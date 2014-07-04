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    4 июля 2014

    Водоблоки EK-FC780 GTX Ti Matrix и EK-FC R9-290X Matrix предназначены для 3D-карт серии Asus Republic Of Gamers Matrix : В состав одной СВО можно включать до четырех водоблоков EK-FC780 GTX Ti Matrix или EK-FC R9-290X Matrix

    20:271

    В серию Deepcool Maelstrom вошло три системы жидкостного охлаждения для процессоров: Цена Maelstrom 120k — $70, Maelstrom 120 — $76, Maelstrom 240 — $106

    20:029

    Продажи планшетов Apple в этом году сократятся на 7,8%, планшетов Samsung — вырастут на 14%: По мнению аналитиков TrendForce, рост рынка планшетов почти прекратился: в этом году он не дотянет и до 5%

    19:3187

    На «шпионском фото» видно, что смартфон Samsung Galaxy F похож одновременно на Apple iPhone 5/5s и Samsung Galaxy S5: Появилось еще одно «первое живое фото» смартфона Samsung Galaxy F

    19:1111

    В ближайшее время может быть представлена камера Sony A5100 с байонетом Sony E: Камера Sony A5100 изготовлена в Таиланде

    18:432

    Компания QNAP представила хранилища серии Turbo NAS TS-ECx80 Pro с 8 и 10 отсеками для накопителей: Модель TS-EC880 Pro имеет восемь отсеков для накопителей, TS-EC1080 Pro — десять

    18:053

    Появились предварительные спецификации первых мобильных процессоров Broadwell Y — Intel Core M 5Y10, 5Y10a и 5Y70: Общей чертой первых представителей линейки Broadwell Y будет TDP 4,5 Вт

    15:3451

    Представлены APU AMD A10-7800, A6-7400K и A4-7300 : В конфигурации APU AMD A10-7800 производитель насчитывает 12 вычислительных ядер

    15:1325

    Официально подтверждено, что SMIC будет выпускать 28-нанометровые процессоры Qualcomm : SMIC и Qualcomm уже имеют опыт сотрудничества

    13:385

    Начались поставки адаптеров Trendnet TEW-806UBH с интерфейсом USB, поддержкой 802.11ac и КУ антенны 5 дБи: Цена адаптера Trendnet TEW-806UBH — $40

    12:099

    Корпус Rosewill Rise вмещает платы типоразмера E-ATX: Габариты Rosewill Rise — 233 x 440 x 550 мм, масса — 14 кг

    12:018

    Juno ARM Development Platform — платформа для разработчиков с 64-разрядной шестиядерной SoC: ARM представила платформу для разработчиков Juno ARM Development Platform

    10:0017

    По итогам очередного финансового квартала компания HTC вернулась к прибыли: HTC отчиталась о прибыли

    08:0024

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