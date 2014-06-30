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    30 июня 2014

    Смартфон ZTE Nubia Z7 получит дисплей Full HD диагональю 5,5 дюйма: Смартфон ZTE Nubia Z7 получит камеру разрешением 8 Мп

    21:102

    «Умные» часы на платформе Android Wear совместимы лишь с 24% всех существующих смартфонов: «Умные» часы на платформе Android Wear совместимы лишь с аппаратами с Android 4.3 и Android 4.4

    20:5038

    Внешность часов Moto 360 можно будет изменять посредством Moto Maker: Часы Moto 360 будут доступны через Moto Maker

    20:0722

    Samsung представила смартфоны Galaxy Core II, Galaxy Young 2 и Galaxy Star 2: Представлены бюджетные смартфоны Samsung Galaxy Core II, Galaxy Young 2 и Galaxy Star 2

    18:5868

    Panasonic E3 — защищенный ученический планшет под управлением Windows 8.1 Pro: Panasonic E3 в базовом исполнении оценен в США в $500

    18:494

    Смартфон Samsung Galaxy Ace 4 получил дисплей диагональю 4,5 дюйма разрешением 800 х 480 точек: Смартфон Samsung Galaxy Ace 4 будет существовать в двух ощутимо отличающихся модификациях

    18:3621

    Samsung тестирует смартфон Galaxy S5 с предустановленной ОС Tizen : Samsung располагает смартфонами Galaxy S5 с ОС Tizen

    18:1022

    Смартфон Samsung Galaxy S5 mini анонсируют примерно через две недели: Смартфон Samsung Galaxy S5 mini появится в продаже в течение месяца

    17:359

    Спрос на панели малого и среднего размера во втором полугодии возрастет на 22,3%: Основу роста спроса на панели в 2014 году обусловят смартфоны

    17:25

    Смартфон Samsung Galaxy Core Mini 4G лишили фронтальной камеры, но наделили поддержкой LTE: Смартфон Samsung Galaxy Core Mini 4G оснащён дисплеем диагональю 4,3 дюйма

    16:594

    Видеокарта, основанная на GPU Tonga, будет анонсирована в августе: GPU AMD Tonga увидит свет в августе

    16:274

    Школьники Лос-Анджелеса сами выберут, какие мобильные устройства использовать в учебном процессе: Школьный округ Лос-Анджелеса изменил программу по оснащению всех учебных заведений планшетами

    16:0410

    EK Water Blocks готовит водоблок для профессионального ускорителя AMD FirePro W9100: EK Water Blocks готовит восемь новых водоблоков

    15:17

    Процессоры Intel Skylake будут существовать в виде четырёх линеек: CPU Skylake будут доступны в линейках Y, U, H и S

    14:4615

    Яндекс закрывает блоги Я.ру и Яндекс.Видео:

    14:346

    NTFS for Mac OS X бесплатно доступен всем пользователям Mac OS X Snow Leopard :

    14:295

    Участвовать в школьных родительских собраниях можно будет удаленно:

    14:271

    Asustek и Gigabyte рассчитывают в третьем квартале отгрузить по шесть миллионов системных плат, нарастив поставки на 15-18%: Оптимизм производителей системных плат отчасти связан с началом поставок процессоров Intel серии K

    12:572

    JiaYu F2 — смартфон с ценой $50-60 и поддержкой LTE: JiaYu F2 придет на смену модели F1

    12:4515

    Вспышки Metz mecablitz 44 AF-1 digital и 52 AF-1 digital выпущены в варианте для камер с горячим башмаком Sony Multi Interface: Вспышки Metz mecablitz 44 AF-1 digital и 52 AF-1 digital выпущены в работают от четырех элементов AA

    12:41

    HP использовала SoC HiSilicon в своем планшете Slate 8 Plus: HP Slate 8 Plus в версии с поддержкой 3G оценен предварительно в 300 евро

    12:192

    В ближайшее время ожидается анонс пятидюймового смартфона LG G3 Beat: Конфигурация LG G3 Beat включает 2 ГБ оперативной памяти

    12:154

    Microsoft переложила ответственность за детские онлайновые покупки на родителей :

    11:354

    Free Audio Video Pack v.2.3 - бесплатный конвертер аудио- и видео-файлов: Бесплатный конвертер аудио- и видео-файлов

    09:20

    Основой адаптера CoaXpress в виде карты расширения XpressK7 для шины PCIe служит FPGA Xilinx Kintex-7: На карту PLDA XpressK7 устанавливается дочерняя карта KAYA FMC с пятью каналами CoaXPress

    09:008

    IP-камера Belkin NetCam HD+ оснащена интерфейсом Wi-Fi: Камера Belkin NetCam HD+ поддерживает WeMo

    08:301

    Специалистами Isola создан материал со сверхмалыми потерями для оборудования 100 Gigabit Ethernet: Материал Tachyon-100G доступен в форме пленок для ламинирования и препрегов

    08:006

    Ростех разместит ИТ-инженеров в Иннополисе: Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров и генеральный директор государственной корпорации «Ростехнологии» (Ростех) Сергей Чемезов осмотрели строящийся город Иннополис

    08:006

    «Лаборатория Касперского» патентует технологию защиты конфиденциальных данных: «Лаборатория Касперского» получила патент от Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США на технологию, позволяющую выявлять угрозы в IT-инфраструктурах компаний, не подвергая при этом опасности конфиденциальные сведения

    00:00

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