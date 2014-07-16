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    16 июля 2014

    Опубликовано живое фото Apple iPhone 6: Изображение хорошо согласуется с опубликованными ранее снимками устройства и его деталей

    22:0251

    Samsung может заручиться поддержкой компании Under Armour для конкуренции с Apple и Nike: Samsung и Under Armour могут начать сотрудничество

    21:5320

    Intel анонсирует прекращение выпуска Core i7-3687U и еще 22 процессоров Ivy Bridge, включая почти всю серию Xeon E3-1200 v2: Новый список включает Celeron 1000M и еще 11 мобильных процессоров

    20:0513

    EK Water Blocks анонсировала выпуск водоблока для 3D-карт Radeon R9 290X производства TUL (Power Color, Club3D и VTX3D) : Продажи EK-FC R9-290X SE - Acetal+Nickel начнутся в конце месяца

    18:41

    Монитор ViewSonic VX2858Sml оснащается 28-дюймовой панелью VA разрешением 1920 х 1080 точек : Монитор ViewSonic VX2858Sml оценён в $390

    17:1518

    MediaTek реализует на смартфонах функцию Super-Slow Motion с разрешением Full HD и частотой 480 кадров в секунду : Первая в мире мобильная технология Super-Slow Motion для записи 480fps 1080p FullHD видео и воспроизведения на 1/16 от стандартной скорости

    16:4618

    Мобильная рабочая станция MSI WS60 2OJ оснащается дисплеем 3K, заключена в корпус толщиной 19,9 мм и весит 1,9 кг: Мобильная рабочая станция MSI WS60 2OJ получила GPU Quadro K2100

    16:297

    Sharp ведет переговоры с Apple, надеясь выкупить мощности на заводе в Камеяме: Как утверждается, японская компания предложила Apple около 300 млн долларов

    16:0023

    Сетевое хранилище Synology DS415play имеет четыре отсека для накопителей: Продажи DS415play уже начались по рекомендованной цене $540

    14:0921

    Средства на выпуск чехла InkCase Plus с электрофоретическим экраном удалось собрать за день: Для взаимодействия со смартфоном экран InkCase Plus использует интерфейс Bluetooth

    13:279

    Мобильный ПК Asus C300 Chromebook оснащён платформой Celeron N2830: Мобильный ПК Asus C300 Chromebook стоит $250

    12:307

    TCL Communication в этом году отгрузит 35-40 млн смартфонов и планшетов : Практически все сотовые телефоны и смартфон TCL Communication построены на элементной базе MediaTek

    12:262

    Intel во втором квартале 2014 года удалось продать рекордно много микропроцессоров и получить 13,8 млрд долларов дохода: На научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, а также поглощения и приобретения было потрачено 4,9 млрд долларов

    10:5451

    Клавиатура Zagg Rugged Folio с интерфейсом Bluetooth предназначена для планшетов Apple: Клавиатура Zagg Rugged Folio работает без подзарядки батареи до двух лет

    10:2616

    Apple и IBM стали партнерами в продвижении мобильных разработок в корпоративной среде: IBM будет продавать смартфоны Apple iPhone и планшеты Apple iPad своим корпоративным клиентам

    10:0751

    Завершилась открытая студенческая олимпиада по программированию «KPI-OPEN 2014»: С 30 июня по 5 июля в корпусах НТУУ «КПИ» прошла Девятая международная открытая студенческая олимпиада по программированию имени С. А. Лебедева и В. М. Глушкова «KPI-OPEN 2014»

    09:005

    Одноплатный компьютер Raspberry Pi 2 появится только в 2017 году: Ожидать нового поколения ПК Raspberry Pi стоит не ранее 2017 года

    09:004

    По мнению 24/7 Wall Street бренд BlackBerry может прекратить своё существование уже в следующем году: Компания BlackBerry может исчезнуть в следующем году

    08:0011

    "Made in Russia" - ключевой критерий отечественного ПО: Профильные ИТ-ассоциации АРПП «Отечественный софт», РУССОФТ, РАСПО, АПЭАП согласовали единое определение отечественного программного обеспечения

    08:0027

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