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    7 июля 2014

    Ноутбук Lenovo S20 предлагает дисплей диагональю 11,6 дюйма и процессор Celeron N2830 за 270 евро: Ноутбук Lenovo S20 оснащается процессорами Intel Bay Trail

    19:5014

    Philips I908 — смартфон с восьмиядерной платформой, дисплеем Full HD и очень тонким корпусом: Philips готовит очень тонкий смартфон I908

    19:2017

    Foxconn намерена заменить своих сотрудников роботами Foxbot : Foxconn собирается собирать устройства Apple при помощи роботов

    19:0050

    Начались продажи концептуальных компьютерных корпусов In Win S-Frame, выпущенных ограниченной партией: Цена корпусов In Win S-Frame пока неизвестна

    18:4713

    WordPress убрала поддержку Windows Phone:

    18:455

    Скорость чтения карт памяти Transcend CFX650 достигает 510 МБ/с, объем карточек памяти Transcend CFX600 достигает 512 ГБ: Transcend выпускает карты памяти CFast 2.0 CFX650/600 для профессиональной видеоаппаратуры с поддержкой разрешения 4K

    17:3216

    В течение пяти лет Vertu представит пять смартфонов с логотипами Bentley: Vertu и Bentley будут выпускать смартфоны с Android

    16:2062

    HP готовит моноблочный ПК Slate 17 с платформой Celeron N2807 и ОС Android 4.4.2: Моноблок HP Slate 17 оснащён дисплеем Full HD

    15:514

    Смартфон Microsoft Lumia 1525 получит платформу Snapdragon 801: Смартфон Microsoft Lumia 1525 появится сразу у трёх крупнейших операторов США

    15:246

    Производство планшетов Microsoft Surface mini не остановлено, и анонса стоит ожидать до конца лета: Microsoft всё-таки анонсирует планшет Surface mini в течение лета

    15:1214

    Завтра Sony анонсирует смартфон, оснащённый фронтальной вспышкой: Sony намерена выпустить смартфон с фронтальной вспышкой

    14:5322

    Ассортимент Gigabyte пополнила системная плата GA-H81N-D2H типоразмера mini-ITX: В оснащение платы Gigabyte GA-H81N-D2H входит восьмиканальный звуковой кодек Realtek ALC887

    14:407

    Смартфон Huawei Ascend D3 может оказаться очень похожим на HTC One max: Смартфон Huawei Ascend D3 получит сканер отпечатков пальцев

    14:322

    В серию Dirac Tesla Cube вошли блоки питания мощностью 550 и 650 Вт для малогабаритных систем: Габариты блоков питания Dirac Tesla Cube — 125 х 120 х 63,5 мм

    13:5815

    Графические процессоры Nvidia GM204 будут выпускаться по нормам 16 нм: Nvidia готовит четыре модели 3D-карт на GPU GM204 (Maxwell)

    13:1311

    Около семи сотен ноутбуков Sony Vaio Flip признаны небезопасными, объявлен отзыв: Sony Vaio Flip подлежат отзыву в США в связи с возможностью возгорания

    12:367

    Смартфон Lava Magnum X604 получил шестидюймовый дисплей и платформу Broadcom BCM23550: Смартфон Lava Magnum X604 оценён в $200

    12:154

    NEC LaVie GZ – ультрабук массой менее 800 граммов: NEC LaVie GZ оснащается дисплеем IGZO разрешением 2К или сенсорным экраном разрешением Full HD

    12:1127

    Учёные создали дисплей Pixie Dust на основе технологии акустической левитации: Pixie Dust — дисплей с левитирующими пикселями

    11:539

    Apple остается лидером на рынке смартфонов в США: Samsung занимает второе место, за три месяца почти не приблизившись к Apple

    11:3278

    Сделка Lenovo и IBM получила одобрение китайских регуляторов: Lenovo и IBM получили зелёный свет от китайцев

    11:271

    Новая цель мобильных-шифровальщиков - список контактов: Новая цель: мобильные шифровальщики взялись за список контактов

    11:006

    Google, Apple и Яндекс лидируют по популярности среди IT-компаний для молодежи: Компания FutureToday, эксперт в области развития бренда работодателя, объявляет результаты последнего исследования предпочтений молодых специалистов, начинающих свою карьеру в России.

    10:005

    РАЭК считает поправки к Закону о Персональных данных и об информации (проект ФЗ № 5534246) нецелесообразными: Позиция РАЭК по новым поправкам к Закону о Персональных данных и об информации (проект ФЗ № 5534246)

    09:006

    Основой смартфона Xolo Play 6X-1000 служит шестиядерный процессор MediaTek MT6591: Смартфон Xolo Play 6X-1000 оснащен пятидюймовым экраном типа IPS

    09:005

    На очередном «шпионском фото» смартфона Samsung Galaxy F снова виден металлический ободок по периметру корпуса: Смартфон Samsung Galaxy F похож одновременно на Apple iPhone 5/5s и Samsung Galaxy S5

    08:3010

    «Почта России» начинает подтверждать учетные записи портала госуслуг: Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает об открытии первых пунктов подтверждения личности и учетной записи Единого портала госуслуг в отделениях «Почты России»

    08:007

    Смартфон Xolo Q500s с четырехдюймовым экраном IPS и четырехъядерным процессором стоит 74 евро: Габариты Xolo Q500s — 125 x 63 x 9 мм

    08:004

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