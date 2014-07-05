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    5 июля 2014

    Маркировка Nokia by Microsoft замечена на новом изображении смартфона Lumia 830: Что касается технических данных Lumia 830, они пока отсутствуют

    18:2820

    HummingBoard — мини-компьютер, похожий на Raspberry Pi, но со сменным процессором: Базовая комплектация HummingBoard i1 стоит $45

    17:109

    Сделано в Швейцарии: для раскрутки iWatch Apple наняла директора по продажам известного швейцарского производителя часов: Анонс умных часов Apple iWatch ожидается в этом году

    14:4098

    Появились новые сведения о смартфонах Apple iPhone 6 и iPhone Air, включая сроки выхода и цены: Цена разновидности iPhone 6 с экраном размером 4,7 дюйма будет равна нынешней цене iPhone 5S

    14:0555

    Выпуск процессоров Intel Broadwell снова отложен — настольные процессоры Broadwell H появятся только через год: Процессоры с разблокированным множителем Broadwell H (серия K) будут выпущены в июле 2015 года

    13:1662

    Пропускная способность беспроводного маршрутизатора Netgear Nighthawk X6 достигает 3,2 Гбит/с: Маршрутизатор Netgear Nighthawk X6 поддерживает сети IEEE 802.11n и 802.11ac

    12:0014

    Начались поставки шлемов виртуальной реальности Oculus Rift DK2: Всего компания успела получить более 45 000 предварительных заказов на Oculus Rift DK2

    10:5420

    Производитель называет ECS Liva набором для сборки самого маленького ПК с ОС Windows: Основой ECS Liva служит однокристальная система Intel Celeron поколения Bay Trail-M

    08:0064

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