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    5 июня 2014

    На Computex 2014 прошли соревнования по разгону процессоров Intel Devil’s Canyon: Процессоры Intel Devil’s Canyon ориентированы на любителей разгона

    23:2031

    Корпус для ПК Cooltek C2 изготовлен из алюминия: В корпусе Cooltek C2 есть место для трех карт расширения

    22:2312

    Появились изображения смартфона Huawei «Mulan»: Смартфон Huawei «Mulan» получит SoC HiSilicom Kirin 920

    21:3414

    Производитель называет процессорную СВО SilverStone Tundra TD04 «беcпомповой»: По данным производителя, СВО SilverStone Tundra TD04 способна отвести и рассеять до 200 Вт мощности

    21:338

    Системной плате Gigabyte GA-9SISL для встраиваемых систем достался восьмиядерный процессор Intel Atom C2750: Плата Gigabyte GA-9SISL позиционируется как основа для сервера

    21:3011

    Опубликованы изображения системы охлаждения MSI Twin Frozr V: MSI готовит для 3D-карт следующего поколения систему охлаждения Twin Frozr V

    21:255

    Планшет Project Tango оснащён платформой Tegra K1 и 4 ГБ оперативной памяти: Планшет Project Tango будет продаваться по $1024

    21:056

    Системная плата Gigabyte MVBAYAI для встраиваемых систем оснащена процессором Intel Celeron J1900: Плата Gigabyte MVBAYAI богато оснащена

    20:303

    Новый планшет Barnes & Noble представляет собой брендированный Samsung Galaxy Tab 4: Barnes & Noble решила продавать планшеты Samsung

    20:196

    DeepCool использует в процессорном охладителе «резиновые вентиляторы»: На стенде DeepCool вентиляторы были показаны отдельно и в составе процессорного охладителя

    19:589

    Процессорные СВО SilverStone Tundra TD03 Slim и TD02 Slim отличаются от своих предшественниц радиаторами меньшей толщины: Компания SilverStone представила замкнутые процессорные системы жидкостного охлаждения Tundra TD03 Slim и TD02 Slim

    19:48

    В конфигурацию процессорного охладителя Be Quiet Pure Rock входят четыре тепловые трубки: Кулер Be Quiet Pure Rock будет стоить менее $50

    19:411

    На системной плате Gigabyte GA-FSD01C типоразмера mini-ITX установлен процессор Freescale i.MX6: Оснащение платы Gigabyte GA-FSD01C включает один порт SATA 3 Гбит/с

    19:181

    Intel пообещала недорогие ультрабуки на основе процессоров Core M (Broadwell): Стоимость ультрабуков на основе процессоров Core M (Broadwell) будет начинаться с $600

    19:0610

    Цель инициативы MediaTek Labs — создание экосистемы, ориентированной на разработчиков : MediaTek открывает глобальному сообществу разработчиков доступ к своим передовым примерам разработки

    19:022

    Крепление Corsair Hydro Series HG10 позволяет установить любую СВО Corsair Hydro Series вместо штатного охладителя GPU: Крепление Corsair Hydro Series HG10 стоит $40

    17:501

    «Умные» часы LG G Watch могут быть основаны на платформе Snapdragon 400: «Умные» часы LG G Watch получат полноценную SoC

    17:338

    3D-карта Asus ROG Ares III с двумя GPU AMD Hawaii XT занимает в корпусе ПК один слот расширения : Появление 3D-карты Asus ROG Ares III в продаже ожидается в третьем квартале

    17:2514

    Компактный сервер Acer Altos C100F3 построен на процессоре Intel Xeon E3: Охлаждение Acer Altos C100F3 возложено на один вентилятор большого диаметра

    16:543

    Новая видеотрансляция iXBT.com: Новая видеотрансляция iXBT.com

    16:441

    Платформа MediaTek LinkIt предназначена для носимой электроники и интернета вещей: Платформа MediaTek LinkIt позвоялит создавать миниатюрные и доступные носимые устройства

    15:001

    Продажи первых зарядных устройств, соответствующих спецификациям Qualcomm Quick Charge 2.0, начнутся летом: DoCoMo первой начнёт продавать ЗУ со спецификациями Qualcomm Quick Charge 2.0

    14:442

    Компания Manli привезла на Computex 2014 3D-принтер: Со временем 3D-принтеры могут стать доступны широкому кругу потребителей

