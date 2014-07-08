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    8 июля 2014

    Представлены сенсорные мониторы Iiyama ProLite T1731SR-2, T1731SAW-2 и T1732MSC-B1X: Разрешение 17-дюймовых мониторов Iiyama ProLite T1731SR-2, T1731SAW-2 и T1732MSC-B1X равно 1280 х 1024 пикселя

    22:155

    Начались мировые продажи умных часов LG G Watch на платформе Android Wear, в России устройство стоит 7 990 рублей: Часы LG G Watch — одно из первых носимых устройств на платформе Android Wear

    21:4131

    Специалисты iFixit поставили часам Samsung Gear Live и LG G Watch высокие баллы: Часы Samsung Gear Live и LG G Watch получили хорошие баллы за ремонтопригодность

    21:333

    По прогнозу Digitimes Research число пользователей услуги TD-LTE по всему миру в этом году превысит 70 млн человек: В 2015 году число подписчиков TD-LTE вырастет до 179,8 млн человек

    20:23

    Сапфировую защиту экрана iPhone 6 подвергли испытанию на прочность : Экраны смартфонов Apple iPhone 6 будут защищены сапфиром

    20:1060

    Хромбук Acer Chromebook CB3 оснащается платформой Celeron N2830: Хромбук Acer Chromebook CB3 оценён в 220 евро

    19:125

    Sony Xperia C3 назван производителем лучшим в мире смартфоном для селфи: Sony Xperia C3 получил лицевую камеру со светодиодной вспышкой

    18:1815

    Создана организация Open Interconnect Consortium для стандартизации сегмента Интернета вещей: Open Interconnect Consortium будет заниматься разработкой стандартов Интернета вещей

    18:0211

    Blu Products готовит два смартфона с Windows Phone, которые будут продаваться в Microsoft Store: Blu Products готовит два смартфона с Windows Phone по цене 100 и 200 долларов

    17:286

    Смартфоны Project Tango полетят на МКС, чтобы стать основой роботов SPHERES: Смартфоны Project Tango полетят в космос

    16:5613

    ZTE Nubia Z7 – линейка смартфонов на базе SoC Qualcomm Snapdragon 801, состоящая из трех моделей: В составе серии ZTE Nubia Z7 - модели Nubia Z7, Nubia Z7 Max и Nubia Z7 Mini

    15:196

    Cisco и Dell могут перестать заказывать сборку серверов у Foxconn: Информация о переносе заказов Cisco и Dell уже циркулирует среди тайваньских представителей цепочки поставок

    14:457

    Прогноз Gartner: поставки ПК, планшетов и сотовых телефонов за год вырастут на 4,2%: В прошлом году рынок ПК сократился на 9,5%

    14:21

    В Бразилии неизвестные ограбили фабрику Samsung, украв более 40 000 устройств : В Бразилии фабрику Samsung ограбили на 36 млн долларов

    14:1625

    Производители сенсорных панелей страдают от уменьшения спроса на планшеты и надеются на популярность носимых устройств: Популярность носимой электроники будет способствовать развитию производства гибких дисплеев

    13:4510

    Пять наиболее продаваемых смартфонов в мире по итогам первого квартала представляют собой аппараты Samsung и Apple: Samsung и Apple производят наиболее популярные смартфоны в мире

    13:1044

    Смартфон Xiaomi Mi 3 на SoC Qualcomm Snapdragon 800, оснащенный пятидюймовым дисплеем Full HD, в Индии оценен в $250: Работает Xiaomi Mi 3 под управлением ОС Android 4.3

    12:3517

    До конца года MediaTek намерена продать 15 млн платформ с поддержкой LTE: За пол года MediaTek рассчитывает продать около 12 млн SoC с LTE

    12:321

    Intel будет выпускать 14-нанометровые однокристальные системы по заказу Panasonic : Использование техпроцесса Intel позволит улучшить показатели производительности и энергопотребления БИС Panasonic

    11:2021

    Icy Dock Black Vortex MB074SP-1B — корзина для четырех накопителей с поддержкой горячей замены и хорошей вентиляцией: Корзина Icy Dock Black Vortex MB074SP-1B изготовлена из металла и рассчитана на накопители с интерфейсом SATA

    11:0412

    В состав системы жидкостного охлаждения NZXT Kraken X31 включен радиатор типоразмера 120 мм: Система охлаждения Kraken X31 оснащена такой же встроенной помпой, которая используется в системах X41 и X61

    10:46

    Шпионские страсти вновь забушевали с новой версией троянца MiniDuke: Слежка продолжается: «Лаборатория Касперского» раскрывает новый виток кампании кибершпионажа

    10:001

    Открыты возможности Nvidia GRID для суточного тест-драйва: У пользователей стран бывшего СНГ появилась возможность протестировать преимущества работы с GPU в облаке.

    09:006

    Облако Mail.Ru начало проверять загружаемый контент на вирусы: Облако Mail.Ru задействовало технологии Kaspersky Anti-Virus

    08:0012

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