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    8 июня 2014

    ECS Z97I-Drone и H97I-Drone — материнские платы типоразмера Mini-ITX, оснащенные слотом M.2: Габариты ECS Z97I-Drone и H97I-Drone — 170 х 170 мм

    20:318

    Новые мониторы разрешением 4К — Acer B326HK и B286HK: Acer B326HK поступит в продажу в июле

    19:1019

    В линейку твердотельных накопителей MyDigitalSSD Super Boot типоразмера M.2 2242 вошла модель объемом 256 ГБ: MyDigitalSSD Super Boot типоразмера M.2 2242 объемом 256 ГБ оценен в $180

    17:5111

    Производительность SSD G.Skill Phoenix Blade достигает 275 000 IOPS: SSD G.Skill Phoenix Blade представлены двумя моделями — объемом 480 и 960 ГБ

    15:5317

    На Computex показали хромбук на однокристальной платформе RockChip RK3288: Изделие получило 2 ГБ ОЗУ и экран диагональю 13,3 дюйма

    11:0012

    Корпус Cougar QBX предназначен для сборки игрового ПК на основе платы типоразмера mini-ITX: Корпус Cougar QBX имеет размеры 158 x 373,5 x 282 мм

    11:0016

    Адаптеры Trendnet Powerline 1200 AV2 соответствуют спецификации HomePlug AV2 : Продажи адаптеров Trendnet Powerline 1200 AV2, подходящих для европейской электросети, и комплектов из них начнутся в сентябре

    10:301

    Появились живые изображения смартфона Samsung Galaxy F в металлическом корпусе: Samsung Galaxy F пока обходится SoC Qualcomm Snapdragon 801, но к моменту выпуска устройства она будет заменена на SoC Snapdragon 805

    10:0062

    Анонсированы продажи корпусов для ПК Corsair Carbide Series Air 240, Graphite Series 780T и Graphite Series 380T: Корпус для ПК Corsair Carbide Series Air 240 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX

    09:003

    IDC слегка корректирует прогноз сокращения рынка ПК в 2014 году: Рынок ПК сократится на 6,0%, а не на 6,1% — полагают эксперты IDC

    08:005

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