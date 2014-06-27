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    27 июня 2014

    Графический процессор 3D-карты Galaxy GeForce GTX 780 HOF+ ОС работает на частоте 1091 МГц: Компоненты 3D-карты Galaxy GeForce GTX 780 HOF+ ОС смонтированы на плате белого цвета

    21:215

    Vivalnk DigitalTattoo — электронные «татуировки» для разблокировки смартфона: Vivalnk DigitalTattoo разблокирует Moto X посредством NFC

    21:0913

    Флэшка SP/Silicon Power Marvel M70 с интерфейсом USB 3.0 развивает скорость чтения до 240 МБ/с: Для Marvel M70 выбрана конструкция с выдвижным разъемом

    21:0014

    Базовый комплект Gigabyte Brix Gaming предназначен для сборки игрового мини-ПК: Основой Brix Gaming служит миниатюрная плата с процессором Intel Core i5 4200H

    20:4225

    Opera Software выпустила браузер Opera Mini 8 для iOS со сканером QR-кодов : В Opera Mini 8 можно выбрать три различных режима путешествия по бескрайнему миру всемирной сети

    20:261

    Партнёром Google по программе Android One станет MediaTek: В смартфонах программы Android One будут использоваться платформы MediaTek

    19:2926

    Новые смартфоны Samsung получат дисплеи с поддержкой технологии Apical Assertive Display: Samsung оснастит смартфоны с SoC Exynos дисплеями Новые смартфоны Samsung получат дисплеи с поддержкой технологии Apical Assertive Display

    17:0321

    Тайваньская компания Foxconn обратилась в американский суд, обвиняя японских производителей в нарушении патентов: В прошлом году компания Foxconn пополнила свое собрание патентов 2279 патентами, выданными в США

    16:4619

    Bellperre предлагает на выбор 126 вариантов оформления задней панели своего нового люксового телефона: Bellperre предлагает на выбор 126 вариантов кожи для оформления телефона

    16:259

    Твердотельные накопители Transcend SSD370 доступны по цене от $50 до $680: Накопители Transcend SSD370 характеризуются скоростью записи 470 МБ/с

    15:2714

    Withings Activité — трекер для занятий физкультурой, очень похожий на часы: Цена Withings Activité — $390

    15:2513

    Представитель Google заявил, что компания не собирается закрывать программу Nexus: Google продолжит работу над устройствами Nexus

    15:156

    Платформа Nvidia Tegra K1 стала «звездой» мероприятия Google I/O: Платформа Nvidia Tegra K1 стала референсной для платформой для Android TV

    13:5520

    Умные часы Asus на платформе Android Wear окажутся доступнее аналогов: Стоимость устройств будет находиться в пределах от $99 до $149

    13:266

    Apacer использует флэш-память типа SLC NAND в линейке карточек памяти microSD и microSDHC для промышленного применения: Карточки памяти Apacer рассчитаны на расширенный диапазон рабочих температур — от -40 °C до +85 °C

    13:182

    Твердотельный накопитель Silicon Power Slim S55 с интерфейсом SATA 6 Гбит/с в развивает скорость чтения до 556 МБ/с: Твердотельные накопители Silicon Power Slim S55 выпускаются объемом от 32 до 480 ГБ

    13:036

    Звуковая подсистема системной платы Biostar TB85 поддерживает частоту дискретизации 192 кГц и 24-разрядное представление звука: На плате Biostar TB85 можно обнаружить два слота для модулей DIMM

    12:443

    Смартфоны Motorola Moto X и Moto G будут обновлены до Android L: Android L появится на смартфонах Motorola уже осенью

    11:4512

    Компаниям Samsung и LG приписывают намерение в следующем полугодии выпустить смартфоны с гибкими экранами : Модели LG G Flex и Samsung Galaxy Round потеряют исключительность

    11:3929

    Примеры снимков, сделанных камерой Nikon D810: Обращает на себя «фирменная» передача телесных тонов Nikon с пересветом в красном канале

    09:5548

    Motorola опубликовала официально «живое» видео с участием Moto 360: Moto 360 засветились на видео

    09:3028

    LG воплотит идеи Project Tango в потребительском устройстве в следующем году: В следующем году LG выпустит потребительское устройство Project Tango

    09:00

    dBpoweramp Music Converter R15.1 - конвертер музыкальных файлов: Конвертер музыкальных файлов

    09:003

    Платформа Android TV превратит телевизоры в игровые консоли: Представлена платформа Google Android TV

    08:0028

    Павел Бетсис возглавит Microsoft Russia: Николай Прянишников расширяет полномочия: он назначен вице-президентом по развитию бизнеса Microsoft в Центральной и Восточной Европе. Президентом Microsoft в России станет Павел Бетсис.

    08:0013

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