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    20 июня 2014

    Начались продажи корпусных вентиляторов Zalman ZM-DF12 с двойной крыльчаткой: Вентилятор Zalman ZM-DF12 украшает синяя светодиодная подсветка

    21:5535

    Появились спецификации смартфона Sony Xperia Z2a: Смартфон Sony Xperia Z2a по спецификациям напоминает Sony Xperia Z2

    20:436

    Inno3D выпустила семь вариантов 3D-карты GeForce GT 730: Две из семи 3D-карт Inno3D GeForce GT 730 имеют пассивное охлаждение

    20:256

    AMD рассказала о профессиональных ускорителях FirePro S4000X и FirePro S9150: AMD продолжает развивать линейку профессиональных ускорителей FirePro

    19:484

    Портативный накопитель Silicon Power Diamond D06 оснащён интерфейсом USB 3.0: Портативный накопитель Silicon Power Diamond D06 доступен в модификации объёмом 2 ТБ

    19:32

    Объектив Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC выпущен в варианте для камер системы Canon EOS M: Объектив Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC выпускается в двух вариантах

    19:014

    Смартфон Samsung Galaxy Note 4 получит ультрафиолетовый датчик: Смартфон Samsung Galaxy Note 4 получит датчик УФ

    18:2522

    AMD планирует к 2020 году повысить энергетическую эффективность своих гибридных процессоров в 25 раз: Оптимизация архитектур, интеллектуальное управление мощностью и поддержка HSA способствуют повышению энергоэффективности

    18:0225

    Google приобрела компанию Alpental Technologies, занимающуюся технологиями беспроводной передачи данных: Google приобрела компанию Alpental Technologies

    17:574

    Портативный твердотельный накопитель Transcend ESD400 оценён в $700 за модификацию объёмом 1 ТБ: Портативный твердотельный накопитель Transcend ESD400 предлагает скорость записи 380 МБ/с

    17:307

    В корпусе для ПК SilentiumPC Gladius M30 Pure Black помещаются 3D-карты длиной до 400 мм: При габаритах 473 x 452 x 198 мм корпус SilentiumPC Gladius M30 Pure Black весит 4,5 кг

    16:325

    BlackBerry завершила очередной финансовый квартал с небольшой прибылью: BlackBerry получила 23 млн долларов прибыли

    16:214

    QNAP IS-400 Pro — сетевое хранилище в усиленном исполнении с пассивным охлаждением: Сетевое хранилище QNAP IS-400 Pro рассчитано на четыре накопителя типоразмера 2,5 дюйма

    16:153

    За первые пять месяцев 2014 года компания Xiaomi продала больше смартфонов, чем за весь прошлый год: Xiaomi удалось реализовать 22 млн смартфонов за первые пять месяцев текущего года

    16:055

    Смартфон Samsung Galaxy Note 4 выйдет в двух модификациях: с SoC Snapdragon 805 и SoC Exynos 5433: Платформа Samsung Exynos 5433 получит четыре процессорных ядра Cortex-A57 и четыре Cortex-A53

    15:4625

    Анонсирован объектив Tamron 14-150mm F/3.5-5.8 Di III (Model C001) для камер системы Micro Four Thirds : Продажи объектива Tamron 14-150mm F/3.5-5.8 Di III начнутся 26 июня по цене $589

    15:219

    Графический процессор 3D-карты KFA2 GeForce GT 730 EX OC разогнан производителем: Тактовая частота GPU модели KFA2 GeForce GT 730 EX OC увеличена с 902 до 954 МГц

    14:437

    Примерно за три недели Huawei удалось продать 1 млн смартфонов Ascend P7: Huawei намерена продать 10 млн смартфонов Ascend P7 за год

    14:087

    «Военные» мыши Roccat Kone Pure Military и коврики Roccat Sense Military поступают в продажу : Roccat продолжает эксплуатировать военную тематику

    13:275

    Apple и GT Advanced Technologies построят ещё одну фабрику в Салеме: Фабрика Apple в Салеме будет иметь площадь всего 4645 м2

    13:2411

    Выход 3D-карт Nvidia GeForce GTX 880 и GTX 870 ожидается этой осенью: Процессоры GM20x будут выпускаться по 28-нанометровой технологии

    13:119

    «Четырехтрубные» корпуса для ПК DeepCool Steam Castle появились в ассортименте производителя, названа цена: Продажи DeepCool Steam Castle стартуют в июле

    12:4813

    Из восьми моделей 3D-карт Palit GeForce GT 730 две имеют пассивное охлаждение: Все 3D-карты Palit GeForce GT 730 имеют по одному видеовыходу DVI, HDMI и VGA

    12:142

    Внешние накопители I-O Data HDPX-UTA в металлических корпусах оснащены интерфейсом USB 3.0: Внешние накопители I-O Data HDPX-UTA предложены в двух вариантах цветового оформления

    11:27

    Крепление для СВО NZXT Kraken G10 доступно в четырех цветовых вариантах, включая синий и красный: Цена NZXT Kraken G10, вне зависимости от цвета, примерно равна $30

    11:142

    Система соединений Molex iPass+ HD для больших хранилищ включает медные и оптические соединения SAS 3.0: Система Molex iPass+ HD примерно вдвое превосходит по плотности существующие решения QSFP+

    10:541

    SlimBoat v.1.1.50 - быстрый и полнофункциональный веб-браузер для Windows, Linux и Mac: Быстрый, но функциональный веб-браузер

    10:402

    Смартфон Huawei G621 также будет основан на платформе Snapdragon 410: SoC Snapdragon 410 набирает в AnTuTu 18 000 баллов

    09:308

    RealPlayer Cloud v.17.0 - первый интегрированный видеоплеер и облачный сервис: Первый интегрированный видеоплеер и облачный сервис

    09:15

    Создатели компьютерного корпуса SilverStone Raven RV05 отказались от отсеков типоразмера 5,25 дюйма: Отсек материнской платы в SilverStone Raven RV05 повернут на 90°

    08:3524

    BlackBerry показала смартфоны Passport (Q30) и Classic: Смартфоны BlackBerry Passport (Q30) и Classic засветились на фото

    08:308

    Quanta приступит к серийному выпуску умных часов Apple в июле: Анонс Apple iWatch намечен на октябрь

    08:0026

    Nvidia представила GPU-ускорение для Adobe Illustrator CC: Новые инструменты с ускорением на процессорах NVIDIA доступны и в других приложениях Adobe Creative Cloud

    08:004

    Japan Display готовится этой осенью начать серийный выпуск семидюймовых дисплеев Pixel Eyes разрешением 4K для планшетов: Технология Pixel Eyes позволяет наделить элементы жидкокристаллической панели функциями сенсорного ввода

    07:3015

    Комплект для громкоговорящей связи Yamaha YVC-1000 оценен производителем в $1499: В YVC-1000 воплощены многочисленные наработки Yamaha в области работы со звуком

    07:004

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