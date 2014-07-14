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    14 июля 2014

    На сайте Amazon Japan появилось упоминание о смартфоне Apple iPhone 6: Утечка подтверждает ранее появившиеся данные о сроке анонса устройства

    21:2017

    Представлен бокс для подводной съемки Nauticam NA-GH4, предназначенный для камеры Panasonic Lumix G DMC-GH4: Владельцы бокса для подводной съемки NA-GH3 могут приобрести за $20 набор для модернизации

    20:406

    Samsung патентует «ультразвуковое» перо S Pen: Смартфон Samsung Galaxy Note 4 может получить ультразвуковое перо

    20:3612

    Смартфон Samsung Galaxy F может получить имя Galaxy S5 Alpha, металлический корпус и дисплей диагональю 4,7 дюйма: Смартфон Samsung Galaxy F получит корпус толщиной 6 мм

    20:0918

    Редакция iXBT.com проводит новый розыгрыш среди подписчиков канала iXBT.com на Youtube : Победитель будет определен по достижению на канале 5555 подписчиков с помощью randstuff.ru (случайным образом)

    19:482

    Патентное бюро США отказало Apple в регистрации торговой марки Touch ID: Выбор выходов из ситуации у Apple невелик

    18:0730

    Смартфон Samsung SM-G850 получит восьмиядерную платформу Exynos 5420, но дисплей разрешением 720p: Смартфон Samsung SM-G850 получит дисплей диагональю 4,7 дюйма

    18:0313

    В ближайшем будущем могут появиться ещё более дешёвые хромбуки на основе однокристальных платформ MediaTek: MediaTek работает над адаптацией Chrome OS под свои платформы

    17:287

    Первый руководитель проекта Google Glass переходит на работу в Amazon: Бабак Парвиз переходит работать в Amazon

    17:146

    Планшет Fujitsu Arrows Tab Q335/K работает под управлением Windows 8.1 : Планшет Fujitsu Arrows Tab Q335/K располагает восьмидюймовым экраном

    16:576

    Смартфон Sony Xperia Z3 получит платформу Snapdragon 801 и ОС Android 4.4.4: Появились новые фото смартфона Sony Xperia Z3

    15:2516

    Одноплатный компьютер Raspberry Pi Model B+ получил четыре порта USB: Raspberry Pi Model B+ оснащен слотом microSD вместо полноразмерного SD

    11:0120

    Появились снимки сенсорного экрана iPhone 6: Экран смартфона Apple iPhone 6, возможно, будет наделен новой тактильной обратной связью

    11:0042

    Экран смартфона Apple iPhone 6, возможно, будет наделен новой тактильной обратной связью: «Отдача» экрана Apple iPhone 6 будет гораздо более разнообразной, чем в сегодняшних устройствах

    09:5530

    DeskScapes 8 - мощная программа для создания впечатляющих обоев и хранителей экрана: Мощная программа для создания впечатляющих обоев и скринсейверов

    09:00

    MediaTek не боится снижения цен на чипсеты Qualcomm с поддержкой 4G: Бум 4G в Китае и других странах ожидается не ранее, чем в будущем году

    08:308

    WPS Office 2014 Beta 1 - бесплатная альтернатива Microsoft Office: Бесплатный набор офисных приложений

    08:0014

    Производители ноутбуков, работающие на условиях ODM, рассчитывают на рост поставок в этом квартале на 5-10%: По мере того, как ослабевает интерес потребителей к планшетам, производители снова переключают фокус на ноутбуки

    08:002

    По предварительным данным, процессор Apple A8 для iPhone 6 будет работать на частоте не менее 2 ГГц: В состав однокристальной системы Apple A8 входит двухъядерный процессор

    07:0026

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