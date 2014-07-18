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    18 июля 2014

    Твердотельные накопители Kingmax типоразмера M.2 в режиме чтения демонстрируют скорость до 540 МБ/с: Kingmax выпускает твердотельные накопители типоразмера M.2 объемом до 256 ГБ

    21:234

    Lenovo прекращает продажи в США небольших планшетов с ОС Windows из-за отсутствия спроса: Lenovo вывезет небольшие планшеты с Windows из США в развивающиеся рынки

    19:0019

    В Сети появилось изображение планшета Nvidia Shield Tablet: Новый планшет Nvidia получит имя Shield Tab

    18:463

    Vertu намерена выпустить «недорогой» смартфон и присматривается к сегменту «умной» носимой электроники: Vertu может выпустить люксовую носимую электронику

    18:258

    Microsoft за год уволит 18 000 сотрудников, затратив на реструктуризацию 1,1-1,6 млрд долларов: Крупнейшее в истории Microsoft сокращение должно быть полностью завершено к 30 июня 2015 года

    17:1921

    Хромбуки Acer C730 и CB5-311 официально рассекречены: В Acer C730 используются процессоры Intel, а в CB5-311 - SoC Nvidia Tegra K1

    16:303

    Acer Chromebox CXI2610 засветился в каталоге бизнес-продуктов компании: В Acer Chromebox CXI2610 будет задействован CPU Intel Celeron 2957U

    10:144

    «Лаборатория Касперского» содействует службам Европол и ФБР: Прошла успешная операция против кибер-мошенников

    10:003

    OCZ Storage Solutions включает в конфигурацию ускорителя ZD-XL SQL Accelerator 1.5 до 3,2 ТБ флэш-памяти: OCZ ZD-XL SQL Accelerator 1.5 позволяет раскрыть потенциал сервера SQL 2014

    10:00

    Бюджетный смартфон Alcatel One Touch Pop C2 оценен в 79 евро: Alcatel One Touch Pop C2 получил двухъядерный CPU частотой 1,3 ГГц

    09:232

    Два значительных обновления антивирусных продуктов "Доктор веб": Вышли Dr.Web Enterprise Security Suite 10.0 и Dr.Web для Windows 9.1

    09:007

    Получив 1,44 млрд долларов дохода, AMD завершила второй квартал 2014 года в минусе: В отчете AMD за второй квартал 2014 года зафиксирован убыток в размере 36 млн долларов

    09:0045

    Корпуса для ПК Spire CoolBox F12 и F14 различаются дизайном передней панели: Стоят CoolBox F12 и F14 одинаково — по $50

    08:306

    Для блогеров заработал сайт информационной поддержки - Яблоггер.рф/iamblogger.ru: Запущен информационный сайт «Яблоггер.рф» для обсуждения закона "О Блогах и Блоггерах"

    08:008

    Каталог Freecom пополнили внешние твердотельные накопители Tough Drive SSD, Mobile Drive Mg и mSSD: Накопитель Freecom mSSD — самый маленький из трех

    08:00

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