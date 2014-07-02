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    2 июля 2014

    ГИС ЖКХ станет единой информационной системой ЖКХ: Государственная Дума Российской Федерации во втором чтении одобрила проект федерального закона «О государственной информационной системе ЖКХ» (ГИС ЖКХ)

    23:002

    В этом квартале будут представлены процессоры Intel Core i7-5820K, i7-5930K и i7-5960X поколения Haswell-E: Процессоры Broadwell и Skylake-S, выпускаемые по нормам 14 нм, появятся во втором квартале 2015 года

    22:3840

    EK Water Blocks выпускает наборы для сборки СВО EK-Kit X240 и EK-Kit X360: Цена EK-Kit X360 — 365,95 евро, EK-Kit X240 — 342,95 евро

    21:185

    Фото дня: инженерный образец видеокарты GeForce GTX 880: Появились фото инженерного образца адаптера GeForce GTX 880 на GPU GM210

    21:106

    Microsoft может использовать технологии Canon при создании камер для своих смартфонов: Microsoft и Canon подписали кросс-лицензионное соглашение

    20:5021

    MSI пополнила линейку barebone-комплектов Nightblade моделью на основе платы Z97I Gaming: MSI представила новый barebone-комплект Nightblade

    19:532

    Информация по встрече iXBT.com c форумчанами 4 июля: На встрече мы проведем несколько конкурсов!

    19:5121

    Вышел Paragon Migrate OS to SSD 4.0 для переноса операционной системы на твердотельные накопители:

    17:204

    В первую неделю электронной записи в колледжи Москвы подано около 9 тыс. заявлений: По итогам первой недели электронной записи самыми востребованными стали такие профессии как автомеханик, дизайнер и системный администратор.

    17:152

    Переводчик и словарь Translate.Ru для Windows Phone 8 доступен без Интернета: В течение двух недель с начала выпуска новой версии можно приобрести офлайновые языковые пакеты по специальной цене - 79 рублей.

    17:13

    Lenovo намерена завершить сделки с Motorola и IBM до конца года: Поглощение компанией Lenovo частей Motorola и IBM должно завершиться до конца года

    17:061

    Мошенники наживаются на слухах о Шумахере, распространяя спам в Facebook: За состоянием Шумахера следят журналисты и поклонники, поэтому мошенники выбрали эту тему для собственного обогащения.

    16:59

    Android.SmsBot.120.origin — самая популярная вредоносная программа июня: Эта вредоносная программа, помимо отправки СМС-сообщений на заданные злоумышленниками номераа, обладает и другим вредоносным функционалом

    16:591

    Google приобрела музыкальный сервис Songza : Сервис Songza перешёл под крыло Google

    16:1927

    Стала известна стоимость смартфонов Samsung Galaxy Core II, Galaxy Young 2 и Galaxy Ace 4: Смартфоны Samsung Galaxy Core II, Galaxy Young 2 и Galaxy Ace 4 будут стоить от 100 до 220 евро

    15:3117

    Сетевое хранилище QNAP Turbo NAS HS-251 с пассивным охлаждением предназначено для установки в жилых комнатах: Продажи HS-251 уже начались

    13:2537

    До конца месяца будет представлена вспышка Metz mecablitz 64 AF-1 digital: Цена вспышки Metz mecablitz 64 AF-1 digital — 429 евро

    12:4511

    Apple вернулась на первое место в публикуемом Barron's списке «самых уважаемых компаний»: Samsung Electronics занимает в списке Barron's лишь 39 место

    12:0073

    Вышел новый номер журнала iТоги!: Журнал iТоги бесплатно доступен на iPad, iPhone/iPod touch, на Android-планшетах, а также в виде APK-файла для Android-смартфонов и PDF-файла, который можно приобрести за символическую цену

    10:3019

    Корпуса Aerocool DS 200 будут доступны в шести цветовых вариантах: Корпуса Aerocool DS 200 располагают дисплеем

    10:009

    Хромбук для учащихся CTL Education Chromebook на процессоре Intel Celeron N2930 с пассивным охлаждением оценен в $279: Хромбук CTL Education Chromebook оснащен дисплеем размером 11,6 дюйма

    09:305

    Superstring - мультиплатформенная программа создания видео с текстом песен: Мультиплатформенная программа создания видео с текстом песен

    09:001

    Игровая консоль Nvidia Shield 2 будет анонсирована в августе: Консоль Nvidia Shield 2 сможет транслировать сигнал в формате 1080p/60 Гц

    09:005

    Microsoft отказалась от выпуска планшетов Surface Mini из-за высокой конкуренции: В Microsoft не смогли выделить Surface Mini на фоне продукции конкурентов

    08:3021

    Свердловский суд взыскал в пользу Microsoft и «1С» компенсацию порядка 1 млн. рублей: Арбитражный суд Свердловской области обязал ЗАО «Страховая Компания «Выручим!», которая входит в многопрофильную инвестиционную группу «AVS Group», выплатить корпорации Microsoft и компании «1С» компенсацию порядка 1 млн. рублей за незаконное использовани

    08:009

    Ноутбуки Asus X555 в числе первых получат процессоры Intel Broadwell : Представлены ноутбуки Asus X555

    08:009

    Монитор Iiyama ProLite B2888UHSU с 28-дюймовым экраном разрешением 3840 x 2160 пикселей оценен в 599 евро: В Европе продажи ProLite B2888UHSU стартуют этим летом по цене 599 евро

    08:0019

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