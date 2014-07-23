  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 июля 2014

    SanDisk купила Fusion-io примерно за 1,1 млрд долларов: Компания SanDisk завершила поглощение компании Fusion-io

    23:235

    Поставки планшетов Apple iPad за квартал уменьшились на 10%, в среднем по отрасли поставки планшетов уменьшились на 4,5%: По подсчетам Digitimes Research, в минувшем квартале было отгружено более 55 миллионов планшетов

    22:4449

    Слух: Sony в начале следующего года выпустит смартфон Xperia Z3X на платформе Qualcomm Snapdragon 810: Sony Xperia Z3X, возможно, получит экран OLED и изогнутый датчик изображения Sony Exmor RS IMX271SMK

    21:4833

    Мобильный ПК HP Pavilion 10z оснащается платформой AMD E1 Micro-6200T (Mullins) и стоит $250: Мобильный ПК HP Pavilion 10z работает под управлением Windows 8.1

    20:0013

    AllWinner представит свою 64-разрядную однокристальную платформу к концу текущего года: AllWinner готовит свою 64-разрядную SoC

    19:423

    Ноутбук Maingear Pulse 15 выделяется дисплеем 3K, видеокартой GeForce GTX 870M и массой 1,7 кг: Ноутбук Maingear Pulse 15 стоит $2200

    19:107

    Доход ARM за год вырос на 9%, составив 309,6 млн долларов: ARM отчиталась за второй финансовый квартал 2014 года

    18:433

    Корпус для ПК Huntkey Spider рассчитан на системные платы типоразмера ATX и нижнее расположение БП: Конструкцией корпуса Huntkey Spider предусмотрена установка четырех вентиляторов

    18:387

    Смартфон Nokia Lumia 530, оцененный в 85 евро, представлен официально: В основе Nokia Lumia 530 лежит SoC Qualcomm Snapdragon 200

    17:0815

    Вариант смартфона LG G3 с поддержкой LTE-A отличается от базового более производительной аппаратной платформой: Смартфон LG G3 с поддержкой LTE-A построен на однокристальной системе Snapdragon 805

    17:043

    Представлен 34-дюймовый монитор AOC u3477Pqu с соотношением сторон экрана 21:9: В мониторе AOC u3477Pqu используется панель типа IPS разрешением 3440 x 1440 пикселей

    16:4212

    Raidon GR2660-B3 — шасси для внешнего двухдискового массива RAID с интерфейсом USB 3.0: Шасси Raidon GR2660-B3 рассчитано на два накопителя типоразмера 2,5 дюйма

    16:112

    LG достался патент на гибрид смартфона и умных часов: Компания LG получила патент на устройство, похожее на умные часы

    15:466

    Вспышка Metz mecablitz 64 AF-1 digital предложена в вариантах для камер Canon, Nikon, Olympus, Panasonic, Leica, Pentax и Sony: Для работы Metz mecablitz 64 AF-1 digital необходимо четыре элемента AA

    15:081

    За прошедший квартал Apple продала 35,2 млн смартфонов, 13,3 млн планшетов и 4,4 млн ПК: Продажи смартфонов принесли Apple 53% выручки в прошлом квартале

    15:0524

    Intel представила ещё 11 новых процессоров для мобильного сегмента: Ассортимент Intel пополнился 11 новыми мобильными CPU

    14:379

    Смартфон Huawei Honor 6 получит исполнение с 4 ГБ оперативной памяти: Huawei Honor 6 c 4 ГБ оперативной памяти отличается от версии с 3 ГБ ОЗУ габаритами

    14:204

    Твердотельные накопители Intel SSD Pro 2500 поддерживают аппаратное шифрование данных и удаленное управление: Накопители Intel SSD Pro 2500 поддерживают пять режимов энергосбережения

    13:291

    Apple запатентовала умные часы и назвала их iTime: В патенте на iTime описано электронное устройство, которое носится на запястье

    12:0045

    Новые модели смартфонов Motorola Droid Maxx и Droid Mini получат платформы Snapdragon 801: Смартфоны Motorola Droid Maxx и Droid Mini нового поколения скрываются за именами Abbagoochie и Valocia

    11:001

    Выделены новые частоты для сетей стандарта LTE: Полосы радиочастот 890-915 МГц и 935-960 МГц выделены для создания сетей связи стандарта LTE и последующих его модификаций на всей территории РФ

    10:106

    Примерно за $100 Huawei предложит смартфон Hol-T00 с пятидюймовым дисплеем HD и четырёхъядерной платформой : Смартфон Huawei Hol-T00 получит SoC MediaTek MT6582

    10:00

    Почта Mail.Ru освоила Passbook и AirPrint: Почта Mail.Ru для iPhone и iPad обновилась

    09:004

    Смартфон ZTE Olympia сможет похвастаться шестидюймовым экраном и хорошей автономностью: Смартфон ZTE Olympia получит 8-мегапиксельную камеру

    09:00

    Начата сборка обновленных мобильных компьютеров MacBook Air с экранами размером 11 и 13 дюймов: Ноутбук MacBook Pro с 12-дюймовым экраном Retina будет построен на 14-нанометровом процессоре Broadwell

    08:4518

    В Сети появились фото смартфона BlackBerry Passport в белом цвете: BlackBerry Passport попал в объективы, будучи одет в белый цвет

    08:4019

    Daminion - управление архивом изображений предприятия: Daminion Software выпустила Daminion 3.3

    08:001

    Смартфон Samsung Galaxy S5 Alpha может появиться на рынке ограниченным тиражом: Смартфон Samsung Galaxy S5 Alpha выпустят только на некоторых рынках

    08:007

    Выпуск процессоров Intel Braswell отложен до второго квартала 2015 года: Пока Intel не рассказывает о Braswell подробно

    07:455

    За 2014 финансовый год компания Microsoft получила доход в размере 86,83 млрд долларов: Microsoft отчиталась за очередной финансовый квартал и год в целом

    07:3011

    Apple отчиталась за третий квартал 2014 финансового года: Доход Apple за квартал составил 37,4 млрд долларов

    07:1552

    Президент РФ подписал закон о «ГИС ЖКХ»: Одобрен федеральный закон «О государственной информационной системе ЖКХ» (ГИС ЖКХ)

    07:0010

    Коби Брайант подтвердил факт встречи с дизайнером Apple Джонатаном Айвом, правда не сказал ни слова об iWatch : Коби Брайант действительно встречался с Джонатаном Айвом

    07:004

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018