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    22 июля 2014

    Сердцем смартфона Pantech Pop Up Note выступит платформа Snapdragon 801: Смартфон Pantech Pop Up Note получит дисплей Full HD

    22:22

    Смартфон Nokia Lumia 530 получит дисплей диагональю 4 дюйма, как и модель Lumia 520 : Смартфон Nokia Lumia 530 получит SoC Snapdragon 200

    21:589

    Nvidia готовит профессиональные адаптеры Quadro K420, K620, K2200, K4200 и K5200: Часть адаптеров Quadro K420, K620, K2200, K4200 и K5200 может получить GPU Maxwell

    21:33

    Представлен смартфон Xiaomi Mi4, оснащённый пятидюймовым дисплеем Full HD, SoC Snapdragon 801 и 3 ГБ ОЗУ: Смартфон Xiaomi Mi4 стоит $320

    20:4533

    Модули памяти Adata XPG V3 DDR3-3100 предназначены для энтузиастов разгона: Модули памяти Adata XPG V3 DDR3-3100 поддерживают профили XMP 1.3

    20:306

    Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band предлагает 30 дней автономной работы и стоит всего $13: Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band лишён дисплея

    20:0422

    Представлен планшет Nvidia Shield — по мнению производителя, наиболее передовой планшет для любителей игр : Основой планшета Nvidia Shield служит мобильный процессор Tegra K1

    19:0017

    HP готовит тройку новых планшетов: Slate 8 Plus, Slate 10 Plus и 10 Plus, два из которых являются аппаратами Huawei :

    18:541

    Результаты теста 3DMark показывают, что 3D-карта Nvidia Geforce GTX 880 примерно на 35% превосходит Geforce GTX 780: Результат теста Nvidia Geforce GTX 880 в 3DMark равен 6110 баллам

    18:1743

    Seagate разослала для тестирования жесткие диски объемом 8 ТБ: Когда накопители Seagate объемом 8 ТБ будут представлены официально — пока неизвестно

    15:3030

    TSMC может противопоставить союзу Samsung и Qualcomm сотрудничество с MediaTek : Трения между TSMC и Qualcomm возникли примерно два года назад

    13:3811

    Появилось подтверждение того, что логотип на корпусе смартфона Apple iPhone 6 будет подсвечиваться: Анонс смартфона Apple iPhone 6 ожидается в сентябре

    12:1082

    Представлены жесткие диски WD Red объемом 6 ТБ, предназначенные для сетевых хранилищ: Линейка накопителей WD Green также будет вскоре расширена за счёт новых моделей ёмкостью 5 и 6 ТБ

    09:0015

    Hard Disk Manager 14 – решение для обслуживания и обеспечения безопасности IT-инфраструктуры малого и среднего бизнеса: Минимизация рисков, снижение капитальных затрат благодаря набору эффективных инструментов и гибкая схема лицензирования – идеально для IT-директоров и системных администраторов

    09:00

    Подводный бокс Nauticam NA-RX100III предназначен для камеры Sony Cyber-shot RX100 III: Цена бокса Nauticam NA-RX100III равна $995

    08:308

    Объем твердотельного накопителя Kingston Digital SSDNow V310 равен 960 ГБ: На накопители SSDNow V310 распространяется трехлетняя гарантия

    08:0012

    Corel запустил образовательный проекта CorelTUTORIALS: Крупнейший образовательный интернет-ресурс по продуктам Corel доступен на русском языке с 3 июля 2014 года

    08:00

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