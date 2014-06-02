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    2 июня 2014

    Представлена операционная система Apple iOS 8: Apple iOS 8 — главный релиз с момента запуска App Store

    22:5767

    Компания Corsair представила первые в мире игровые клавиатуры с клавишами Cherry MX RGB: Корпуса клавиатур Cherry MX RGB изготовлены из алюминия и анодированы в черный цвет

    22:4518

    Продажи смартфонов Apple iPhone достигли 500 млн штук, планшетов iPad — 200 млн штук: Объем продаж устройств с ОС Android перевалил за 1 млрд штук еще в прошлом году

    22:2525

    Фото дня: смартфон BlackBerry Q30: Смартфон BlackBerry Q30 попал в объективы камер

    22:1823

    Скорость записи флэшек Corsair Flash Voyager GTX достигает 350 МБ/с: Максимальный объем памяти флэшек Corsair Flash Voyager GTX — 256 ГБ

    21:5610

    Король-Ёж — Asus представила маршрутизатор RT-AC3200 с шестью антеннами и скоростью 3200 Мбит/с: Роутер Asus RT-AC3200 поддерживает шесть потоков данных

    21:4411

    Монитор Asus PB279Q располагает 27-дюймовой панелью разрешением Ultra HD: Монитор Asus PB279Q выделяется разрешением 4K

    21:2113

    ARM откроет в Тайване дизайн-центр, который займётся разработкой процессорных ядер Cortex-M нового поколения: ARM откроет дизайн-центр в Тайване

    21:083

    Apple WWDC 2014: live-блог: Трансляция начнется в 21:00 мск.

    20:4592

    Asus Transformer Book V — гибридный мобильный компьютер с ОС Windows и смартфон с ОС Android в одном изделии: Комплект Asus Transformer Book V предусматривает пять режимов работы

    20:437

    Модули памяти GeIL EVO Leggera DDR3 оснащены компактными радиаторами: Модули GeIL EVO Leggera поддерживают XMP

    20:162

    Процессоры Intel Haswell-EP Xeon E5-2699 V3 с 18 ядрами и 45 МБ кэш-памяти третьего уровня замечены в рознице: В одноядерном тесте GeekBench процессор Intel Xeon E5-2699 V3 набрал 3269 баллов, в многоядерном — 70291

    18:5817

    Samsung 845DC EVO — твердотельные накопители для центров обработки данных: Максимальный объем SSD Samsung 845DC EVO — 960 ГБ

    18:363

    Компьютерный корпус BitFenix Aegis рассчитан на системные платы microATX и Mini-ITX: BitFenix Aegis вмещает внутри себя семь вентиляторов

    17:592

    Zotac анонсировала сразу четыре мини-ПК Zbox nano C, оснащённых пассивными СО: Мини-ПК Zotac Zbox CI540 nano, CI520 nano, CI320 nano и CA320 nano оснащаются безвентиляторными охладителями

    17:576

    Asus Transformer Book T300 Chi назван самым тонким гибридным компьютером с экраном QHD размером 12,5 дюйма: Толщина планшетной части Asus Transformer Book T300 Chi равна 7,3 мм

    17:5614

    Noctua добавила в процессорный охладитель башенного типа тепловые трубки с кубическим основанием: В качестве примера Noctua интегрировала трубки с кубическим основанием в охладитель NH-U14S

    17:403

    Мониторы ViewSonic VX2363Smhl-W и VX2263Smhl-W оснащены панелями IPS разрешением Full HD : Мониторы ViewSonic VX2363Smhl-W и VX2263Smhl-W получили порты HDMI\MHL

    17:313

    Тонкий и легкий ноутбук Asus Zenbook NX500 оснащен экраном 4K: Производитель отмечает использование в дисплее Asus Zenbook NX500 технологии VisualMaster

    17:1424

    Acer показала смартфон Liquid Jade и фитнес-трекер Liquid Leap: Смартфон Acer Liquid Jade оснащён пятидюймовым дисплеем IPS

    17:113

    Noctua показала на Computex 2014 доработанный прототип необычного процессорного охладителя: О цене и сроке начала продаж новинки Noctua данных пока нет

    17:038

    Твердотельные накопители GeIL Zenith демонстрируют скорость передачи данных до 550 МБ/с: В накопителях GeIL Zenith используются контроллеры SandForce и флэш-память типа MLC NAND

    16:441

    Группа iXBT.com в Instagram объявляет конкурс для меломанов!: Победитель будет выбран нашей редакцией путем голосования

    16:089

    Noctua флокирует вентиляторы Flocked Surface: Когда и почем новые вентиляторы Noctua появятся в продаже — источник не сообщает

    15:3924

    Разрешение монитора Asus ProArt PA328Q — 3840 x 2160 пикселей, охват пространства sRGB — 100%: В продаже монитор Asus ProArt PA328Q должен появиться в четвертом квартале

    14:5557

    Asus подготовила версию смартфона Zenfone 5 с поддержкой LTE: Asus Zenfone 5 (A500CG) построен на платформе Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926

    14:202

    Семидюймовый смартфон Samsung Galaxy W представлен в Корее: Экран Samsung Galaxy W размером семь дюймов по диагонали имеет непривычно низкое разрешение

    14:0230

    Специалисты Huawei успешно протестировали работу Wi-Fi следующего поколения (802.11ax), получив скорость более 10 Гбит/с: Стандарт IEEE 802.11ax, как ожидается, будет принят в 2018 году

