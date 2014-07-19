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    19 июля 2014

    Емкость батареи у Apple iPhone 6 будет на 16% больше, чем у Apple iPhone 5s, но много меньше, чем у Samsung Galaxy S5: Одной из причин увеличения емкости батареи считается увеличение размеров экрана Apple iPhone

    21:1546

    Найдены бактерии, которые «едят» электричество: Выстроив сотни тысяч бактерий в цепочку, можно получить своеобразный «провод» длиной несколько сантиметров

    20:5432

    AMD обещает 20-нанометровые процессоры в будущем году, 16-нанометровые — в 2016: Задержка отрасли с переходом на 20-нанометровую технологию связана со сложностями, которые испытывает TSMC

    17:1512

    Появилось первое изображение умных часов HTC на платформе Android Wear: Дата выхода умных часов HTC на платформе Android Wear пока неизвестна

    11:3547

    Устройство HP Red оснащается 16-дюймовым дисплеем разрешением 2048 х 1536 точек и работает под управлением ОС Android: Устройство HP Red оснащено платформой Snapdragon 800

    11:3013

    Внешняя звуковая карта Asus Xonar U5 оснащена усилителем для наушников: Звуковая карта Asus Xonar U5 комплектуется ПО Sonic Studio

    11:0515

    Планшет Nvidia Shield получит дисплей Full HD, платформу Tegra K1 и собственный фирменный геймпад: Планшет Nvidia Shield с геймпадом Shield будет являться новой игровой консолью компании

    11:008

    Два новых GPU AMD готовы к передаче на производство: AMD готовит к выпуску GPU Iceland, Tonga и Hawaii XTX

    10:305

    Google готовит к выпуску наборы для разработчиков модульных смартфонов: Первая волна разработчиков Google Project Ara получит оборудование до конца июля

    10:157

    Kingmax MySelfie — пульт ДУ для смартфона, помогающий делать автопортреты: Размеры KBS-01 равны 60 х 26,4 х 7 мм, масса — 11 г

    10:053

    Microsoft переведёт линейку смартфонов Nokia X на ОС Windows Phone и откажется от линейки Asha и проекта McLaren: Microsoft отказывается от смартфонов с Android

    10:0014

    Появились сведения о мобильной платформе AMD Carrizo: В состав APU Carrizo входит CPU Excavator

    09:0010

    LG готовит три бюджетных смартфона с дисплеями разрешением 800 х 480 точек: D392, X147 и X132: LG готовит недорогие смартфоны D392, X147 и X132

    08:302

    Доход Seagate за 2014 финансовый год составил 13,7 млрд долларов : Seagate отчиталась за четвертый квартал 2014 финансового года и год в целом

    08:00

    Видеокарты Nvidia GeForce GTX 870 и GTX 880 будут анонсированы в октябре или ноябре: Новые адаптеры Nvidia архитектуры Maxwell появятся в конце осени

    07:30

    Biostar представила системные платы типоразмера mini-ITX с пассивно охлаждаемыми SoC Intel Bay Trail и AMD Kabini: Для офисного применения больше подойдут модели на SoC Intel J1800 и AMD E-2100

    07:002

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