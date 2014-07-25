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    25 июля 2014

    Первый за долгое время смартфон LG с Windows Phone получит пятидюймовый дисплей HD: Смартфон LG D635 получит экран диагональю 5 дюймов

    19:4311

    BlackBerry ищет партнёров для противостояния союзу IBM и Apple: Альян Apple и IBM заставил зашевелиться BlackBerry

    19:1716

    Часы Moto 360 будут отличаться наличием датчика освещённости: Часы Moto 360 получат датчик освещённости

    18:0217

    Появились «живые» фото прототипа смартфона Moto X+1: Смартфон Moto X+1 может получить металлическую рамку

    17:158

    Смартфон Amazon Fire Phone заработал лишь три балла у специалистов iFixit: Смартфон Amazon Fire Phone плохо поддаётся ремонту

    16:5213

    В Google Voice добавлена интеграция с Hangouts:

    16:39

    Intel пополнила семейство процессоров Moorefield для мобильных устройств моделью Atom Z3530: Тактовая частота четырехъядерного CPU Intel Atom Z3530 — 1,33 ГГц

    16:353

    Skype 5.0 для Android добавляет поиск людей из списка контактов телефона:

    16:074

    Смартфон Huawei C199 с дисплеем размером 5,5 дюйма и металлическим корпусом замечен в базе данных TENAA: Смартфон Huawei C199 построен на однокристальной системе HiSilicon Kirin 920

    15:57

    Прямой эфир из офиса iXBT.com — беседуем с представителем компании Huawei : Прямой эфир из офиса iXBT.com — беседуем с представителем компании Huawei

    15:30

    Baseline Study — проект Google по созданию генетической «карты» абсолютно здорового человека: Google начинает заниматься геномом человека в рамках проекта Baseline Study

    15:1910

    Google приписывают покупку сервиса игрового вещания Twitch за 1 млрд долларов: Twitch — онлайновая площадка (сайт), специализирующаяся на потоковом вещании видеоигр и турниров по киберспорту

    14:587

    Apple признала, что дисплеи AMOLED лучше жидкокристаллических: Изобретатели Apple придумали, как улучшить дисплеи AMOLED

    14:1747

    Представлен семидюймовый планшет Samsung Galaxy TabQ с поддержкой LTE: При габаритах 191,8 x 99,7 x 8,9 мм планшет Samsung Galaxy TabQ весит 250 г

    13:1211

    Ricoh анонсировала специальную версию зеркальной фотокамеры Pentax K-3 — Prestige Edition: Pentax K-3 Prestige Edition оценена в США в $1400

    12:549

    Apple изобрела симметричный разъем USB и пытается запатентовать его: Заявка на разъем USB с двухсторонней симметрией была подана 21 января 2014 года

    12:1250

    Смартфон Acer Liquid Jade Plus и фитнес-трекер Liquid Leap поступят в продажу в августе: Acer Liquid Jade Plus оценен в 279 евро

    12:05

    Опубликованы концептуальные изображения монитора Apple 4K Cinema Display: Характерной чертой дисплея Apple 4K Cinema Display могут стать узкие боковые рамки

    11:1834

    С Днем системного администратора!: Последняя пятница июля — день системных администраторов

    10:5426

    Отчет IDC: рынок планшетов во втором квартале вырос на 11%, доля Apple уменьшилась, но осталась крупнейшей : На втором месте находится компания Samsung, за год нарастившая поставки

    10:2010

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