    13:3618

    Gigabyte GA-Z97N-Gaming 5 — системная плата типоразмера Mini-ITX для игровых ПК: Gigabyte GA-Z97N-Gaming 5 оснащена модулем беспроводной связи, адаптером Killer E2200 и аудиокодеком Realtek ALC1150

    13:3310

    Корпус для ПК Phanteks Enthoo Mini XL рассчитан на платы типоразмера micro-ATX : К достоинствам корпуса Phanteks Enthoo Mini XL можно отнести поддержку вентиляторов большого диаметра

    13:164

    Игровой ноутбук Aorus X3 Plus оснащен экраном IGZO диагональю 13,9 дюйма: Aorus X3 Plus оценен в $2300

    12:5418

    Seasonic покажет на Computex 2014 блоки питания для ПК мощностью до 1250 Вт: Одновременно производитель продемонстрирует блоки питания серии S12II

    12:473

    Сервис Springpad закрывается 25 июня: После этого дня перестанет работать синхронизация

    12:414

    Полет одного смартфона: креативная реклама Motorola Moto E:

    12:234

    Asus Transformer AiO PT2001 — большой Windows-планшет или компактный моноблок?: Asus Transformer AiO PT2001 оснащен 20-дюймовым дисплеем и встроенной батареей

    12:0410

    Представлен смартфон Samsung Z с ОС Tizen: О цене смартфона Samsung Z пока данных нет

    11:3748

    Не все модели линейки твердотельных накопителей Crucial MX100 получили 16-нанометровую память: Показатель надежности SSD Crucial MX100 — 72 ТБ

    11:202

    Перепроизводство и сезонный спад спроса в первом квартале уменьшили доход производителей флэш-памяти типа NAND на 6,6%: Крупнейшим поставщиком флэш-памяти типа NAND является компания Samsung

    11:12

    Самым популярным смартфоном с Windows Phone остается Nokia Lumia 520: Доля Windows Phone 8.1 в общем числе аппаратов с Windows Phone достигла 5%

    11:0015

    Bitmeter II v.3.6 - бесплатная утилита для мониторинга Интернет-соединений: Бесплатная утилита для мониторинга Интернет-соединений

    10:55

    Референсные 3D-карты на GPU Nvidia Maxwell могут получить охладители с гибридными вентиляторами : Nvidia получила патент на вентилятор Turbofan

    10:404

    Universal USB Installer v.1.9.5.3 - утилита для создания загрузочных USB с Linux ОС: Утилита для создания загрузочных Linux-флэшек

    10:20

    В IBM разработана технология противодействия мошенничеству, учитывающая особенности поведения пользователя в браузере: Учитывая особенности поведения, можно определить, является ли пользователь тем, за кого себя выдает

    10:1911

    Смартфон Oppo R6007 — уменьшенная копия флагманской модели Find 7: Oppo R6007 оценен в $290

    10:121

    HTC приписывают отказ от планов выпуска смартфона One (M8) Prime: По предварительной информации, HTC One (M8) Prime мог увидеть свет в сентябре

    10:00

    XRECODE II v.1.0.0.213 - программа для конвертирования аудио-файлов: Программа для конвертирования аудио-файлов

    09:451

    Вышел свежий номер журнала iТоги!: Журнал iТоги для мобильных устройств — вовсе не «дубликат» сайта iXBT.com

    09:306

    xpy v.1.3.8 - утилита для настройки операционных систем Windows: Утилита для настройки систем Windows

    09:10

    Четырехъядерная однокристальная система MediaTek MT8127 поддерживает HEVC: В конфигурацию SoC MediaTek MT8127 входит четырехъядерный процессор ARM Cortex-A7

    09:006

    Eusing Free Registry Cleaner v.3.5 - бесплатная утилита для очистки системного реестра Windows: Бесплатная утилита для очистки системного реестра Windows

    08:35

    Появилось новое изображение планшетофона Samsung Galaxy Mega 7.0: Возможно, планшетофон Galaxy Mega 7.0 будет представлен 12 июня

    08:3014

    SSD life v.2.5.69 - программа, помогающая рассчитать срок жизни SSD: Программа, помогающая рассчитать срок жизни SSD

    08:003

    По подсчетам Gartner, поставки серверов за год выросли на 1,4%, но объем рынка в денежном выражении сократился на 4,1%: В сегменте x86-совместимых серверов рост поставок в количественном выражении на 1,7% сопровождается ростом дохода на 2,8%

    08:001

    Опубликованы изображения планшета Samsung Galaxy Tab S 8.4: От старшей модели планшет Samsung Galaxy Tab S 8.4 отличает компоновка

    07:3013

    Новое на сайте iXBT.com: извещение об опечатках по Shift+Enter: За последнее время сайт iXBT.com обогатился дополнительными ресурсами

    07:004

    Intel покажет на Computex 2014 устройство «2-в-1» на платформе Broadwell: Выпуск Intel Broadwell несколько задержался из-за производственных проблем

    02:108

    Начался прием предварительных заказов на смартфоны Nokia Lumia 638: Основой смартфона Nokia Lumia 638 служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 400

    01:355

    Samsung и Oculus разрабатывают шлем виртуальной реальности с экраном OLED: Пока разработчики используют модель Galaxy S4

    01:248

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