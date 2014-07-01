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    1 июля 2014

    Lenovo намерена продать в текущем году 80 млн смартфонов: За 2014 год Lenovo выпустит на рынок более 60 новых моделей смартфонов

    17:379

    Разборка часов LG G Watch и Samsung Gear Live показала наличие в обоих случаях платформы Snapdragon 400: Часы LG G Watch и Samsung Gear Live разобрали по винтикам

    16:5610

    Появились «живые» фото смартфона ZTE Nubia Z7: ZTE Nubia Z7 получит узнаваемый дизайн

    16:293

    Смартфон Samsung Galaxy S5 mini представлен официально: Samsung Galaxy S5 mini раньше всего появится в России

    15:2554

    Мини-ПК Giada I39 оснащается процессором Celeron J1900: Мини-ПК Giada I39 располагает 2 ГБ оперативной памяти

    14:423

    Addonics Internal GigaNAS Adapter — сетевое хранилище, которое можно разместить в корпусе ПК: Addonics Internal GigaNAS Adapter имеет два порта SATA и по одному порту USB и Gigabit Ethernet

    14:2316

    Один из заводов Sharp полностью выделен под заказы Apple: Apple — крупный клиент, но зависимость от одного заказчика опасна для Sharp

    14:0537

    Motorola Moto X+1: новые подробности: По новым данным, Moto X+1 получит камеры разрешением 5 и 12 Мп, а также АКБ емкостью 2900 мА·ч

    13:554

    Xiaomi продала 10 000 смартфонов Redmi Note за одну секунду: Только за 12 часов пользователи Тайваня оставили 40 000 заказов на Redmi Note

    12:5624

    В твердотельных накопителях Samsung 850 Pro используется флэш-память 3D V-NAND: Накопители Samsung 850 Pro выпускаются объемом 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ

    12:309

    Sony Mobile выбрала для смартфонов с поддержкой 4G LTE 64-разрядные однокристальные системы MediaTek: Компания MediaTek начнет серийный выпуск двух 64-разрядных однокристальных систем для смартфонов в текущем квартале

    11:553

    GlobalFoundries модернизирует сингапурскую фабрику, чтобы она смогла работать с 300-миллиметровыми пластинами: После модернизации производительность фабрики составит 1,0 млн пластин диаметром 300 мм и 1,3 млн пластин диаметром 200 мм в год

    11:072

    Cоциальная сеть Orkut будет закрыта 30 сентября: Orkut пользуется популярностью, в основном, в Бразилии, также у сервиса много пользователей в Индии и Пакистане.

    11:004

    Google закроет QuickOffice через пару недель: Оригинальная программа полностью пропадет из Google Play и AppStore

    10:505

    Клавиатура Android L доcтупна для загрузки в Google Play: Несколько дней назад компания Google представила первый релиз новой версии Android для разработчиков.

    10:296

    С 2016-ого все госуслуги по одной учетной записи: «Вход на сайты госуслуг должен осуществляться через единый логин и пароль»

    10:002

    Смартфон Samsung Galaxy Mega 2 получит дисплей HD диагональю 5,9 дюйма, 2 ГБ оперативной памяти и камеру 12 Мп: Смартфон Samsung Galaxy Mega 2 получит SoC Snapdragon 410

    09:3045

    Avira выпустила платную версию Avira Antivirus Pro: Все зарегистрированные пользователи антивируса Avira получат доступ к технологии защиты от вредоносных программ, которая включает Avira Protection Cloud и Avira URL Cloud

    09:00

    Вышла мобильная СУБД Mobi DB для Android: Perpetuum Software выпустила Mobi DB - новое приложение для создания, хранения и управления базами данных с устройства на базе Android

    08:00

    SilentPower предлагает мини-ПК с CPU Core i7-4785T и GPU GeForce GTX760 в корпусе объёмом 1,4 л: SilentPower предлагает мини-ПК с охладителем из медной пены

    08:0025

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