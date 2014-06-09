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    9 июня 2014

    Смартфон Samsung Galaxy Core Lite предлагает SoC Snapdragon 400 и поддержку LTE за $270: Смартфон Samsung Galaxy Core Lite располагает дисплей диагональю 4,7 дюйма

    22:2220

    В конце года Microsoft выпустит смартфон McLaren, оснащённый технологией захвата жестов 3D Touch: Смартфон Microsoft McLaren получит технологию, подобную Kinect

    21:0310

    Смартфон Moto X доступен в модификации с 64 ГБ памяти: Motorola выпустила смартфон Moto X с 64 ГБ памяти

    20:3313

    Моноблочный ПК MSI Adora20 3M оснащается платформой AMD Kabini E2-3800: Моноблочный ПК MSI Adora20 3M получил дисплей диагональю 19,5 дюйма

    20:155

    Asus представила ноутбук Zenbook NX500 с дисплеем Ultra HD: Ультрабук Asus Zenbook NX500 получил копус из цельного куска алюминия

    19:5841

    AMD пополнила линейку настольных APU Kaveri семью новыми моделями: AMD представила сразу семь новых APU Kaveri в настольном сегменте

    19:3812

    Клавиатура HP с адаптером Leap Motion будет продаваться отдельно по цене $100: HP начнёт продажи клавиатур с Leap Motion

    19:144

    Фото дня: задняя панель смартфона Apple iPhone 6: На боках задней панели смартфона Apple iPhone 6 можно видеть отверстия для кнопок и карты SIM

    15:0449

    На прошлой неделе компания Samsung бесплатно меняла цифровые зеркальные камеры на беззеркальные камеры Samsung NX30 : Электронный видоискатель и дисплей беззеркальной камеры Samsung NX30 сделаны поворотными

    14:4133

    SEL, AFD и Nokia совместно разработали гибкие дисплеи OLED, складывающиеся вдвое и втрое: Радиус изгиба дисплея OLED «книжкой» составляет 2 мм, «гармошкой» — 4 мм

    12:1239

    Ожидается, что умные часы Apple iWatch появятся в октябре и каждый месяц их будет выпускаться до 5 млн штук: Умные часы Apple iWatch помогут пользователю следить за здоровьем

    11:1234

    Суперкомпьютер прошел тест Тьюринга: Искусственный интеллект имитирует мышление 13-летнего мальчика

    10:5160

    Новый троян-блокиратор нацелен на русскоязычных пользователей Android: ESET предупреждает о появлении трояна-вымогателя для мобильных устройств на Android – Simplocker

    08:3533

    Sony показала панель OLED размером 0,23 дюйма по диагонали для носимых устройств: В Sony рассчитывают начать поставки новых панелей OLED размером 0,23 дюйма по диагонали в будущем году

    08:0029

    Mobi DB Movies – бесплатный менеджер данных о фильмах для Android: Perpetuum Software выпустила Mobi DB Movies 1.1

    08:00

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