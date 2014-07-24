  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    24 июля 2014

    Размер первой партии смартфонов Apple iPhone 6 оценивается в 120 млн штук: Стало известно, почему задерживается выпуск Apple iPhone 6 с большим экраном

    23:2772

    Оптические приводы Samsung SE-218GN и SE-208GB предназначены для ультрабуков: Оптические приводы Samsung SE-218GN и SE-208GB питаются от порта USB

    23:089

    Qualcomm отчиталась за третий квартал 2014 финансового года, принесший компании 6,81 млрд долларов дохода: Квартал оказался успешным для Qualcomm

    22:53

    Начались продажи монитора Asus ROG Swift PG278Q, поддерживающего технологию Nvidia G-Sync: Монитор Asus ROG Swift PG278Q ориентирован на завзятых любителей игр

    22:2430

    Опубликованы фотографии смартфона Samsung Galaxy Alpha (SM-G850) : Выход смартфона Samsung Galaxy Alpha ожидается в августе

    22:0316

    По прогнозу Digitimes Research, в третьем квартале будет отгружено на 4,3% больше ноутбуков, чем во втором: Основными контрактным сборщиками остаются компании Compal Electronics и Quanta Computer

    21:262

    Mad Catz начинает поставки гарнитур Tritton Kama и Tritton Kunai : Цена Tritton Kama — $60, Tritton Kunai — $80

    21:10

    Смартфон Lenovo K920 с дисплеем 2K анонсируют 5 августа: Смартфон Lenovo K920 анонсируют через две недели

    21:052

    Металлический корпус флэшки Adata UV130 имеет петлю для ремешка, стилизованную под антикрыло автомобиля: Накопитель Adata UV130 доступен объемом 8 и 16 ГБ

    20:157

    Суперкомпьютер IBM Watson будет помогать бывшим военным вернуться в нормальную жизнь: Суперкомпьютер IBM Watson будет работать на USAA

    18:1920

    Сторонники платформы Wintel собираются в этом полугодии выступить в сегменте ноутбуков стоимостью $199-249 : Будут ли успешными нетбуки новой волны?

    17:2311

    Неизвестный смартфон Coolpad способен набрать почти 45 000 баллов в AnTuTu: Смартфон Coolpad 8675 ставит рекорды в AnTuTu

    16:3311

    «Умные» очки Lenovo M100 поступят в продажу 31 июля по цене $1300: «Умные» очки Lenovo M100 оснащаются 5-мегапиксельной камерой

    16:2010

    Фитнес-браслет ZTE Grand Band оснащён светодиодным дисплеем и аккумулятором ёмкостью 70 мА·ч: Фитнес-браслет ZTE Grand Band будет стоить около $150

    15:422

    Планшеты Apple iPad Air 3 получат дисплеи производства Samsung Display и LG Display с пониженным энергопотреблением: В дисплеях планшетов Apple iPad Air 3 будут использоваться оксидные тонкопленочные транзисторы

    15:2639

    В серию Inter-Tech Argus вошли блоки питания мощностью 420, 520, 620 и 720 Вт: Блоки питания серии Inter-Tech Argus относятся к массовому сегменту

    15:052

    Apple станет крупнейшим заказчиком TSMC: В будущем году TSMC могут достаться заказы на выпуск процессоров Apple A9

    14:495

    Смартфон Xiaomi Mi 4 разобрали спустя два дня после анонса: Смартфон Xiaomi Mi 4 разобрали

    14:416

    В Японии создан аккумуляторный элемент, семикратно превосходящий по энергетической плотности литиево-ионные элементы: Как утверждается, новые аккумуляторы будут дешевле литиево-ионных аккумуляторов

    13:5817

    mLogic mTape — первый ленточный накопитель LTO-6 с интерфейсом Thunderbolt — оценен в $3599: Ленточный накопитель mLogic mTape предназначен для резервного копирования и архивного хранения данных

    13:3721

    Logitech зафиксировала 20-кратное увеличение чистой прибыли в годовом исчислении: За квартал Logitech получила доход в размере 484 млн долларов

    13:301

    Во втором квартале Acer удалось опередить Samsung по поставкам хромбуков, подсчитали аналитики WitsView : В этом году хромбуки составят 3-5% всего объема поставок мобильных компьютеров

    13:216

    Смартфон Sony Xperia Z3 получит дисплей диагональю 5,15 дюйма и 3 ГБ оперативной памяти: Ожидается, что Sony Xperia Z3 будет представлен в сентябре

    12:543

    Объем двухдискового внешнего хранилища WD My Book Duo увеличен до 12 ТБ: К хосту массив WD My Book Duo подключается по интерфейсу USB 3.0

    12:466

    Следующий планшет iPad Mini будет называться iPad Mini Air и будет на 30% тоньше своего предшественника: Планшет Apple iPad с дисплеем размером 12,9 дюйма будет представлен в будущем году

    12:3149

    Появились подробные технические данные вогнутого датчика изображения Sony Eximor-RS IMX271SMK формата 2/3 дюйма: Одновременно опубликованы данные объектива, который рассчитан на использование вместе с датчиком Sony Eximor-RS IMX271SMK

    11:588

    Финансовые организации России зачастую готовы возмещать потери клиентам от интернет-мошенничества: Новое исследование «Лаборатории Касперского» о краже денег

    11:002

    Прямой эфир из офиса iXBT.com — беседуем с компанией Huawei : Прямой эфир из офиса iXBT.com — беседуем с компанией Huawei

    10:0016

    МФЦ приходят на помощь порталу государственных услуг: В МФЦ начали подтверждать личность для пользования единым порталом государственных услуг

    10:004

    PQI Gmobi iStick — первая флэшка, одновременно оснащенная интерфейсами Lightning и USB: Интерфейс Lightning позволяет подключать PQI Gmobi iStick напрямую к мобильным устройствам Apple

    09:0014

    "Любой ценой": пять новых технопарков планируют полностью сдать в этом году: Минкомсвязь ставит безусловную задачу завершить строительство 5 технопарков в 2014 году

    09:003

    В мониторе BenQ BL2700HT используется 27-дюймовая панель типа AMVA+: Данных о цене BenQ BL2700HT пока нет

    08:158

    На волне популярности «селфи» Sony намерена инвестировать в производство датчиков для камер мобильных устройств $345 млн: Sony вложит в производство датчиков для камер треть миллиарда долларов

    08:1010

    Eset представила в России систему для реализации двухфакторной аутентификации: ESET выводит на российский рынок средство двухфакторной аутентификации ESET Secure Authentication

    08:004

    PNY украшает флэш-накопитель HP v239g позолотой и головой Ганеши: Предложены разновидности HP v239g объемом от 8 до 64 ГБ

    07:0011

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018