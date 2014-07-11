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    11 июля 2014

    Рынок датчиков MEMS начнёт расти после трёхлетнего застоя: Спрос на датчики MEMS начнёт расти

    20:391

    Появление в продаже смартфона Samsung Z снова откладывается: Смартфон Samsung Z не появится в продаже в назначенный срок

    19:0317

    Смартфон Micromax Canvas Fire, оснащённый четырёхъядерным процессором, оценён в $105: Смартфон Micromax Canvas Fire оснащён дисплеем диагональю 4 дюйма

    18:035

    Началась отправка инженерных образцов GPU Nvidia GM200: 3D-карта GeForce GTX Titan II на базе GPU GM200 появится на рынке в первом полугодии 2015 года

    17:178

    Китайские производители смартфонов и планшетов начнут получать больше дисплеев Sharp IGZO : Sharp инвестирует 400 млн долларов в производство панелей для мобильных устройств

    15:5311

    Смартфон Samsung Galaxy V оценён в $110: Смартфон Samsung Galaxy V получил четырёхдюймовый дисплей

    14:5831

    Amazon просит FAA разрешить испытания беспилотных дронов за пределами лаборатории: Amazon хочет начать испытания БПЛА на открытом воздухе

    14:2210

    Сколько приложений вы используете в месяц? Исследование от Nielsen :

    13:255

    Google Camera поддерживает Android Wear:

    13:181

    Приложение Android L Keyboard убрали из Google Play:

    13:1011

    Компании Ericsson впервые в мире удалось «разогнать» HSDPA до 63 Мбит/с: Продемонстрирована передача данных в сети HSDPA с агрегацией трех несущих со скоростью в нисходящем канале 63 Мбит/сек

    13:083

    IDC подтверждает, что рынок ПК стабилизировался вследствие увеличения спроса на зрелых рынках : Лидером рынка ПК остается Lenovo

    12:513

    Google инвестирует 100 млн долларов в перспективные европейские компании: Google Ventures создат венчурный фонд на сумму 100 млн долларов

    12:5023

    Корпус SilverStone Grandia GD10 предназначен для сборки HTPC : Корпус SilverStone Grandia GD10 стоит примерно 90 евро

    12:0311

    MindRDR позволяет управлять очками Google Glass... силой мысли: Помимо программы MindRDR и очков Google Glass, понадобится биосенсор Neurosky EEG

    11:4528

    Imation IronKey Workspace W700 — первый флэш-накопитель с сертификатами Windows To Go и FIPS 140-2 Level 3 : К достоинствам накопителя Imation IronKey Workspace W700 можно отнести аппаратное шифрование информации (AES-256)

    11:121

    В следующем году на смену однокристальным системам Intel Quark придут платформы Dublin Bay: В следующем году Intel представит новые SoC Dublin Bay

    10:009

    Публичные облачные сервисы способствуют заражению корпоративных сетей: «Лаборатория Касперского» об использовании облачных сервисов злоумышленниками

    09:004

    Asus готовит новую модификацию планшета Fonepad 7, оснащённую платформой Atom Z3560 (Moorefield): Новая версия планшета Asus Fonepad 7 получит SoC Atom Z3560

    09:002

    Антивирус Dr.Web Light 9 для Mac OS X стал платным: «Доктор Веб» сообщает о выпуске девятой версии антивируса Dr.Web Light для Mac OS X

    08:004

    Представлена мышь Roccat Kone XTD Optical : Продажи Roccat Kone XTD Optical в Европе и Азии уже стартовали по цене 90 евро

    08:002

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