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    30 июля 2014

    Крупнейшие китайские производители смартфонов опережают рынок по росту поставок, Apple отстает от него: За год рынок смартфонов вырос на 23,1%, а поставки смартфонов Apple iPhone — всего на 12,4%

    22:0555

    Смартфон Samsung Galaxy S5 mini пригоден к ремонту так же, как и флагманская модель: Samsung Galaxy S5 mini заработал у iFixit пять баллов из десяти

    22:0114

    Apple получила патент на электронную книгу с двумя экранами: Активным в электронной книге Apple является дисплей, повернутый в данный момент к пользователю

    20:4234

    Смартфон Meizu MX4 получит рамки шириной всего 1,1 мм: Появились фото передней панели смартфона Meizu MX4

    19:447

    Резервуар для СВО Swiftech Maelstrom V2 занимает два отсека типоразмера 5,25 дюйма: Цена Swiftech Maelstrom V2 — $140

    18:025

    Смартфон Sony Xperia Z3 Compact может получить дисплей Full HD диагональю 4,6 дюйма: Смартфон Sony Xperia Z3 Compact получит 3 ГБ оперативной памяти

    17:3313

    Мини-версии флагманских смартфонов продаются хуже, чем рассчитывали производители: Мини-флагманы продаются не очень хорошо

    17:0216

    Производитель называет Logitech G402 Hyperion Fury «самой быстрой мышью в мире»: Мышь Logitech G402 Hyperion Fury появится в продаже в августе и будет стоить $60

    15:2013

    Компактной камере Canon PowerShot SX400 IS достался датчик изображения типа CCD и объектив с 30-кратным зумом: Продажи Canon PowerShot SX400 IS в черном и красном вариантах стартуют в августе по цене $250

    14:179

    В ближайшее время Apple может анонсировать новые мини-ПК Mac mini: Новые Mac mini могут появиться уже в ближайшее время

    13:1629

    За первую половину 2014 года Huawei продала 34,27 млн смартфонов, что на 62% превысило показатели прошлого года: За первую половину 2014 года Huawei реализовала 64,21 млн устройств

    12:5722

    Apple iPhone 6 в золоте, платине и бриллиантах уже можно увидеть и предварительно заказать на сайте компании Brikk: Цена Lux iPhone 6, в зависимости от варианта оформления, лежит в пределах от $4495 до $8795

    12:4749

    «Селфи»-смартфон Nokia Superman получит камеры разрешением 5 и 6,5 Мп: Nokia Superman будет поддерживать LTE

    12:465

    Новый бюджетный смартфон Motorola окажется очень тонким: На фото, предположительно, панели нового Moto G или Moto E

    11:545

    Thermaltake Core V1 — хорошо вентилируемый корпус для небольших ПК: Размеры корпуса Thermaltake Core V1 равны 276 x 260 x 316 мм

    11:454

    Компактная камера Canon PowerShot SX520 HS оснащена объективом с 42-кратным зумом: Основой камеры Canon PowerShot SX520 HS Объектив служит датчик изображения типа CMOS формата 1/2,3 дюйма

    10:0521

    Mail.Ru предоставит свою Почту образовательным учреждениям: Запущен проект "Почта для образования"

    09:0011

    LG Display за квартал отгрузила дисплеев общей площадью 9,36 млн м²; фокус перенесен с ЖК-панелей на OLED: В четвертом квартале ожидается вывод на полную мощность предприятия LG Display M2

    09:0012

    Рост показателей Единого портала государственных услуг в первом полугодии 2014 года : Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подвело итоги работы Единого портала госуслуг в первом полугодии 2014 года

    08:006

    Появилось фото основной платы смартфона Apple iPhone 6; смартфон будет поддерживать NFC: Плата смартфона Apple iPhone 6 несколько больше платы смартфона Apple iPhone 5s

    08:0080

    BlackBerry приобретает Secusmart для усиления своих позиций на коммерческом рынке: BlackBerry приобретает Secusmart

    07:507

    Помпа Swiftech MCP50X оценена в $70: Размеры Swiftech MCP50X — 62 x 62 x 44,8 мм

    07:002

    Algorius Net Viewer 7.0 - программа для администрирования, визуализации, инвентаризации и мониторинга компьютерных сетей любого уровня: В новой 7 версии пользователей ожидают обновленный интерфейс, модуль инвентаризации, менеджер паролей и много других нововведений.

    03:009

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