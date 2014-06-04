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    4 июня 2014

    Системные платы Asus TUF Sabranco Z97 и TUF Sabertooth Z97 MK2 окрашены в зимний камуфляж: Модель Sabertooth Z97 MK2 отличается отсутствием поддержки SATA Express

    23:5816

    В корпусе DeepCool Steam Castle системная плата располагается горизонтально, а над ней можно насчитать четыре вентилятора: В корпусе DeepCool Steam Castle помещаются четыре карты расширения длиной до 300 мм

    22:3540

    Смартфоны Prestigio MultiPhone 8400 DUO и MultiPhone 8500 DUO работают под управлением Windows Phone 8.1: База у Prestigio MultiPhone 8400 DUO и MultiPhone 8500 DUO одна — SoC Qualcomm Snapdragon 400

    22:305

    На YouTube появился первый ролик с 2 миллиардами просмотров:

    22:1916

    В конфигурацию мини-ПК Asus Chromebox может входить процессор Intel Core i7-4600U: Процессор Intel Core i7-4600U — не единственный вариант конфигурации Asus Chromebox

    22:197

    17% московских пар зарегистрировали брак в онлайне :

    22:165

    Портал открытых данных расскажет все о летнем отдыхе в Москве:

    22:13

    Вышло приложение My WebMoney для Windows RT: В программе доступны основные возможности WebMoney Keeper Mini

    22:101

    Asus показала сенсорный монитор, подключаемый посредством USB 3.0: Монитор Asus оснащён интерфейсом USB 3.0

    21:511

    HP Pro x2 612 — бизнес-планшет под управлением Windows 8.1 с подключаемой клавиатурой: В HP Pro x2 612 используются процессоры Intel Core i3 и i5

    21:3510

    E Ink представила очень широкий гибкий дисплей для умных часов: E Ink представила сверхширокоформатный экран для часов

    20:5722

    Продажи механических клавиатур Cougar 700K и настраиваемых мышей Cougar 700M должны начаться этим летом: Для мышей предназначены коврики Cougar Control и Cougar Speed, различающиеся покрытием рабочей поверхности

    20:557

    Cryorig представила новые охладители H5 и H7: Cryorig позволит в будущих вентиляторах менять подшипники и отсоединять лопасти

    20:344

    На Computex 2014 замечены сетевые накопители Synology DiskStation DS415play и Synology DiskStation DS215air : Накопитель Synology DiskStation DS215air является развитием модели Synology DiskStation DS213air

    20:15

    Galaxy показала видеокарты GeForce GTX 780 Ti HOF V20 и GTX 780 Ti HOF Second Edition: Карта Galaxy GeForce GTX 780 Ti HOF V20 оснащена водоблоком

    20:09

    Объем твердотельных накопителей Adata линейки SR1020 достигает 2 ТБ: Adata SR1020 будут выпускаться в двух типоразмерах — M.2 и 2,5 дюйма

    19:597

    Lexar добавляет в линейку продукции Professional Workflow накопители объемом 256 и 512 ГБ: Накопители Lexar Professional Workflow DD512 и DD256 оснащены интерфейсом USB 3.0

    19:551

    Colorful показала три материнские платы на чипсете Intel Z97: Новинками являются: Colorful Battle Axe Z97 X5, Battle Flag Z97 X5 и iGame Z97 Ymir

    19:15

    Synopsys и Intel совместно разработали платформу проектирования продукции на базе 14-нанометровых транзисторов Tri-Gate: Готова реализация платформы проектирования Galaxy Design Platform для второго поколения технологии Tri-Gate

    18:481

    Видеокарта HIS Radeon R9 290X IceQ Hybrid оснащена гибридной системой охлаждения: Видеокарта HIS Radeon R9 290X IceQ Hybrid охлаждается посредством кулера Accelero Hybrid

    18:07

    Galaxy спрятала под кожухом охладителя видеокарты GTX 750 Ti Darbee Edition ещё одно устройство: Видеокарта Galaxy GTX 750 Ti Darbee Edition содержит плату DarbeeVision

    17:555

    Intel показала гибридный ультрабук на 14-нанометровом процессоре Core M (Broadwell) : Толщина планшетной части компьютера Llama Mountain — всего 7,2 мм

    17:5023

    Ломая мониторы — Philips представила монитор Two-in-One (19DP6QJNS), содержащий две 19-дюймовые панели: Монитор Philips Two-in-One (19DP6QJNS) появится осенью

    17:2116

    Представлена однокристальная платформа AllWinner A33 с четырьмя процессорными ядрами Cortex-A7: SoC AllWinner A33 содержит GPU Mali-400MP2

    16:406

    Двухдисковый сетевой накопитель QNAP HS-251 имеет пассивное охлаждение: Хранилище QNAP HS-251 может играть роль проигрывателя

    16:342

    У Japan Display готов 7-дюймовый экран яркостью 1000 кд/кв. м для планшетов: Новый дисплей получился не только ярким, но еще и энергоэффективным

    16:3012

    Видеорекордер AVerMedia ExtremeCap 910 с входами и выходами HDMI и VGA может работать совместно с ПК или автономно: Среди особенностей AVerMedia ExtremeCap 910 можно выделить наличие встроенного микрофона

    16:102

    OCZ готовит к выпуску серию твердотельных накопителей Vector 180: В OCZ Vector 180 используется контроллер Indilinx Barefoot 3 M00

