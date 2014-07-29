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    29 июля 2014

    Минкомсвязь предложила Apple и SAP раскрыть свои исходные коды: Состоялась рабочая встреча министра связи и массовых коммуникаций России с региональным директором компаний Apple и SAP

    23:0017

    Федеральное министерство внутренних дел Германии хочет приобрести 20 000 модифицированных смартфонов BlackBerry: Федеральное министерство внутренних дел Германии рассматривает возможность приобретения 20 000 смартфонов BlackBerry

    21:5513

    Новая флагманская видеокарта GeForce GTX 980, относящаяся к мобильному сегменту, будет анонсирована в октябре: Nvidia анонсирует GeForce GTX 980M в октябре

    17:567

    Apple iPhone 6 с экраном размером 5,5 дюйма выйдет в декабре, а экран меньшей модели не будет иметь сапфировой защиты: Выход младшей модели Apple iPhone 6 ожидается в сентябре

    17:3042

    Гости отелей Hilton смогут регистрироваться и открывать замки номеров посредством смартфона: Сеть отелей Hilton инвестирует 550 млн долларов в систему поддержки смартфонов

    17:2911

    Apple обновляет ноутбуки MacBook Pro с дисплеем Retina: На компьютерах Apple MacBook Pro с дисплеем Retina установлена операционная система OS X Mavericks

    17:2521

    Смартфон Microsoft Superman получит пятидюймовый дисплей и качественную фронтальную камеру для «селфи»: Смартфон Microsoft Superman получит SoC Snapdragon 400

    17:079

    Amazon готовит к выпуску новое поколение планшетов Kindle Fire HDX — на платформе Qualcomm Snapdragon 805: Судя по всему, характеристики новых Amazon Kindle Fire HDX, не считая платформы, будут соответствовать характеристикам текущих моделей

    15:101

    3D-карты Nvidia GeForce GTX 880 и GeForce GTX 870 будут представлены в начале октября, GeForce GTX 860 — в конце: Основой Nvidia GeForce GTX 880, GeForce GTX 870 и GeForce GTX 860 будет GPU GM204 на микроархитектуре Maxwell

    14:2317

    Microsoft намерена полностью отказаться от наследия Nokia: Microsoft имеет право использовать марку Nokia в течение 10 лет

    13:5262

    Планшет Epson Endeavor S TB20S работает под управлением Windows 8.1 with Bing: Epson Endeavor S TB20S в базовом исполнении стоит $345

    13:215

    Себестоимость смартфона Amazon Fire Phone составляет около $205: Стоимость компонентов смартфона Amazon Fire Phone примерно равна таковой у iPhone 5s

    13:013

    HGST расширяет ассортимент корпоративных SSD моделями Ultrastar SSD800MH.B, SSD1600MM и SSD1600MR с интерфейсом SAS: Твердотельные накопители HGST Ultrastar SSD800MH.B, SSD1600MM и SSD1600MR оснащены интерфейсом SAS 12 Гбит/с

    12:54

    Lenovo LI2821 Wide — монитор разрешением 4К со встроенными громкоговорителями JBL: Lenovo LI2821 Wide построен на матрице TN и оценен в Японии в $685

    12:369

    Корпус для ПК Aerocool GT-A предложен в черном и белом вариантах цветового оформления: Конструкцией Aerocool GT-A предусмотрена установка трех накопителей типоразмера 5,25 дюйма

    12:223

    Начался серийный выпуск Allwinner A33 — первого четырехъядерного процессора для планшетов, который стоит $4: Планшеты на базе Allwinner A33 стоимостью $30-60 уже доступны покупателям

    11:3026

    Игровая клавиатура Tt eSport Challenger Go оснащена десятью клавишами для макрокоманд и концентратором USB: Цена Tt eSport Challenger Go равна $60

    10:009

    Среди новых возможностей Cortana появятся рекомендации от Foursquare: Microsoft расширит возможности Cortana

    09:003

    Microsoft попробует выйти на рынок шлемов виртуальной реальности, сделав ставку на японскую компанию FOVE: По словам FOVE, ее специалистами создан первый в мире шлем виртуальной реальности с функцией отслеживания движений глаз

    09:0019

    Hasselblad своих не бросает: цифровой задник CFV-50c подойдет почти ко всем камерам системы V, выпущенным с 1957 года: В цифровом заднике Hasselblad CFV-50c стоимостью 11 000 евро используется датчик изображения типа CMOS

    08:1515

    Apple приобретает приложение для прослушивания подкастов Swell: Приложение Swell перейдёт к Apple за 30 млн долларов

    08:1021

    Минкомсвязь, ФСБ и Минобороны испытали Рунет на прочность: Проведены учения по защите российского сегмента Интернета

    08:0015

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