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    11 июня 2014

    Смартфон THL 4400, оснащенный аккумулятором емкостью 4400 мА·ч, оценен в $200: THL 4400 может использоваться для зарядки внешних устройств

    23:3737

    Меньше, чем за $100, смартфон CoolPad Note предлагает экран диагональю 5,5 дюйма и четырехъядерный CPU: CoolPad Note дешевле Xiaomi Redmi Note, но и оснащение его проще

    22:3418

    Google приобретает Skybox Imaging за 500 млн долларов: Google объявила о приобретении Skybox Imaging

    21:008

    Чуть более двух лет понадобилось, чтобы продать три миллиона компьютеров Raspberry Pi: Продано три миллиона Raspberry Pi

    18:4811

    В следующем году Sony выпустит минимум пять смартфонов с платформами MediaTek : Sony увеличит количество смартфонов с SoC MediaTek

    18:279

    Появились «живые» фото смартфона iPhone 6: Появились фото смартфона iPhone 6

    17:5354

    Samsung использует матрицы PLS и VA в своих мониторах серии SD850: Разрешение ЖК-панелей мониторов Samsung SD850 — 2560 х 1440 точек

    17:48

    Sharp, SEL и AFD показали дисплей диагональю 13,3 дюйма разрешением 8K (7680 х 4320 точек): Sharp, SEL и AFD показали панель 8K для ноутбуков

    17:0525

    Умные часы Razer Nabu Developer Edition уже поступают к разработчикам : Умные часы Razer Nabu Beta Edition будут доступны 500 избранным добровольцам в рамках программы бета-тестирования

    14:1217

    Американскими учеными сделан новый шаг к персонализированному здравоохранению — создан прототип датчика тканевой жидкости: Носимое устройство с микроиглами позволит безболезненно контролировать параметры тканевой жидкости

    13:1812

    LG готовит смартфон F460 на платформе Qualcomm Snapdragon 805: За исключением процессора спецификации LG F460 соответствуют характеристикам LG G3

    13:162

    Время автономной работы умных часов LG G Watch — 36 часов: Судя по опубликованным характеристикам, LG G Watch не имеют поддержки Wi-Fi

    12:2529

    Гарнитура Razer World of Tanks Razer Kraken Pro ориентирована на поклонников игры World of Tanks: Продажи новинки на сайте Razer уже начались

    12:1210

    IBM почти договорилась с Globalfoundries о продаже своего полупроводникового производства : Больше всего Globalfoundries привлекает возможность заполучить специалистов и интеллектуальную собственность IBM

    11:2618

    В конце года Intel выпустит линейку SSD 750 series (August Ridge): SSD 750 series будут представлены в трех типоразмерах - в корпусах типоразмера 2,5 дюйма, а также исполнениях mSATA и M.2

    11:15

    Firefox v.30.0 - обновленная версия популярного веб-браузера: Популярный веб-браузер Firefox

    09:4529

    Adobe Flash Player v.14.0 Final - известный флэш-плеер от Adobe: Популярный флэш-плеер от Adobe

    09:1015

    В клавиатуру Roccat Sova встроен коврик для мыши: Клавиатура Roccat Sova будет предложена в черном и серебристом вариантах

    09:0026

    Руководители передовых компаний Рунета обсудили ключевые тренды развития Интернета: В рамках Форума “Интернет-предпринимательство в России” прошла футурологическая сессия “Ключевые тренды развития интернет”

    08:356

    Разрешение монитора NEC EA304WMi составляет 2560 х 1600 точек : Монитор NEC EA304WMi оценён в $1600

    08:2037

    Опубликовано бесплатное официальное приложение для доступа к конференции iXBT с мобильных устройств с iOS: Приложение iXBT Forums совместимо с iOS версии 7.0 или старше

    08:0014

    Госуслуги стали ближе к народу, упростив регистрацию на сайте: Введена упрощенная регистрация на Едином портале государственных услуг

    08:008

    Airvana OneCell — система мини-сот LTE для предприятий и общественных мест: Airvana OneCell позволяет десятикратно увеличить пропускную способность сотовой сети

    07:003

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