  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    10 июня 2014

    «Лаборатория Касперского» предлагает бесплатную защиту мобильных устройств для пользователей «МегаФона»: «Лаборатория Касперского» и «МегаФон» объявляют о начале совместной акции

    23:001

    Определена дата анонса смартфона Huawei Honor 6: Считается, что основой смартфона Huawei Honor 6 будет SoC Huawei Kirin 920

    22:1711

    Начались продажи массивов RAID LaCie 2big, оснащенных интерфейсом Thunderbolt 2 : Массив LaCie 2big объемом 6 ТБ стоит $599

    22:0618

    Смартфон Samsung Galaxy S5 mini получит сканер отпечатков пальцев, монитор сердечного ритма и защиту от воды: Смартфон Samsung Galaxy S5 mini основан на платформе Exynos 3470

    21:2971

    Стали известны все характеристики смартфона Oppo N1 mini: Смартфон Oppo N1 mini будет стоить 440 долларов

    20:216

    В этом году доля мониторов Ultra HD в общем объеме поставок прогнозируется на уровне 5%: Во втором полугодии начнется выпуск изогнутых панелей для мониторов и панелей для мониторов с соотношением сторон 21:9

    19:225

    Планшет Galaxy A1 построен на SoC Nvidia Tegra 4, а Galaxy L1 — на SoC Rockchip RK3188: Информации о сроках появления в продаже и ценах планшетов Galaxy A1 и Galaxy L1 пока нет

    18:5317

    Смартфон Oppo R3 предлагает магниевый корпус толщиной 6,3 мм, пятидюймовый дисплей и поддержку LTE: Смартфон Oppo R3 оценён в 370 долларов

    18:459

    Samsung и LG в ближайшее время начнут массовое производство дисплеев с технологией квантовых точек: Samsung и LG начнут производство панелей с квантовыми точками

    18:1819

    Процессоры Intel Skylake получат интегрированную графику с 72 потоковыми процессорами: GPU процессоров Skylake будет основано на архитектуре Generation 9 Low Power

    17:5141

    На Computex 2014 Galaxy показала водонепроницаемые умные часы : Умные часы Galaxy имеют защиту от проникновения пыли и воды, соответствующую рейтингу IP67

    15:408

    «Умные» часы Microsoft получат вытянутый дисплей и датчик кожно-гальванической реакции: Часы Surface Watch будут совместимы со всеми актуальными мобильными и настольными ОС

    15:0922

    Во втором полугодии начнется выпуск изогнутых панелей для мониторов и панелей для мониторов с соотношением сторон 21:9 : Насыщение рынка традиционных мониторов заставляет производителей искать новые ходы

    13:5726

    Европейский вариант смартфона Samsung Galaxy S III Neo, рассчитанный на одну карточку SIM, появился в продаже: Смартфон Samsung Galaxy S III Neo предложен в Германии синем и белом вариантах по цене 270 евро

    13:301

    Аналитики UBS назвали наиболее вероятную цену умных часов Apple iWatch и спрогнозировали объем продаж этих устройств: Часы Apple iWatch еще не представлены, но уже дают пищу аналитикам

    11:3828

    Игровой мини-ПК Alienware Alpha получил видеокарту GeForce GTX 750(Ti) : Игровой мини-ПК Alienware Alpha поставляется с геймпадом

    11:289

    Stratasys выпускает новые расходные материалы для 3D-печати гибких цветных объектов: Пользователям принтера Objet500 Connex3 доступны сотни новых оттенков и новых материалов

    10:554

    Qualcomm продемонстрировала новое поколение дисплеев Mirasol диагональю 5,1 дюйма разрешением 2560 х 1440 точек: Qualcomm разработала новое поколение экранов Mirasol с технологией SMI

    10:5512

    Внешний накопитель LaCie Rugged обновлен: он обзавелся встроенным кабелем и стал еще прочнее: Продажи модифицированной версии LaCie Rugged начнутся в середине июня

    10:228

    Компания Amazon готова потеснить PayPal: Новые возможности для пользователей Amazon

    09:104

    Готовность субъектов России к межведомственному взаимодействию достигла 100% : Николай Никифоров провел очередное заседание Подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг

    08:351

    Первые системы охлаждения Noctua с технологией активного шумоподавления поступят в продажу в начале следующего года: Noctua начнёт продавать СО с системой шумоподавления в следующем году

    08:3023

    «Мои кошельки» – бесплатный менеджер финансов для Android: В Google Play появилась обновленная версия менеджера финансов под названием «Мои кошельки»

    08:001

    Опубликовано приложение iXBT 1.0 для ОС Android : Минимальное требование для установки приложения iXBT 1.0 — ОС Android версии 2.2 или более новой

    07:0026

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018