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    13 июня 2014

    ACME Portable Computer FlexPACIII — мобильный командный центр с тремя экранами: Цену «штаб-квартиры на выезде» FlexPACIII производитель сообщает по запросу

    22:4020

    В сервере Lenovo ThinkServer RS140 для малого и среднего бизнеса может быть установлен процессор Intel Xeon E3-1200 v3 : Продажи Lenovo ThinkServer RS140 уже начались по цене от $549

    21:574

    Специалистами Structur3D Printing создан первый универсальный экструдер для 3D-печати самыми разными материалами: Поставки экструдеров Discov3ry компания Structur3D Printing планирует начать в октябре этого года

    21:207

    Мини-ПК Asus Eee Box EB1036 оснащён CPU Intel Celeron J1900: Мини-ПК Asus Eee Box EB1036 стоит $275

    20:089

    Названа официальная цена камеры Sigma dp2 Quattro: Ключевой особенностью камеры Sigma dp2 Quattro является датчик изображения Foveon X3 нового поколения

    19:5614

    Несмотря на трудности, Razer продолжает работу над Project Christine: Razer Project Christine находится на стадии переговоров с производителями комплектующих

    19:429

    Микросхемы флэш-памяти Microchip SST25WF020A, SST25WF040B и SST25WF080B с интерфейсом SPI рассчитаны на напряжение питания 1,8 В: Микросхемы SST25WF020A, SST25WF040B и SST25WF080B уже доступны для заказа по оптовой цене от $0,49 за штуку

    19:02

    Ноутбуки Gigabyte Q2756N v2 и Q2556N v2 получили 3D-карты GeForce 840M: Нотбуки Gigabyte Q2756N v2 и Q2556N v2 отличаются только дисплеями

    18:421

    Apple запустила программу обмена адаптеров питания USB, выпущенных с 2009 по 2012 год: Apple три года выпускала на рынок потенциально опасные адаптеры USB

    18:1022

    LG может выпустить обновлённую модификацию смартфона G3 с платформой Snapdragon 805: LG G3 появится в модификации с SoC Snapdragon 805

    14:538

    Huawei вышла на рынок США посредством нового интернет-магазина со смартфоном Ascend Mate 2 стоимостью $300: Huawei продаёт Ascend Mate 2 в США по $300

    14:034

    Samsung снизила цены на планшеты Galaxy Tab Pro 8.4 и Galaxy Tab Pro 10.5: Планшеты Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 и Galaxy Tab Pro 10.5 подешевели

    13:3273

    Планшеты Samsung Galaxy Tab S, оснащенные дисплеями Super AMOLED, представлены официально: Samsung Galaxy Tab S 8.4 оценен в $399, модель Galaxy Tab S 10.5 — на $100 дороже

    12:5994

    GPU 3D-карты Galaxy GeForce GTX 780 Ti HOF V20 работает на частоте 1085/1150 МГц: Карта Galaxy GeForce GTX 780 Ti HOF V20 работает на рекордных частотах GPU

    12:194

    Специалисты Corning создали антибликовое покрытие для фирменных защитных стекол: Антибликовое покрытие Corning можно будет встретить в серийной продукции уже в этом году

    12:178

    Апелляция не спасла Intel от штрафа в Европе: за нечестную конкуренцию придется заплатить более миллиарда евро: Intel все-таки придется заплатить за незаконные действия в отношении AMD

    11:2244

    В четвертом квартале начнутся поставки дисплеев с низким энергопотреблением, в которых используются технологии MEMS и IGZO: Дисплей, в котором используются технологии MEMS и IGZO, потребляет в два раза меньше энергии, чем жидкокристаллический

    09:0022

    Смартфон Lenovo K920 получил камеру 16 Мп с оптической стабилизацией и 6-дюймовый экран разрешением 2К: Lenovo K920 построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 801

    08:2010

    Смартфон Micromax Canvas Entice A105 построен на однокристальной системе Broadcom BCM23550: Предположительно, Micromax Canvas Entice A105 будет стоить 80-90 евро

    08:004

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