  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    31 июля 2014

    Corsair выпускает блок управления системой охлаждения Link Commander Mini: В комплект входит ПО Corsair Link Dashboard

    20:486

    Смартфон Coolpad 9971 сможет составить конкуренцию аппаратам LG G3 и Oppo Find 7: Смартфон Coolpad 9971 получит дисплей 2K, платформу Snapdragon 801 и 3 ГБ оперативной памяти

    19:499

    Чистая прибыль MediaTek за год увеличилась на 86,9%: MediaTek отчиталась за второй финансовый квартал 2014 года

    19:2813

    Фитнес-трекер Runtastic Orbit располагает датчиком освещённости и позволяет нырять на глубину до 100 м: Фитнес-трекер Runtastic Orbit оценён в 120 евро

    17:395

    «Умные» часы с сапфировым стеклом, титановым корпусом и гибким аккумулятором — это не iWatch, это OnePlus OneWatch: Часы OnePlus OneWatch получат дисплей OLED

    17:1066

    Intel рассекретила процессорный охладитель TS13A для CPU Haswell-E и Haswell-EP: TS13A совместим с процессорами в исполнении LGA 2011, TDP которых не превышает 140 Вт

    16:5317

    Смартфон Samsung Galaxy Alpha оснастят платформой Exynos 5433 и 2 ГБ оперативной памяти: Смартфон Samsung Galaxy Alpha не имеет металла в корпусе

    16:2146

    Motorola готовит смартфон Moto Maxx: Смартфон Moto Maxx будет продаваться за пределами США

    15:545

    Процессор Movidius Myriad 2 для мобильных и носимых устройств в 20 раз превосходит предшественника по энергоэффективности: Movidius Myriad 2 приближает эру «вычислительных камер»

    15:201

    Китайская компания Vivo готовит смартфон с сапфировым стеклом: Аппарат, предположительно, будет стоить в Китае $650

    15:086

    Вышел июльский номер электронного журнала iТоги!: Вышел июльский номер журнала iТоги!

    15:051

    Анонсированы продажи процессорного охладителя с сотовым радиатором Cryorig H5 Universal : Рекомендованная производителем цена Cryorig H5 Universal — 40 евро

    14:489

    Фото дня: беззеркальная камера Pentax Q2: Спецификации Pentax Q2 пока неизвестны

    14:299

    Компания Western Digital опубликовала отчет за квартал и финансовый год в целом, завершившийся у нее 27 июня 2014 года: Опубликован отчет Western Digital за очередной финансовый год: доход уменьшился, прибыль возросла

    14:14

    Производством флагманского смартфона InFocus M810 на базе SoC Qualcomm Snapdragon 801 займется Foxconn: InFocus M810 оценен в $330

    13:513

    Fujitsu Semiconductor и ON Semiconductor объявили о стратегическом партнерстве: ON Semiconductor станет акционером Fujitsu, а Fujitsu будет выпускать полупроводниковую продукцию для ON Semiconductor

    12:50

    Intel может и не отгрузить 40 млн процессоров для планшетов в этом году из-за задержки Cherry Trail : По оценке некоторых наблюдателей, поставки планшетных процессоров Intel в 2014 году не достигнут и 30 миллионов штук

    12:333

    Защиту дисплея смартфона Kyocera Brigadier обеспечивает сапфировое стекло: Kyocera Brigadier сертифицирован на соответствие американскому военному стандарту MIL-STD-810G

    12:307

    Специалисты ABI Research сравнили производительность и энергопотребление ядер ARM Cortex A17 и Cortex A15: Rockchip RK3288 — первая однокристальная система с процессором AMR Cortex A17

    11:5213

    Apple уволит примерно 200 сотрудников Beats после поглощения: Покупка Beats — крупнейшее приобретение в истории Apple

    11:3515

    Смартфон Panasonic Eluga U оснастили дисплеем HD, 2 ГБ оперативной памяти и аккумулятором ёмкостью 2500 мА·ч: Смартфон Panasonic Eluga U оценён в $315

    11:303

    Доля Apple iPad на мировом рынке планшетов в этом полугодии может стать меньше 25%: Среди причин, по которым Apple iPad теряет рынок, источники называют высокие цены и редкий выход обновленных моделей

    11:1728

    Adata Technology объявила о выпуске модулей памяти Premier DDR4 2133 UDIMM: Модули памяти Adata Premier DDR4 2133 UDIMM проходят жесткий контроль качества

    11:016

    ECS обновила мини-ПК Liva, удвоив объём накопителя и перекрасив корпус в белый цвет: Мини-ПК ECS Liva теперь доступен в белом цвете и с 64 ГБ памяти

    11:002

    Sony, Panasonic и Japan Display сформируют СП JOLED по разработке панелей OLED для использования в планшетных ПК: Sony, Panasonic и Japan Display сформируют СП JOLED

    10:0017

    Microsoft Office Professional Plus 2013 получил сертификат ФСТЭК России: Новейшие офисные инструменты Microsoft теперь могут применяться в государственных организациях и коммерческих компаниях для работы с конфиденциальной информацией и персональными данными

    09:0012

    Corning пожертвует материалы для космического телескопа: Corning пожертвует компоненты для орбитального телескопа на сумму 1,8 млн долларов

    09:006

    В серию Fractal Design Integra M вошли блоки питания мощностью 450, 550, 650 и 750 Вт: Производитель предоставляет на блоки питания Fractal Design Integra M три года гарантии

    08:301

    Появились «живые» фото самого тонкого смартфона Gionee GN9005: Смартфон Gionee GN9005 позирует на фото

    08:054

    Сервисы Mail.Ru вновь открыты для итальянских пользователей: Москва. Итальянские правоохранительные органы вынесли постановление о разблокировке сервисов Mail.Ru на территории Италии

    08:003

    Satechi Spectrum Mouse — цветикмышь-семицветик: Цена Satechi Spectrum Mouse — $25

    07:308

    Пользователи Windows Phone переходят в основном на Android: Британская компания-продавец мобильных телефонов mobiles.co.uk провела интересное исследование.

    00:0520

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018