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    3 июня 2014

    Gigabyte Apex — компактное шасси для настольного игрового ПК: В корпусе Gigabyte Apex помещаются длинные карты расширения

    23:137

    Gigabyte показала вспомогательный модуль питания для разгона 3D-карты: Компания также продемонстрировала свои первые испарители жидкого азота для GPU

    22:325

    Производитель называет устройство Asus MeMO Pad 8 «самым легким в мире восьмидюймовым планшетом с поддержкой LTE» : Одновременно с Asus MeMO Pad 8 представлен планшет Asus MeMO Pad 7

    22:244

    Системная плата Sapphire Atomic Z97 комплектуется водоблоком: Водоблок Sapphire Atomic Z97 обеспечивает отвод тепла от процессора и шести мощных регуляторов напряжения

    22:032

    Мини-ПК Gigabyte H97N-WiFi Brix построен на процессоре Intel Core i7-4785T : В конфигурацию мини-ПК Gigabyte H97N-WiFi Brix может входить до 16 ГБ памяти DDR3-1600

    21:559

    Защищенный смартфон Caterpillar B15Q работает под управлением Android 4.4: Caterpillar B15Q построен на однокристальной платформе MediaTek

    21:378

    Планшет Asus Fonepad 8 оснащен встроенным модемом 3G и двумя слотами для карточек SIM: Планшет Asus Fonepad 8 может похвастать 64-разрядным процессором Intel Atom Z3560

    21:252

    После обновления BIOS плата Asus Maximus VI Extreme поддерживает процессор Core i7-4790K (Devil’s Canyon) : Аппаратная часть плат на базе Z87 очень похожа на аппаратную часть плат на базе Z97

    21:086

    In Win MS04 — корпус для самодельного сетевого накопителя: In Win MS04 располагает четырьмя отсеками для накопителей типоразмера 3,5 дюйма

    19:597

    Смартфон Vertu Signature Touch на платформе Qualcomm Snapdragon 800 оценен в почти в $11 300: Vertu Signature Touch построен на платформе Qualcomm Snapdragon 800 и работает под управлением ОС Android 4.4

    19:4046

    Asus тоже показала материнские платы с поддержкой USB 3.1: Первые модели системных плат Asus с поддержкой USB 3.1 получили обозначения Quicksilver и Shadowcat

    18:1511

    Смартфон HTC One (E8), пластиковая версия флагманской модели One (M8), представлен официально: HTC One (E8) получил только одну тыльную камеру

    17:147

    Игровой ноутбук Asus GX500 является близнецом модели NX500, но с более производительной видеокартой: Ноутбук Asus GX500 оснащён панелью Ultra HD

    15:3516

    Процессорная СВО DeepCool GamerStorm укомплектована 240-миллиметровым радиатором : Конструкция СВО DeepCool GamerStorm включает водоблок со встроенной помпой

    15:213

    Intel обещает в текущем году 130 моделей планшетов с собственными платформами: Intel пообещала 130 планшетов с CPU собственного производства в этом году

    15:216

    В серию блоков питания Corsair HXi вошли модели мощностью 750, 850 и 1000 Вт: Блоки питания Corsair HXi поддерживают мониторинг и управление с помощью ПО Corsair Link

    15:064

    Процессоры Ivy Bridge будут поставляться до июня следующего года: Intel отправит на пенсию 17 процессоров Ivy Bridge лишь в конце текущего года

    15:065

    Начались продажи твердотельных накопителей Crucial MX100, в которых используется 16-нанометровая память: На накопители Crucial MX100 распространяется действие трехлетней гарантии

    14:546

    Охладители Gelid Slim Silence 20, Slim Silence 26 и Slim Silence 30 выделяются низкопрофильным исполнением: Gelid представила сразу четыре новых кулера линейки Slim Silence

    14:541

    Взрослое оригами — корпус In Win S-Frame создан из цельного листа алюминия, сложенного 15 раз: Корпус In Win S-Frame создан из одного листа алюминия

    14:4010

    Представлены модули памяти Crucial Ballistix Elite DDR4: Модули памяти Crucial Ballistix Elite DDR4 работают на эффективных частотах 2666 и 3000 МГц

    14:382

    Системная плата Sapphire Atomic 990FX почти полностью прикрыта водоблоком: В оснащение платы Sapphire Atomic 990FX входит три слота PCI-Express 2.0 x16

    14:283

    Вентиляторы охладителя 3D-карты PowerColor Devil 13 Dual Core R9 290X способны вращаться с разной скоростью: На выставку Computex 2014 компания PowerColor привезла видеокарту PowerColor Devil 13 Dual Core R9 290X

    14:244

    На Computex 2014 замечен процессорный охладитель, который может стать моделью DeepCool GamerStorm Assassin V2: Выпуск кулера DeepCool GamerStorm Assassin V2 ожидается позже в этом году

    14:191

    В Сети появились фото планшета Motorola Xoom 3, который никогда не был анонсирован: Планшет Motorola Xoom 3 попал в объективы камер