    15:592

    Серию AMD Embedded G пополнили новые SoC и CPU, совместимые на уровне выводов: Процессоры AMD Embedded G выбраны компаниями HP и Advantech для тонких клиентов и промышленных решений

    15:493

    Фото дня: жесткий диск WD с интерфейсом SATA Express: Прототип жесткого диска WD с интерфейсом SATA Express совместим со стандартными драйверами AHCI

    15:206

    QNAP QGenie — флэш-накопитель с проводным и беспроводным сетевым подключением, слотом SD и батареей емкостью 3000 мА∙ч: Запас автономности QNAP QGenie — 10 часов

    15:083

    Cadence и Intel предложат платформы для разработки микросхем, рассчитанных на выпуск по нормам 14 нм на мощностях Intel: Первыми стали доступны аналоговые решения Cadence для 14-нанометрового производственного процесса

    14:281

    Apacer предложила использовать одну печатную плату для оперативной памяти и SSD: Разработка Apacer получила название Combo SDIMM

    14:277

    В линейку твердотельных накопителей Galaxy Captain на базе контроллера JMicron вошли модели mSATA и M.2: В SSD Galaxy Captain используется флэш-память Intel

    14:072

    Asus Wireless Ace — дисковидный флэш-накопитель со слотом SD и беспроводным интерфейсом: Без подзарядки батареи Asus Wireless Ace может проработать до восьми часов

    13:558

    Xolo показала 10-дюймовый планшет с ОС Windows 8 на гибридном процессоре AMD A4-1200: В конфигурацию планшета Xolo входит 2 ГБ оперативной памяти DDR3 и 32 ГБ флэш-памяти в виде модуля eMMC

    13:4619

    Представлены мобильные гибридные процессоры AMD A (Kaveri), включая первый мобильный APU AMD FX: Мобильные APU AMD Kaveri построены на архитектуре HSA

    13:3211

    Мощность блока питания EVGA SuperNOVA 1600 G2 — 1600 Вт: Блок питания EVGA SuperNOVA 1600 G2 имеет сертификат 80 Plus Gold

    13:176

    Spire готовит к выпуску корпус PowerCube 502, совместимый с системными платами типоразмера Mini-ITX: Spire PowerCube 502 будет поставляться с предустановленным БП SFX мощностью 300 Вт

    12:5710

    В процессорном охладителе Cooler Master Hyper D92 башенного типа используются два вентилятора: Масса Cooler Master Hyper D92 — 636 граммов

    12:40

    Cooler Master Hyper 612S V2 — новая версия процессорного охладителя башенного типа: Минимальный уровень шума Cooler Master Hyper 612S V2 — 11,7 дБа

    11:55

    Asus скрещивает внешний оптический привод и звуковую карту : Оснащение устройства Blu-ray Asus Prime включает цифровой оптический выход

    11:5213

    Asus изгибает экран 32-дюймового монитора WQHD: Asus называет показанный прототип самым большим в мире вогнутым монитором со светодиодной подсветкой

    11:3512

    HelpNDoc v.4.4.0 - удобная программа для создания справочной документации: Удобная программа для создания справочной документации

    11:30

    Bandizip v.5.00 - легкий, быстрый и бесплатный архиватор: Легкий, быстрый и бесплатный архиватор

    10:55

    Bandicam v.2.0.0 - программа для захвата различных изображений и видео: Программа для захвата различных изображений и видео

    10:20

    Четыре российских стартапа получили гранты Фонда посевного финансирования Microsoft: Среди грантополучателей Фонда посевного финансирования Microsoft - совсем молодые команды, а также компания, существующая на рынке несколько лет, со своим новым инновационным проектом.

    09:45

    Ubiq Mobile – платформа для быстрой разработки мобильных приложений: Компания «НМТ - Новые Мобильные Технологии» представляет среду Ubiq Mobile для быстрой разработки кросс-платформенных мобильных приложений

    09:10

    Графический редактор Serif PhotoPlus Х7 и комплект Serif Graphics Bundle X5 поступили в продажу: ДинаСофт сообщает о начале продаж новой версии графического редактора PhotoPlus Х7

    08:35

    Представлен концентратор картридеров Lexar Professional Workflow HR2 с интерфейсами Thunderbolt 2 и USB 3.0: Одновременно представлено устройство Professional Workflow CR2 для работы с картами памяти CFast 2.0

    08:005

    Avatan представил бесплатный фоторедактор для iPad: В App Store появился бесплатный фоторедактор Avatan для iPad

    08:00

    У AOC появится 34-дюймовый сверхширокоформатный монитор u3477Pqu: разрешение экрана AOC u3477Pqu составит 3440 x 1440 точек

    07:4517

    Начались поставки серверных модулей памяти Crucial DDR4: Напряжение питания серверных модулей памяти Crucial DDR4 равно 1,2 В

    07:001

    3D-карта KFA2 GeForce GTX 760 OC V2 разогнана в заводских условиях: Вторая версия 3D-карты KFA2 GTX 760 EX OC получила новую печатную плату

    00:141

    Asus ROG Crossblade Ranger — первая игровая материнская плата компании с процессорным гнездом FM2+: В Asus ROG Crossblade Ranger используется чипсет AMD A88X и сетевой контроллер Intel

    00:081

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