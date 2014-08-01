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    1 августа 2014

    «Умные» часы HP разрабатываются совместно с известным модельером и получат металлический корпус и круглый дисплей: Часы HP получат отделку из трёх разных материалов на выбор

    21:2813

    Google продала одну из барж на металлолом: Google продала одну из барж. Вторая пока нетронута

    19:1127

    Специалисты iFixit разобрали шлем виртуальной реальности Oculus Rift DK2: Шлем Oculus Rift DK2 заработал у iFixit девять баллов

    18:3813

    Смартфон Sony Xperia C3 уже продается в Китае, стоит $320: Изюминкой оснащения Sony Xperia C3 является фронтальная камера на основе датчика Exmor RS разрешением 5 Мп

    18:015

    Появились новые сведения о беззеркальной камере Olympus PEN E-PL7: Появление камеры Olympus PEN E-PL7 на японском рынке ожидается 20 сентября

    17:374

    Специалисты Датского технического университета установили рекорд скорости передачи данных по оптоволокну — 43 Тбит/с: Ключом к достижению рекордного показателя стало использование оптоволокна нового типа

    17:036

    Fujitsu Semiconductor и Panasonic объединят подразделения по выпуску больших интегральных схем: Fujitsu выбрала новое направление деятельности полупроводникового подразделения

    15:221

    Представлены гибридные процессоры AMD A10-7800, A8-7600 и AMD A6-7400K: Процессоры AMD A10-7800, A8-7600 и AMD A6-7400K в исполнении FM2+ оценены производителем в $158, $104, $79

    14:314

    MediaTek вдвое увеличивает прогноз касательно количества проданных платформ с 4G: MediaTek готовится выпустить бюджетную платформу с LTE

    14:1625

    На eBay замечена серверная системная плата с процессорным гнездом LGA 2011-3 и процессор Intel Xeon E5 V3 (Haswell-EP): Официальный анонс платформы, включающей процессоры Intel Xeon E5 V3, ожидается в сентябре

    13:555

    AMD предлагает разработчикам наборы с 64-разрядными процессорами серии Opteron A1100 на архитектуре ARM (Seattle): Цена набора примерно равна $3000

    13:2611

    Fujifilm опубликовала новый план выпуска объективов с байонетом X-mount: В плане Fujifilm появился светосильный телеобъектив XF90ммF2.0R

    12:539

    Основой монитора Iiyama GE2488HS-B1 служит 24-дюймовая панель типа TN: Разрешение экрана Iiyama GE2488HS-B1 равно 1920 x 1080 пикселей

    12:356

    Универсальная стыковочная станция Trendnet TU3-DS2 рассчитана на подключение по интерфейсу USB 3.0: Док TU3-DS2 обеспечивает подключение двух дисплеев

    12:192

    Super Talent обновляет линейку миниатюрных SSD MasterDrive KX3 : Накопители MasterDrive KX3 развивают скорость до 250 МБ/с

    12:001

    Монитор Eizo FlexScan EV3237 имеет экран размером 31,5 дюйма и разрешением 3840 x 2160 пикселей: Цену новинки производитель не называет, но обещает начать поставки FlexScan EV3237 в сентябре

    08:3016

    Synology подтверждает совместимость своих хранилищ данных с жесткими дисками WD Red объемом 6 ТБ и WD Red Pro: Использование дисков большого объема позволяет увеличить объем хранилищ

    08:00

    Analog Devices ADAS1131 — первый в отрасли 256-канальный 24-разрядный АЦП для томографов: АЦП Analog Devices ADAS1131 позволит упростить конструкцию и снизить стоимость электронной части томографов

    07:004

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