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    28 июля 2014

    В планшете LG Tab Book 11 используется процессор Intel Core i5 и ОС Android 4.2: LG Tab Book 11 оснащен выдвижной клавиатурой

    23:4416

    «Устройство» Gigabyte WaterForce, состоящее из трёх карт GeForce GTX 780 Ti и жидкостной СО, будет стоить около $3500: Система Gigabyte WaterForce включает в себя три видеокарты, три радиатора и три 120-миллиметровых вентилятора

    21:3113

    Светодиод Sharp GM4BN6F3S0A для подсветки дисплеев мобильных устройств на 30% меньше и на 12% ярче своего предшественника: Световой поток GM4BN6F3S0A равен 8,3 лм

    21:294

    KingSing W8 — 100-долларовый планшет под управлением Windows 8.1: KingSing W8 построен на платформе Bay Trail-T и оснащен 8-дюймовым дисплеем

    21:1524

    Сердцем недорогого смартфона Micromax A290 станет восьмиядерная платформа с частотой 1,4 ГГц : Смартфон Micromax A290 оснастят SoC MediaTek MT6592М

    19:481

    В комплект Adesso SlimTouch 1200 вошла клавиатура с корпусом из нержавеющей стали и мышь: Устройства из комплекта Adesso SlimTouch 1200 оснащены беспроводным интерфейсом

    19:305

    Micromax готовит смартфон с дисплеем Full HD, платформой Snapdragon 800 и 2 ГБ ОЗУ, стоимостью $200: Новый флагман Micromax будет стоить всего $200

    19:166

    Созданные LG гибкий и прозрачный 18-дюймовые дисплеи OLED запечатлены на видео: Разрешение гибкого дисплея — 1200 х 810 пикселей

    19:1413

    В октябре Microsoft выпустит новый планшет Surface с дисплеем диагональю 10,6 дюйма: Microsoft представит ещё один новый планшет Surface

    17:542

    Смартфон Samsung Galaxy Star 2 Plus получил дисплей диагональю 4,3 дюйма и одноядерный процессор: Смартфон Samsung Galaxy Star 2 Plus оценён в $120

    17:398

    Samyang подтверждает намерение выпустить объектив 50/1,2 для зеркальных камер: Samyang также собирается представить объектив 50/1,5 для камер системы Micro Four Thirds

    17:373

    Обновлённые ноутбуки MacBook Pro получат процессоры Intel Core i7-4770HQ, i7-4870HQ и i7-4980HQ и 16 ГБ ОЗУ: Стали известны характеристики новых моделей MacBook Pro

    17:2314

    Европейские регуляторы одобрили сделку Apple и Beats: Сделка Apple и Beats близится к завершению

    16:3638

    В сентябре Huawei представит смартфон Ascend Mate 3 с шестидюймовым дисплеем и восьмиядерной SoC Kirin 920: Huawei Ascend Mate 3 — это переименованный Ascend D3

    16:19

    Смартфон Coolpad 8675-HD, способный набрать в AnTuTu почти 45 000 баллов, располагает дисплеем HD диагональю 5,5 дюйма: Смартфон Coolpad 8675-HD основан на восьмиядрной платформе

    15:521

    В Китае представлен смартфон TCL Memeda 4G, оснащенный восьмиядерным процессором: TCL Memeda 4G оценен в $145

    15:3712

    Флэш-накопитель Pny Micro M2 весит всего 1,8 г: Флэшка Pny Micro M2 доступна в объёме 64 ГБ

    15:085

    Процессорный разъем AMD FM2+ будет актуален до 2016 года: Поддержка DDR4 появится в настольных процессорах AMD не раньше, чем в 2016 году

    14:305

    Очередным смартфоном Nexus может стать аппарат Motorola с дисплеем диагональю 5,9 дюйма: Смартфон Motorola Shamu может стать следующим Nexus

    13:115

    Корпус для ПК Nanoxia Deep Silence 3 рассчитан на системные платы типоразмера ATX: Продажи корпусов для ПК Nanoxia Deep Silence 3 уже начинаются

    13:107

    Смартфоны с Windows Phone обзаведутся поддержкой «умных» чехлов: Смартфоны с Windows Phone смогут поддерживать «умные» аксессуары

    12:5130

    Новый экран блокировки для Windows Phone 8.1 доступен для тестирования:

    12:457

    Microsoft хочет улучшить просмотр изображений в Windows:

    12:368

    FB Pages Manager 1.9 для Windows Phone добавляет функцию бана: При помощи приложения можно публиковать обновления на страницах, отвечать на комментарии и личные сообщения

    12:15

    Представлена система жидкостного охлаждения Thermaltake Water 3.0 Ultimate: К достоинствам Water 3.0 Ultimate производитель относит простоту установки

    11:404

    В Google Drive проявилась поддержка трекинга изменений для файлов Word:

    11:14

    Maxthon для Windows Phone обзавелся модулем для чтения RSS :

    09:34

    Вирусы задействовали анонимную сеть Tor: Специалисты «Лаборатории Касперского» сообщают о новой угрозе личной информации пользователей

    08:303

    Компания Canon отчиталась за второй квартал 2014 года: продажи чуть сократились, но прибыль увеличилась: Второй квартал 2014 года принес компании Canon доход в размере 9,18 млрд долларов

    08:00

    AMD намекает на выпуск APU с 12 ядрами: APU Kaveri имеет 12 «вычислительных ядер» — 4 ядра CPU и 8 ядер GPU

    02:1021

    Новая версия троянца-шифровальщика для Android вышла на международную арену: Данные можно восстановить с помощью ESET Simplocker Decryptor

    01:00

    Процессоры Intel Core M для гибридных мобильных компьютеров с пассивным охлаждением увидят свет в следующем квартале: Следующий год будет годом перехода на микроархитектуру Broadwell

    00:582

    В университете Райса разработана память RRAM, способная хранить до девяти бит в одной ячейке: Ученые уже обратились к производителям с предложением лицензировать разработку

    00:0719

    DmitriRender v.2.0.0.3 - это DirectShow-фильтр, в реальном времени преобразующий частоту кадров видео: DirectShow-фильтр, в реальном времени преобразующий частоту кадров видео

    00:007

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