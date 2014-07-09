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    9 июля 2014

    Носимое электронное устройство LG KiZON предназначено для детей: Запас автономности LG KiZON — 36 часов

    21:5246

    Фитнес-трекер Adidas miCoach Fit Smart появится в продаже в следующем месяце по цене $200: Фитнес-трекер Adidas miCoach Fit Smart поступит в продажу через месяц

    20:537

    В ближайшие дни ожидается анонс камеры Olympus PEN E-PL7: Уже известны предварительные спецификации камеры Olympus PEN E-PL7

    20:3716

    Планшеты Dell Venue 7 и Venue 8 получили платформы Intel Merrifield: Планшеты Dell Venue 7 и Venue 8 представлены официально

    20:336

    Смартфон Nokia Lumia 530 с поддержкой двух карт SIM замечен в базе данных FCC: Модель Nokia Lumia 530 получила каталожное обозначение RM-1020

    20:101

    Гибрид точки доступа, проектора и планшета получил имя ZTE LivePro и цену $450: ZTE переименовала Projector Hotspot в LivePro и начнёт продавать его послезавтра

    19:515

    Apple запатентовала метод «запекания» электронных устройств в стеклянные корпуса: Заявка на патент была подана в 2013 году

    19:1782

    Представлена серия домашних хранилищ QNAP Turbo NAS TS-x51: Одновременно представлены шасси расширения QNAP UX-500P и UX-800P

    19:007

    Представлен 3D-принтер MakerLibre Kossel-Mini стоимостью от $499 : Принтер MakerLibre Kossel-Mini печатает со скоростью 320 мм/с

    18:468

    Palit готовит пассивно охлаждаемые видеокарты GeForce GTX 750 и GTX 750 Ti линейки KalmX: Видеокарты Palit GeForce GTX 750 и GTX 750 Ti KalmX охлаждаются пассивно

    18:388

    Видеокарту GeForce GTX Titan Z гораздо дешевле купить в составе ПК Alienware Aurora: Стоимость ПК Alienware Aurora с GeForce GTX Titan Z составляет $3800

    18:202

    Миниатюрная флэшка Pny Mini M1 получила металлический корпус: Скорость чтения Pny Mini M1 достигает 32 МБ/с

    18:021

    Компания Samsung в прогнозе квартальных показателей признала падение спроса на планшеты и смартфоны: По мнению производителя, уменьшение спроса отчасти объясняется сезонным фактором

    17:5235

    На выставке IFA 2014 Samsung анонсирует свой шлем виртуальной реальности Gear VR: На IFA 2014 покажут шлем Samsung Gear VR

    17:482

    BlackBerry рассказала о преимуществах квадратного дисплея смартфона Passport: Квадратный экран лучше подходит для вывода большого количества информации, в частности, текстовой

    17:1232

    Alcatel-Lucent (Bell Labs) ставит рекорд скорости передачи данных по медной телефонной линии — 10 Гбит/с: Скорости, характерные для оптоволокна, будут доступны и там, где есть только медные провода

    16:3711

    Средства на выпуск модульного мультимедийного концентратора EzeeCube удалось собрать всего за несколько дней: EzeeCube можно охарактеризовать как приставку, подключаемую к телевизору

    14:1810

    TSMC планирует ускорить разработку 10-нанометровой технологии: Освоение 14-нанометрового техпроцесса у Samsung пошло быстрее, чем ожидали в TSMC

    13:0716

    MediaTek готовит три SoC с 64-разрядными процессорами и поддержкой LTE: К числу новых SoC относятся: MT6732, MT6752 и MT6795

    12:3514

    Адаптер Molex Brad applicomIO предназначен для построения промышленных сетей на базе ПК: Адаптер Molex Brad applicomIO поддерживает большое число протоколов промышленных сетей Ethernet

    12:252

    Заказы на первые 14-нанометровые микросхемы Qualcomm с транзисторами FinFET достались Samsung: Intel испытывает проблемы с выходом годной продукции в 14-нанометровом техпроцессе FinFET

    11:1141

    Обновлена карта Microsoft распространения нелицензионного ПО в России: В России выросла доля торговых точек, рекомендующих установку нелицензионного ПО Microsoft на компьютеры

    10:0027

    В 780 тысяч рублей обходится каждому среднему или малому бизнесу инцидент в сфере информационной безопасности: Ставки растут: СМБ теряет 780 000 рублей в результате каждого инцидента в области информационной безопасности

    09:009

    Представлены процессорные охладители Thermaltake Frio Silent 12, Frio Silent 14 и Frio Extreme Silent 14 Dual : Модель Frio Silent Extreme 14 Dual отличается наличием двух секций радиатора

    08:302

    Выпущено бесплатное приложение-переводчик "Словари Словоед" для Android: Более 180 словарей для 38 языков от лучших мировых издательств, продвинутый механизм поиска слов, возможность тестирования перед покупкой, не требует подключения интернета, бесплатный словарь каждый месяц и многое другое

    08:001

    Tt eSports MetalCaps — наборы металлических колпачков для клавиш механических клавиатур: Колпачки Tt eSports MetalCaps отлиты из цинкового сплава

    08:0026

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