    14:062

    Основой мобильной 3D-карты AMD Radeon R9 M295X послужит GPU Tonga с 32 вычислительными блоками: Мобильная 3D-карта AMD Radeon R9 M295X будет конкурентом Nvidia GeForce GTX 880M

    13:591

    Sony Xperia T3 — самый тонкий смартфон с экраном диагональю 5,3 дюйма по мнению производителя: Sony Xperia T3 построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 400

    13:4917

    Однокристальные системы MediaTek MT7688 и MT7681 предназначены для «умного дома»: Основой MT7688 является процессор MIPS24KE, работающий на частоте 580 МГц

    13:311

    У WD готов прототип жесткого диска с поддержкой PCI Express: Интерфейс SATA Express позволит достигать скоростей передачи данных, равных показателям PCI Express

    13:137

    MSI показала свою первую системную плату с двумя портами USB 3.1: Новинка именуется гордо — World’s 1st USB 3.1 Motherboard

    13:092

    Объем твердотельных накопителей SanDisk Extreme Pro достигает 1 ТБ, скорость передачи данных — 550 МБ/с: Продажи SSD SanDisk Extreme Pro должны начаться в этом месяце

    12:4313

    IDC: до 2018 года у Windows Phone будет 6,4% рынка смартфонов: Ожидаемо, что за это же время доля BlackBerry упадет с 0,4 до 0,3 процентов.

    12:422

    Plextor показала SSD M6Pro типоразмера 2,5 дюйма и M6G формата M.2: Выпуск SSD Plextor M6Pro состоится в третьем квартале

    12:402

    Apple разъяснила свою позицию относительно Bitcoin :

    12:307

    В очках Google Glass следующего поколения могут быть использованы микродисплеи типа OLED производства компании MicroOLED: Google ведет переговоры о поставках микродисплеев OLED

    12:295

    Apple выпускает SDK для iOS 8, графическую технологию Metal и язык программирования Swift: Крупнейший в истории релиз для разработчиков включает функции расширяемости, HealthKit, HomeKit и Swift

    12:0531

    Представлены процессоры Intel Devil’s Canyon: Процессор Intel Core i7-4790K стоит $340

    11:3519

    Foxconn подтвердила выпуск смартфонов iPhone с экранами диагональю 4,7 и 5,5 дюйма: Foxconn опубликовала по этому случаю пресс-релиз

    10:5917

    Image Tuner v.4.8 - утилита для пакетной обработки графических файлов: Утилита для пакетной обработки графических файлов

    10:55

    В Москве прошла ежегодная конференция для разработчиков DevCon 2014: На прошлой неделе завершила свою работу ежегодная конференция Microsoft, посвященная разработке и тестированию ПО, DevCon 2014. В течение двух дней конференцию посетили более 900 профессионалов в области разработки ПО, специалистов по тестированию, архите

    10:20

    Фонд «Росинфокоминвест» начал отбор ИТ-проектов для инвестирования : Фонд «Росинфокоминвест» начал отбор представляемых партнерами фонда проектов для инвестирования

    09:453

    Samsung представит «умные» часы Gear 2 Solo в июле, а Gear 3 уже в сентябре: Samsung анонсирует часы Gear 3 вместе со смартфоном Galaxy Note 4

    09:309

    Новые версии решений ViPNet УЦ 4 и ViPNet CSP 4 сертифицированы ФСБ : ИнфоТеКС, ведущий производитель программных и программно-аппаратных VPN-решений и средств криптографической защиты информации, сообщает о получении сертификатов соответствия ФСБ России для решений ViPNet Удостоверяющий Центр 4 и ViPNet CSP 4

    09:10

    VESA завершила разработку стандарта DockPort, добавляющего USB 3.1 и питание в кабели и разъемы DisplayPort: Разработчиком DockPort является AMD, а использовать новый стандарт можно бесплатно

    09:0012

    Panda Cloud Fusion - единая облачная безопасность, управление и поддержка сети: Panda Cloud Fusion – это интегрированное решение для защиты, управления и поддержки всех IT-устройств, включая смартфоны и планшеты

    08:35

    Смартфон Jolla подешевел и теперь доступен за 350 евро: Jolla снизила цену на свой смартфон до 350 евро

    08:2012

    Gigabyte WindForce Air Cooling System 600 Watt Edition — самая мощная воздушная система охлаждения для 3D-карты: Одновременно представлена система жидкостного охлаждения WaterForce All-in-one External Liquid Cooling System

    08:005

    Программная «Консоль секретаря» - новинка от Aurus для пользователей корпоративной IP-телефонии Cisco: В июне 2014 выходит релиз 3.6 программного продукта PhoneUP, расширяющего возможности пользователей корпоративной IP-телефонии Cisco

    08:00

    Google приписывают планы запуска 180 низкоорбитальных спутников для обеспечения интернетом труднодоступных районов: Затраты на программу оцениваются в сумму от 1 до 3 млрд долларов, но они могут окупиться

    07:0042

    Apple представила операционную систему OS X Yosemite: Предварительная версия Yosemite для разработчиков уже доступна участникам программы Mac Developer Program

    01:4672

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