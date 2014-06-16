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    16 июня 2014

    Евросоюз и Южная Корея договорились о сотрудничестве в разработке сотовых сетей 5G: В декабре прошлого года Еврокомиссия дала старт работе профильного объединения Public-Private Partnership on 5G

    22:4217

    Появились «живые» фото смартфона Huawei Honor 6: Фото смартфона Huawei Honor 6 совсем не похоже на изображения аппарата Mulan

    21:548

    Появились некоторые сведения о процессорах Intel Broadwell-DE: Для внешнего оформления SoC Broadwell-DE выбраны корпуса типа BGA

    21:355

    В этом квартале поставки 3D-карт сократятся на 30-40% по сравнению с предыдущим, но AMD и Nvidia держат цены: Продавцы 3D-карт находятся в сложном положении

    21:0026

    Система ClearOne Converge обеспечивает дистрибуцию звуковых потоков по сети Ethernet, поддерживая матрицу из 512x512 каналов: В основе ClearOne Converge — технология Dante

    20:236

    Однокристальные системы Qualcomm FSM90xx предназначены для точек доступа, подключаемых к сотовым сетям: Qualcomm FSM90xx — первые в отрасли 28-нанометровые SoC для малых сот

    19:571

    Samsung готовит смартфоны Galaxy Core 2 и Pocket 2, работающие под управлением Android 4.4.2: Смартфоны Samsung Galaxy Core 2 и Pocket 2 нацелены на бюджетный сегмент

    17:595

    Точка доступа Silex Technology SX-AP-4800AN поддерживает Multi-SSID, VLAN и PoE: Точка доступа Silex Technology SX-AP-4800AN Access Point работает в двух частотных диапазонах

    17:451

    Флэшки Toshiba TransMemory оснащены интерфейсом USB 3.0: Поставки флэш-накопителей Toshiba TransMemory черного цвета начнутся до конца июня

    17:223

    Модификация часов LG G Watch со встроенной картой SIM будет доступна лишь в Южной Корее: LG выпустит автономные часы G Watch только в Южной Корее

    16:491

    Micromax Canvas Win W092 и Canvas Win W121 — бюджетные смартфоны под управлением ОС Windows Phone 8.1: В Micromax Canvas Win W092 и Canvas Win W121 используется SoC Qualcomm Snapdragon 200

    16:364

    Illumina намерена создать микропроцессор для смартфонов, способный провести процедуру секвенирования генома человека: Процедура секвенирования генома человека будет доступна для смартфонов

    16:2812

    Стартовали продажи смартфона Motorola Moto G 4G LTE: Устройство Motorola Moto G 4G LTE с 8 ГБ встроенной флэш-памяти можно приобрести по цене 220 долларов

    15:356

    Сердцем системной платы AsRock Q1900TM-ITX служит платформа Intel Celeron J1900: Плата AsRock Q1900TM-ITX оценена в 110 евро

    15:162

    Xolo выпустит самый легкий смартфон под управлением ОС Windows Phone: Windows-смартфон Xolo будет построен на однокристальной платформе Qualcomm MSM8212

    12:59

    Ноутбук Eurocom Panther 5 может быть оснащен двумя GPU Nvidia GeForce GTX 880M: Цена Eurocom Panther 5 в базовой конфигурации равна $3210

    11:4429

    TCL готовит смартфон H900M с восьмиядерным процессором и поддержкой LTE: Смартфон TCL H900M построен на связке SoC MediaTek MT6592 и baseband-процессора MT6290

    11:301

    Представлен объектив Fujifilm Fujinon XF18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR — первый в серии XF с защитой от непогоды: Продажи Fujifilm Fujinon XF18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR начнутся в июле

    11:1214

    Смартфон ZTE Nubia Z7, построенный на платформе Qualcomm Snapdragon 805, будет стоить $490: Выпуск ZTE Nubia Z7 ожидается в июле

    10:4914

    Подтвердилась информация, что GPU Nvidia Maxwell GM204 имеет 256-разрядную шину памяти: Не исключено, что GM204 будет выпускаться в полном и урезанном вариантах

    09:559

    Флагманские 3D-карты AMD и Nvidia сравнили по производительности при работе с разрешением 4K: AMD Radeon R9 295X2 несколько больше выигрывает от добавления второй карты, чем флагман Nvidia

    09:4535

    LG и Samsung не смогли уладить спор о патентах на OLED: Samsung Display и LG Display не смогли прийти к соглашению о взаимном лицензировании

    09:3025

    360 Browser v.7.5.2.100 - бесплатный веб-браузер с расширенной функциональностью по защите пользователя: Бесплатный веб-браузер с расширенной функциональностью по защите пользователя

    09:102

    В серию Transcend MTS вошли твердотельные накопители типоразмера M.2 объемом до 512 ГБ: Накопители Transcend MTS оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    09:0011

    В США появилась модификация нашумевшего в России мобильного троянца Svpeng: Киберпреступники усовершенствовали функциональность зловреда, и тот стал активнее атаковать пользователей мобильного банкинга

    08:357

    Планшет Asus K014 будет основан на новой платформе Atom Z3745: Планшет Asus K014 получит дисплей диагональю 8,9 дюйма разрешением 1920 х 1200 точек

    08:002

    Верхняя панель компьютерных корпусов Lian Li PC-V359 и PC-Q36 сделана прозрачной: Цена PC-V359 — $179, PC-Q36 — $149

    08:0023

    22% фишинговых инцидентов связаны с сетью Facebook: Согласно статистике «Лаборатории Касперского» за 2013 год, 22% срабатываний модуля «Антифишинг», входящего в состав всех продуктов компании, приходятся на фальшивые страницы и поддельные уведомления Facebook

    08:001

    TCL готовит смартфон Alcatel One Touch D820 с экраном разрешением 2К: Базисом Alcatel One Touch D820 выступит однокристальная платформа MediaTek MT6595

    07:551

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