    14:413

    Системы жидкостного охлаждения NZXT Kraken X41 и X61 поддерживают программное управление скоростью работы помпы: Системы Kraken X41 и X61 представляют собой развитие моделей Kraken X40 и X60

    14:203

    Появилось изображение смартфона Samsung Galaxy F: Samsung Galaxy F и Galaxy S5 Prime представляют собой разные смартфоны

    13:567

    AMD готовит ускоритель FirePro W8100, основанный на GPU Tonga : GPU Tonga станет сердцем нового адаптера AMD FirePro W8100

    13:411

    Asus Hyper Express — первый в мире корпус для SSD, рассчитанный на подключение к SATA Express: Основой «переходника» Asus Hyper Express служит контроллер ASMedia 1062R

    13:355

    Повторитель беспроводной сети D-Link DCH-M225 оснащен аудиовыходом: Повторитель беспроводной сети D-Link DCH-M225 доступен для заказа по рекомендованной розничной цене $51

    13:252

    Начат прием заказов на шестиканальный цифровой контроллер вентиляторов NZXT Grid+ v2 с программным управлением: Устройство с каталожным номером AC-GRIDP-M1 имеет размеры 73 x 18 x 73 мм и весит 102,6 г

    13:151

    Pipo T5 — 7-дюймовый планшетофон ценой $80: Pipo T5 построен на однокристальной платформе MediaTek MT8382

    12:5313

    Смартфон Amazon будет представлен 18 июня: 18 июня Amazon представит свой первый смартфон

    12:422

    Анонсированы продажи камер Olympus OM-D E-M10 Limited Edition: Камеры Olympus OM-D E-M10 Limited Edition появятся в продаже в конце июня по цене 36 990 рублей

    12:3710

    Xigmatek показала компьютерные корпуса Spirit и Spirit-M: Xigmatek Spirit совместим с материнскими платами ATX, а Spirit-M рассчитан на установку материнских плат типоразмера microATX

    12:351

    Intel поспособствует появлению технологии беспроводной зарядки (A4WP) в ноутбуках в 2016 году: Intel будет сотрудничать с A4WP

    12:191

    Яндекс.Перевод для iPhone работает и без интернета: Без подключения к сети Яндекс.Перевод переводит с русского на английский, немецкий, французский, итальянский и испанский и наоборот.

    11:541

    Asus ROG GR8 — игровой ПК, маскирующийся под консоль: В конфигурацию «консоле-ПК» Asus ROG GR8 входит процессор Intel Core i7 и 3D-карта Nvidia GeForce GTX 750Ti

    11:338

    Мини-ПК Asus VivoPC VM62N размерами 19 х 19 х 5,6 см оснащен дискретной 3D-картой: Мини-ПК Asus VivoPC VM62N работает под управлением Windows 8.1

    11:185

    Системная плата MSI H97M ECO окрашена в белый цвет: Оснащение платы MSI H97M ECO включает четыре слота для модулей DIMM

    11:006

    3D-карта Gigabyte GV-N760WF2OC-2GD оснащена охлаждающей системой WindForce 2X: Конструкция системы охлаждения WindForce 2X включает медные тепловые трубки, радиатор и два вентилятора

    10:472

    MSI показала прототип материнской платы для процессоров Intel Haswell-E: Материнская плата MSI на чипсете Intel X99 оснащена четырьмя слотами PCI-Express 3.0 x16

    10:294

    Moto Stream превратит домашнюю акустику в беспроводную : Moto Stream оценён в $50

    09:207

    Дело технопарков развивается: Николай Никифоров и Сергей Собянин заложили капсулу в фундамент технопарка МФТИ: Глава Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в закладке капсулы в фундамент технопарка Московского физико-технического института

    09:105

    Минкомсвязи дорабатывает антипиратский закон - банить ресурсы планируют и за две ссылки на нелегальный контент: Минкомсвязи представило в правительство доработанную версию антипиратского закона

    08:3519

    Облако Mail.Ru добралось и до iPad: Mail.Ru Group выпустила Облако для iPad. В обновленной версии iOS-приложения особое внимание уделено удобству работы пользователей с изображениями и видеофайлами.

    08:003

    EVGA готовит к выпуску системную плату на чипсете Intel X99: EVGA Intel X99 располагает пятью слотами PCI-Express 3.0 x16

    07:303

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