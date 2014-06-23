  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 июня 2014

    Microsoft отказывается от Skype старых версий: Пользователи Skype 6.13 для Windows и более ранних версий, а также Skype 6.14 для Mac и более старых релизов должны будут обновить свои приложения.

    23:4424

    Adobe выпустила новые приложения для iPhone и iPad: Всеми приложениями удобно управлять при помощи жестов — сенсорному управлению уделялось особое внимание.

    23:34

    Устройства с Android получат функцию удаленной защиты данных : Так называемая опция “kill switch” даст возможность владельцу смартфона удаленно удалить с него данные в том случае, если устройство было украдено.

    23:318

    В этом году TSMC выпустит для Apple 120 миллионов модулей Touch ID — в 2,3 раза больше, чем в прошлом году: Apple увеличивает объем заказов на модули Touch ID

    23:0732

    Системная плата MSI 970 Gaming оснащена процессорным гнездом AMD AM3+ : Плата MSI 970 Gaming выполнена в типоразмере ATX

    21:554

    iXBT.com определил победителя фотоконкурса в Instagram!: Адрес iXBT.com в Instagram — http://instagram.com/ixbtcom

    21:3312

    Однокристальная система AppliedMicro X-Gene на 64-разрядной архитектуре ARM предназначена для суперкомпьютеров : Наборы для разработчиков и серийные однокристальные системы AppliedMicro X-Gene уже доступны для заказа

    21:202

    GPU Nvidia дают 64-разрядным процессорам ARM пропуск в суперкомпьютеры: Высокая энергетическая эффективность процессоров на архитектуре ARM64 привлекла создателей серверов

    20:5410

    Названа дата выхода процессоров HEDT Intel Core i7 Haswell-E : Процессоры HEDT Intel Core i7 Haswell-E будут упакованы в корпуса LGA2011-3

    19:488

    Компания Mellanox представила первый в мире коммутатор InfiniBand EDR 100 Гбит/с : Коммутатор Mellanox Switch-IB SB7700/SB7790 принадлежит к новому поколению коммутаторов InfiniBand

    19:195

    Поставки носимых электронных устройств резко увеличатся в следующем квартале: От повышения активности на рынке носимых электронных устройств выиграют фактически выпускающих их контрактные производители

    19:012

    Яндекс.Диск теперь может обмениваться снимками с соцсетями: В веб-интерфейсе Яндекс.Диска появилась возможность публиковать фотографии во ВКонтакте, Facebook и Одноклассников

    18:58

    Opera для Linux вышла в версии для разработчиков:

    18:552

    Банковский троян работает по «принципу SaaS»:

    18:52

    Новый Агент Mail.Ru для Android с синхронизацией и междугородными звонками:

    18:50

    Samsung испытывает растущее ценовое давление в сегменте семидюймовых планшетов: По мнению Digitimes Research, семидюймовые планшеты продолжат дешеветь

    17:5921

    Представлен профессиональный адаптер AMD FirePro W8100, основанный на GPU Hawaii: Карта AMD FirePro W8100 получила 2560 потоковых процессоров

    16:409

    Mozilla готовит схожее с Chromecast устройство, работающее под управлением FireFox OS: Mozilla готовит свою альтернативу Chromecast

    16:173

    SoC Exynos 5433, в составе смартфона Samsung Galaxy Note 4, набирает в AnTuTu на 15% больше баллов нежели Snapdragon 805: SoC Exynos 5433 набирает более 40 000 баллов в AnTuTu

    15:3220

    GPU видеокарты KFA2 GTX 780 HOF OC+ 6GB работает на частоте 1071 МГц : Карта KFA2 GTX 780 HOF OC+ 6GB получила 6 ГБ памяти

    15:053

    Смартфон BlackBerry Passport был запечатлён на видео: Смартфон BlackBerry Passport попал в объективы видеокамер

    14:457

    На новом фото смартфон Apple iPhone 6 запечатлен рядом с планшетами iPad Air и iPad mini следующего поколения: Следующее поколение планшетов Apple получит функцию Touch ID

    13:1761

    AMD намекает на скорый выпуск нового процессора серии FX с жидкостным охлаждением: Номер модели, срок выхода и цена нового процессора AMD FX с СВО пока неизвестны

    12:5714

    В AMD Radeon R9 290X используются не все возможности GPU Hawaii: У AMD готов новый флагман на базе Hawaii в более полной конфигурации

    12:1413

    Планшет Microsoft Surface Mini упоминается в руководстве к Surface Pro 3: Планшет Microsoft Surface Mini все же будет выпущен?

    11:076

    Программы блокировщики и шифровальщики атакуют устройства на Android: Тренд сезона — блокировщики и энкодеры под Android

    11:006

    На этой неделе Samsung покажет умные часы на платформе Android Wear и, возможно, раздаст какое-то их количество бесплатно: По имеющимся данным, Samsung разрабатывает две модели умных часов с Android Wear

    10:4521

    Mitsubishi Electric показала на InfoComm 60-дюймовый проекционный дисплей для видеостен VS-60HS12U Slim Cube : Толщина Mitsubishi VS-60HS12U Slim Cube дисплея — 52 см

    10:252

    Дисплей Philips V-Line BDL4671VL поддерживает HDBaseT: Компания Philips вошла в альянс HDBaseT Alliance

    10:091

    Жители Крыма активно переходят на российские сим-карты: Уже продано более ста тысяч карт

    10:0010

    Представлены сетевые хранилища в усиленном исполнении Winchester Systems FlashNAS ZFS RZ-2U12 и FlashNAS ZFS RZ-3U16: Хранилище FlashNAS ZFS RZ-2U12 типоразмера 2U рассчитано на 12 накопителей

    09:303

    Huawei стал официальным спонсором Сборной России по футболу: Huawei становится официальным спонсором Сборной России по футболу

    09:0010

    Компания Valens объявила о доступности Colligo — первых чипсетов HDBaseT второго поколения: Семейство Colligo включает модели VS2000, VS2310 и VS2311

    08:30

    Результаты международного исследования по информационной безопасности «Индекс конфиденциальности»: 19 июня на площадке «Россия сегодня» прошла пресс-конференция на тему «Индекс конфиденциальности в мире и России. Личные данные или удобство».

    08:00

    Дисплей Panasonic TH-55FLV70 с рамками шириной 3,5 мм предназначен для видеостен: Одновременно с Panasonic TH-55FLV70 представлены дисплеи TH-47LFX6N, TH-50LFE7 и TH-42LFE7

    08:003

    Diamond Systems DS-MPE-DAQ0804 — миниатюрный модуль сбора данных в виде карты PCI Express Mini Card: Продажи DS-MPE-DAQ0804 уже начались по цене $270

    07:301

    Начались продажи сетевых адаптеров Solarflare Flareon Ultra SFN7142Q с двумя портами 40GbE: Для Solarflare Flareon Ultra SFN7142Q свойственно аппаратное ускорение и функции оптимизации доставки пакетов

    07:001

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018