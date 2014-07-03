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    3 июля 2014

    У гибридного устройства Acer Aspire Switch 10 появилась упрощенная модификация: Отличия двух модификаций Acer Aspire Switch 10 — в батареях, процессорах и разрешении экранов

    21:2218

    Появилось изображение смартфона LG Vista, который может оказаться операторской версией модели G Pro 2 Lite: Смартфон LG Vista будет очень похож на G3

    19:486

    Xiaomi потребовалось 4 минуты, чтобы продать 50 000 планшетов MiPad: Xiaomi продает планшеты MiPad за $240, однако купить за эти деньги устройство едва ли реально

    19:4021

    Google Docs и Sheets теперь могут полноценно работать с файлами MS Office:

    16:554

    Смартфон Sony Xperia Z3 Compact получит экран диагональю 4,5 дюйма и процессор Qualcomm Snapdragon 801: Премьера Sony Xperia Z3 Compact ожидается в сентябре

    15:2546

    HTC выводит на европейский рынок вариант флагманского смартфона One (M8) с поддержкой двух карт SIM: HTC One (M8) Dual SIM оценен в 679 евро

    14:1725

    Появились изображения нового смартфона Nokia, возможно, Lumia 830: О характеристиках возможного преемника Lumia 820 информации нет

    13:5514

    Носимое устройство Microsoft может оказаться фитнес-браслетом, а не часами: «Умный» фитнес-браслет Microsoft будет совмесим со многими мобильными ОС

    13:4017

    Появились изображения смартфонов Sony Xperia Z3 и Xperia Z3 Compact: Sony Xperia Z3 отличается от предшественника уменьшенными боковыми рамками экрана

    13:1023

    Sony не будет инвестировать в собственное производство OLED, допуская возможность закупки готовых панелей у LG Display : В этом году в Sony рассчитывают на увеличение продаж телевизоров на 18,5%

    12:4416

    Японскими специалистами создан низковольтный синий фосфоресцирующий материал с внешней квантовой эффективностью 30%: Пик излучения нового материала приходится на волны длиной 474 нм

    11:2813

    Qualcomm купила компанию Wilocity и представила первую платформу на SoC Snapdragon 810 с поддержкой Wi-Fi и WiGig: Компании Qualcomm Atheros и Wilocity имеют давний опыт сотрудничества

    10:089

    Смартфон Samsung Galaxy F снова позирует на фото: Выход смартфона Samsung Galaxy F ожидается в этом году

    09:467

    Samsung SDI прекращает выпуск плазменных панелей: Единственным крупным производителем, продолжающим выпускать плазменные панели, остается LG

    09:28122

    Главный дизайнер проекта Project Ara Дэн Макоски покидает Google: Главный дизайнер проекта Project Ara переходит работать в Capital One

    09:0010

    CDex v.1.70 - бесплатная программа для извлечения CD-треков и конвертирования аудио-файлов: Бесплатная программа для извлечения треков и конвертирования аудио-файлов

    09:004

    Qualcomm и MediaTek заказывают выпуск 28-нанометровой продукции у UMC, Globalfoundries и SMIC: В настоящее время более 80% рынка 28-нанометровой полупроводниковой продукции удерживает TSMC

    08:308

    Планшет HTC Volantis может получить 5 ГБ оперативной памяти и стать частью программы Android Silver, а не Nexus: Планшет HTC Volantis (Flounder) получит 5 ГБ оперативной памяти

    08:0013

    ФСТЭК одобрила операционную систему Microsoft Hyper-V Server 2012: Технологии виртуализации Microsoft стали доступны для государственных информационных систем и систем обработки персональных данных и конфиденциальной информации

    08:0015

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