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    12 июня 2014

    Планшет iPad Air 2 получит новый процессор и камеру более высокого разрешения: В то же время изменений по части дизайна и конструкции корпуса в iPad Air 2 не ожидается

    23:2627

    Камера Panasonic Lumix DMC-FZ1000 с дюймовым датчиком и объективом с ЭФР 25-400 мм поддерживает съемку видео 4K: В России камера Panasonic Lumix DMC-FZ1000 поступит в продажу в октябре 2014 года по цене 39 990 рублей

    21:4940

    В этом году Samsung выпустит смартфон на платформе Intel Moorefield: Samsung выпустит смартфон на SoC Atom Z3500

    20:5410

    Thermaltake предлагает использовать акустическую систему для охлаждения ноутбука: Подложив Thermaltake CL-N006-PL05BL-A под ноутбук, можно придать ему положение, более удобное для пользователя

    19:556

    Специалистами Toshiba создан изготавливаемый по технологии CMOS генератор, имеющий рекордно высокую точность : Toshiba рассчитывает на коммерциализацию разработки в течение двух-трех лет

    19:2018

    Google инвестирует сотни миллионов долларов в создание совместного с Virgin Galactic предприятия: Google присматривается к Virgin Galactic

    19:1726

    Кабели Belkin Mixit ↑ Metallic Lightning to USB окрашены в серебристый, золотистый и серый цвета: Кабели Belkin Mixit ↑ Metallic Lightning to USB предназначены для смартфонов Apple iPhone 5s

    18:3913

    Монитор AOC g2770Pqu может похвастаться кадровой частотой 144 Гц : Монитор AOC g2770Pqu оценён в 420 евро

    18:326

    Экран монитора EIZO Foris FS2434 обрамлен рамками шириной 6 мм: Монитор EIZO Foris FS2434 имеет два входа HDMI и один вход DVI-D

    18:248

    Планшеты Samsung Galaxy Tab S 10.5 и 8.4: подробные спецификации накануне официальной премьеры: Толщина планшетов одинакова — 6,6 мм

    17:5969

    Появились новые изображения смартфона Apple iPhone 6: На фото корпуса Apple iPhone 6 хорошо видны прорези в форме логотипа компании

    17:5734

    Смартфоны Nokia Lumia 638 и 636 официально представлены в Китае: Nokia Lumia 638 и 636 стоят одинаково — по $200

    17:303

    Google извинилась перед партнерами рекламной сети AdSense: В мае компания Google выписала для партнеров AdSense часть чеков в евро вместо долларов США в тех аккаунтах, где выбраны доллары.

    17:128

    Смартфон Samsung Galaxy Note 4 получит модификацию с изогнутым дисплеем, которая будет продаваться на некоторых рынках: Смартфон Samsung Galaxy Note 4 анонсируют на IFA 2014

    16:387

    UMC начнет пробное производство с использованием 14-нанометровой технологии FinFET в первом полугодии будущего года: В настоящее время UMC предлагает заказчикам 28-нанометровые техпроцессы

    16:373

    SlimBox IV и Coolbox IV — мини-ПК в исполнении Communication Technology: SlimBox IV и Coolbox IV комплектуются процессорами Intel Core четвертого поколения

    16:305

    Стали известны характеристики планшетов LG G Pad 7.0, G Pad 8.0 и G Pad 10.1: Планшеты LG G Pad 7.0, G Pad 8.0 и G Pad 10.1 появятся в продаже на этой неделе

    16:132

    Мини-ПК Stealth LPC-681 основан на CPU Intel Core i7-4800MQ: Мини-ПК Stealth LPC-681 стоит $2400

    15:553

    Rambus и Qualcomm подписали лицензионное соглашение, условия которого не разглашаются: Qualcomm сможет использовать разработки Rambus в своих однокристальных системах

    15:161

    Adesso SlimTouch 222 — водонепроницаемая гибкая клавиатура с антимикробным покрытием: Клавиатура Adesso SlimTouch 222 имеет 108 клавиш

    14:545

    По данным производителя, мобильные батареи UNU Ultrapak заряжаются в восемь раз быстрее обычных: В батареях Ultrapak применена технология Ultra-X Charging Technology

    14:399

    Производитель называет Oppo R3 самым тонким в мире смартфоном с поддержкой LTE: Цена Oppo R3 в Китае примерно равна $370

    14:205

    ON Semiconductor покупает производителя датчиков изображения Aptina Imaging за 400 млн долларов: Покупка Aptina Imaging позволит ON Semiconductor укрепить позиции на рынке датчиков изображения для автомобильной и промышленной электроники

    14:03

    WiTricity поможет Intel продвигать технологию беспроводной зарядки в сегмент ноутбуков : WiTricity обещает ноутубки с беспроводной зарядкой в конце текущего года

    13:51

    Смартфон Samsung Galaxy F появился на фото в сравнении с Galaxy S5: Смартфон Samsung Galaxy F появится только в сентябре

    13:0011

    В следующем году Xiaomi выйдет на рынок США: Xiaomi нацелилась на рынок США в 2015 году

    12:304

    Apple пытается запатентовать использование солнечных батарей в качестве датчиков освещенности: На очереди — патент на использование розеток электросети в качестве источника питания электронных устройств

    12:1735

    Бюджетный смартфон Samsung Galaxy Core Lite с поддержкой LTE представлен на Тайване : На тайваньском рынке смартфон Samsung Galaxy Core Lite с поддержкой LTE стоит около 195 евро

    11:445

    Synaptics покупает долю Renesas в предприятии, выпускающем контроллеры дисплеев и датчики отпечатков пальцев для iPhone: Synaptics покупает долю Renesas за 475 млн долларов

    11:301

    Компания Sunon показала активные системы охлаждения для планшетов и даже смартфонов: Sunon показала вентиляторы для смартфонов

    11:0015

    Мониторы Hannspree HS221HPB, HS241HPB и HS271HPB получили панели типа IPS: Несмотря на разницу в размерах, экраны мониторов Hannspree HS221HPB, HS241HPB и HS271HPB имеют одинаковое разрешение

    10:00

    Смартфоны с FireFox OS стоимостью $25 должны появиться в Индии уже в ближайшие месяцы: Mozilla и Spreadtrum пообещали сверхдешёвые смартфоны уже в самое ближайшее время

    09:307

    Корпус для внешних накопителей Icy Dock IcyCube MB561U3S-4S рассчитан на четыре накопителя типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма: Цена Icy Dock IcyCube MB561U3S-4S — $239

    09:00

    При подключении к док-станции планшеты на основе процессоров Intel Core M будут получать прирост к производительности: Intel предлагает охлаждать планшеты на основе CPU Core M при помощи активных СО в док-станциях

    08:303

    В серию Razer Neon Kraken вошли наушники шести ярких цветов: В наушниках Razer Neon Kraken установлены 40-миллиметровые излучатели

    08:004

    Блоки питания Be Quiet! Straight Power 10 оснащены комбинированными кабельными системами: Ожидается, что цена блоков питания Be Quiet! Straight Power 10 не превысит $100

    07:30

    Apple представит обновлённые ПК iMac с процессорами Haswell Refresh уже на следующей неделе: Новые iMac получат процессоры Haswell Refresh

    07:0030

    Фото и основные характеристики камеры Panasonic Lumix DMC-FZ1000, способной снимать видео 4К, появились накануне анонса: Камера Panasonic Lumix DMC-FZ1000 оснащена объективом в ЭФР 24-400 мм

    03:2615

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