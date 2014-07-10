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    10 июля 2014

    Apple проиграла в китайском суде спор о патенте на систему распознавания речи: Исходный иск был подан Zhizen в 2012 году

    21:4361

    TSMC уже начала отгрузку первых партий однокристальных платформ Apple A8: TSMC уже поставляет Apple новые процессоры A8

    21:2834

    Sony готовит смартфон Xperia M2 Aqua, который может оказаться новым недорогим защищённым аппаратом компании: Смартфон Sony Xperia M2 Aqua был замечен на страницах FCC

    20:31

    Появились «живые» фото смартфона Nokia Lumia 530: Появились первые фото смартфона Nokia Lumia 530

    20:1114

    LG Display показала гибкий и прозрачный 18-дюймовые дисплеи OLED: Разрешение продемонстрированного дисплея — 1200 x 810 пикселей

    19:4725

    Смартфон LG Vista получит дисплей HD диагональю 5,7 дюйма и платформу Snapdragon 400: Смартфон LG Vista получит 1,5 ГБ оперативной памяти

    19:324

    Популярность смартфонов аналитики TrendForce видят залогом устойчивого роста спроса на микросхемы памяти: Поставки смартфонов в этом году достигнут 1,196 млрд штук

    18:55

    Неизвестный смартфон Motorola был запечатлён рядом с Nexus 5: Смартфон Moto X+1 был заснят на видео

    18:501

    Основой мини-ПК Tango размерами 125 х 80 х 13,5 мм служит APU AMD A6-5200: В минимальной конфигурации Tango со стыковочной станцией стоит $349

    18:2123

    IBM выделит 3 млрд долларов на разработку новых технологий производства электроники: IBM планирует продолжать поддерживать университетские программы

    17:4510

    Много новых функций в Twitter 3.2.0.0 для Windows Phone :

    16:39

    Веб-интерфейс «Google Диска» обновляется: Что касается приложения Google Drive для Android, то оно уже было обновлено до версии 2.0

    16:374

    Смартфон Samsung Galaxy Ace NXT оснащается четырёхдюймовым дисплеем и одноядерной платформой Spreadtrum SC7715: Смартфон Samsung Galaxy Ace NXT оценён в $125

    16:297

    Встреча iXBT.com с компанией Samsung — говорим о планшете Samsung Galaxy Tab S 8.4: Эфир состоится как всегда, в 14:00 в пятницу

    15:5356

    Смартфон Xiaomi Mi4 будет представлен 22 июля: Xiaomi анонсирует свой новый флагман 2 июля

    15:177

    Завтра Samsung представит новую однокристальную платформу Exynos: Завтра Samsung представит SoC Exynos 5433

    15:0810

    В Сети появились новые фото и видео корпуса смартфона iPhone 6: Корпус смартфона iPhone 6 запечатлели на видео

    14:5520

    Samsung готовит к выпуску смартфоны SM-G5308W и SM-G8508S: Samsung SM-G8508S построен на SoC Qualcomm Snapdragon 801, а модель SM-G5308W базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 410

    14:14

    По прогнозу Gartner, мировой рынок полупроводниковой продукции в 2014 году достигнет 336 млрд долларов: За год рынок полупроводниковой продукции вырастет на 6,7%

    14:102

    Colorful продемонстрировала новые гибридные системы охлаждения для видеокарт: Colorful будет устанавливать на адаптерах Maxwell гибридные СО

    13:37

    В минувшем квартале рынок ПК стабилизировался после двух лет спада, утверждают эксперты Gartner: Зрелые рынки начали расти, развивающиеся — сокращаться

    13:118

    Компания Samsung получила патент на смартфон со складным экраном: Складной экран имеет очевидное преимущество над обычным

    12:2076

    Asana, Canon, Dropbox, Google, Newegg и SAP объявили о создании лицензионного сообщества LOT Network: Задача LOT Network — борьба с патентными троллями

    12:004

    В Москве пройдет конференция «ЯБлоггер» в преддверии вступления в силу закона "О Блогах и Блоггерах": 22 июля 2014 года в Москве в Rambler&Co (Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1,) пройдет День блоггера в России: новые вызовы и новые возможности

    10:004

    Точка доступа D-Link DAP-2660 соответствует спецификации IEEE 802.11ac: Цена DAP-2660 — $230

    10:002

    HGST Ultrastar C10K1800 — самые быстрые и вместительные жесткие диски со скоростью вращения шпинделя 10000 об/мин: Объем Ultrastar C10K1800 достигает 1,8 ТБ

    09:3021

    Файлы (Files) - файловый менеджер для Windows Phone 8.1: Файловый менеджер для Windows Phone 8.1

    09:007

    Эргономичная мышь Spire Archer Ice оценена в 37 евро: Как и ее предшественница, мышь Spire Archer Ice подключается к компьютеру по интерфейсу USB

    09:002

    Small PC SunVu-85 — сенсорный дисплей для транспортных средств: Изображение на сенсорном дисплее Small PC SunVu-85 хорошо видно даже при ярком солнечном свете

    08:301

    Список госуслуг на Едином портале пополнился десятью новыми пунктами: Расширен список предоставляемых госуслуг

    08:002

    28-дюймовый монитор ViewSonic VX2880ml разрешением 4К оценен в $831: Продажи ViewSonic VX2880ml начнутся в конце июля

    08:0017

    Kingston выпускает флэшки DataTraveler microDuo 3.0 и карты памяти microSDHC/SDXC Class 10 UHS-I для мобильных устройств: Накопители Kingston DataTraveler microDuo 3.0 предложены объемом 16, 32 и 64 ГБ

    07:005

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