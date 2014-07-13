  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    13 июля 2014

    Корейское правительство финансово поддержит компании Samsung Display и LG Display в разработке передовых дисплеев: По имеющимся данным, корейским производителям сейчас принадлежит 45,2% мирового рынка дисплеев

    19:4325

    Приближение выхода Apple iPhone 6 может вызвать нехватку компонентов для смартфонов верхнего сегмента: В свою очередь, покупатели откладывают приобретение смартфонов

    17:5069

    Песок помог американским исследователям утроить емкость литиево-ионных аккумуляторов: О сроках коммерциализации разработки источник пока не говорит

    14:1955

    В конфигурацию флагманской SoC MediaTek MT6795 войдут четыре ядра ARM Cortex-A53 и четыре ядра ARM Cortex-A57: В состав MediaTek MT6795 также вошел GPU PowerVR G6200

    14:1015

    Немецкий суд считает, что в смартфонах Motorola нарушен патент, принадлежащий LPKF : Технология прямого лазерного структурирования, запатентованная LPKF, применяется для изготовления антенн сложной формы

    13:501

    Названы сроки прекращения выпуска чипсетов Intel Z77, H77, Z75 и Q75: Прием заказов на чипсеты Intel Z77, H77, Z75 и Q75 прекратится 23 января 2015 года, а отгрузка — 10 июля 2015 года

    12:22

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018