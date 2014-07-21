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    21 июля 2014

    "Без суда и следствия": Сервисы Mail.Ru заблокированы судом в Италии: Заявление Mail.Ru Group о доступности сервисов компании в Италии

    23:4519

    Смартфон BlackBerry Passport с квадратным экраном снова стал героем видеоролика: Анонс BlackBerry Passport ожидается в сентябре

    22:4715

    Появилось первое фото смартфона Motorola Moto G2: Устройство на снимке немного напоминает модель Moto E

    19:2012

    Ассортимент Intel пополнился восемью моделями процессоров Core i3 и Pentium в исполнении LGA 1150: Одновременно снижены цены на процессоры Core i3-4360 и Pentium G3450

    18:126

    В TSMC допускают временную утрату позиций в сегменте 14/16 нм, но рассчитывают наверстать упущенное: В ближайшие три года техпроцессы с нормами 16/20 нм станут основными для TSMC

    17:449

    Dell анонсировала мобильный ПК Chromebook 11 с процессором Intel Core i3: Dell Chromebook 11 отныне существует в модификации с CPU Core i3

    15:206

    В Google недовольны тем, что Samsung уделяет больше внимания умным часам на платформе Tizen, чем на платформе Android Wear: Google и Samsung не стали комментировать сообщение о якобы имеющих место трениях

    15:0044

    Появились «живые» фото смартфона Xiaomi Mi4: Смартфон Xiaomi Mi4 может получить металлический корпус

    14:0921

    «Умные» очки для спорта Recon Jet оснащаются двухъядерным процессором, сенсорной панелью и сменным аккумулятором: «Умные» очки для спорта Recon Jet позволят сменить линзы

    13:4113

    Olympus планирует выпустить объективы M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/2.8 PRO и ED 12mm f/2 системы Micro Four Thirds: Система Micro Four Thirds пополняется новыми объективами

    13:255

    В этом году поставки ультрапортативных ПК достигнут 34,4 млн штук: Одним из очагов роста на рынке мобильных компьютеров эксперты ABI Research называют хромобуки

    12:352

    Толщина смартфона Gionee GN9005 — всего 5 мм: Впечатляет и масса Gionee GN9005 — смартфон весит всего 94,6 г

    11:4435

    В серию Red Lion N-Tron вошел инжектор Power over Ethernet Plus (PoE+) для гигабитных сетей: Инжектор 1000-POE+ работает по принципу plug-and-play и не нуждается в администрировании

    10:442

    Аналитики TrendForce назвали крупнейшего производителя модулей памяти DRAM: Объем рынка модулей памяти DRAM за год вырос на 32%

    10:152

    OneDrive подрос: теперь минимум - 15 гигабайт: Увеличился размер данных, предоставляемых пользователям OneDrive

    10:006

    Toshiba THNSW008GAA-B(QB6) — карта памяти SDHC с беспроводным интерфейсом и web-сервером: Карта Toshiba THNSW008GAA-B(QB6) не имеет маркировки на лицевой стороне

    09:448

    Azure Machine Learning - новый сервис Microsoft для бизнеса: Azure Machine Learning - искусственный интеллект для бизнеса

    09:001

    Процессорная система жидкостного охлаждения Swiftech H220-X оценена производителем в $140: В состав замкнутой СВО Swiftech H220-X входит водоблок Apogee XL

    09:001

    Выпуск смартфонов Apple iPhone 6 с экраном размером 4,7 дюйма начался, выпуск модели с большим экраном начнется в августе: Помимо Foxconn, сборкой смартфонов iPhone 6 с экранами размером 4,7 дюйма будет заниматься компания Pegatron

    08:3073

    Органы власти начали подтверждать личности и учетные записи для портала госуслуг: В здании правительства Ярославской области в доме №3 на Советской площади заработал первый в России пункт подтверждения личности заявителя и учетной записи Единого портала государственных услуг

    08:004

    Доход Google во втором квартале 2014 года составил почти 16 млрд долларов: Традиционно, львиную долю дохода — 69% — компании Google принесли ее собственные сайты

    08:002

    В Мичиганском университете созданы эмиттеры OLED, в которых нет редких металлов: В настоящее время в фосфоресцентных органических светодиодах используются вещества с добавками редких металлов

    07:0013

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