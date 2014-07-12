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    12 июля 2014

    Компания Samsung Display хотела бы продавать дисплеи AMOLED в больших количествах не только компании Samsung Electronics: Компания Samsung Display начала выходить со своими дисплеями AMOLED на китайский рынок

    19:0085

    У Micron готовы первые в отрасли «монолитные компоненты» DDR3 SDRAM плотностью 8 Гбит: Новые компоненты позволят сделать массовыми модули RDIMM объемом 32 ГБ

    15:025

    Лазерная мышь MSI Interceptor DS100 с восемью кнопками имеет симметричную форму и позолоченный разъем USB: Мышь MSI Interceptor DS100 украшена подсветкой

    14:2810

    Однокристальная система EnVerv EV8600 обеспечивает подключение по электропроводке и беспроводному каналу: Гибридный модем предназначен для оборудования сетей AMI

    13:25

    Системная плата Asus H97-Pro Gamer для процессоров Intel в исполнении LGA 1150 оснащена разъемами SATA Express и M.2: Производитель отмечает использование в звуковой подсистеме H97-Pro Gamer технологии SupremeFX

    13:0517

    В конфигурацию новой SoC Samsung Exynos ModAP включен модем LTE: Интегрированный модем ModAP поддерживает агрегацию несущих

    12:2825

    Acer первой ставит в хромбук процессор Intel Core i3 четвертого поколения: Acer занимает 46,7% рынка мобильных компьютеров с Chrome OS

    09:006

    На выпуск «фоторамки» EO1 в первый же день было собрано в десять раз больше средств, чем наметили разработчики: Основой EO1 служит двухъядерный процессор Cortex-A9

    08:3029

    Одна голова хорошо, а две лучше — «умные» лампы Philips научатся общаться с «умными» термостатами Nest: Nest и Philips научат общаться между собой термостаты и лампы

    08:304

    Начались продажи лазерных мышей Aorus Thunder M7 с 16 кнопками, оптимизированных для игр категории MMO: В мыши Aorus Thunder M7 используется лазерный датчик разрешением 8200 точек на дюйм

    08:004

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