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    14 июня 2014

    Появилось изображение золотистого варианта смартфона Samsung Galaxy F: О сроках анонса и начала продаж смартфона Samsung Galaxy F пока данных нет

    22:5930

    Thalmic Labs начинает прием предварительных заказов на нарукавные повязки Myo, распознающие жесты: Окончательный вариант Thalmic Labs Myo тоньше и легче альфа-версии

    21:185

    Успех модели LG G3 помог LG всего за три месяца нарастить поставки смартфонов на 20-30%: По оценке отраслевых источников, LG в этом квартале отгрузит 15-16 млн штук смартфонов

    20:548

    Палитра корпусов Aerocool Dead Silence Cube обогатилась тремя яркими цветами: Шасси Aerocool Dead Silence Cube изготовлено из стали толщиной 0,8 мм

    20:125

    Флэшка Silicon Power Touch T06 оснащена интерфейсом USB 2.0, а Jewel J06 — интерфейсом USB 3.0 : Накопители Silicon Power Touch T06 и Jewel J06 защищены от пыли и воды

    18:287

    Модель Obsidian Crossbow R400-6 открыла семейство маршрутизаторов InfiniBand: Маршрутизаторы Crossbow полностью совместимы с другим стандартным оборудованием InfiniBand

    14:52

    Японские исследователи на VLSI 2014 показали потенциал памяти NRAM, которая может заменить память всех остальных типов: Ознакомительные образцы памяти NRAM плотностью несколько мегабит уже находятся в распоряжении заказчиков Natero

    14:3430

    HP Pavilion 500z — первый настольный ПК, основанный на новых APU AMD Kaveri : HP Pavilion 500z основан на APU AMD A6-7400K, A8-7600 и A10-7800

    14:247

    Продажи умных часов LG G Watch в магазине Google Play начнутся в июле: Часы разработаны LG Electronics совместно с компанией LG Display

    14:156

    Смартфон Archos 50b Oxygen получил пятидюймовый дисплей 720p, SoC MediaTek MT6582 и стоимость £130: Смартфон Archos 50b Oxygen весит 160 г

    14:113

    Специалистами Fujitsu разработан приемник внутрисистемного интерфейса с рекордной пропускной способностью 56 Гбит/с: Разработка Fujitsu свяжет процессоры будущих серверов

    14:074

    Часы Samsung SM-R382 меньше модели Gear 2 и могут быть основаны на платформе Android Wear: Часы Samsung SM-R382 проходят сертификацию FCC

    13:38

    Razer запускает программу лицензирования Designed by Razer, нацеленную на производителей корпусов для ПК: NZXT первой воспользовалась возможностью продавать корпуса Designed by Razer

    12:515

    Еврокомиссия тоже заинтересовалась налоговыми преференциями, которые Apple получила в Ирландии: В прошлом году сенат США обвинил Ирландию в предоставлении особых налоговых льгот компании Apple

    12:1521

    SoftBank Mobile и Aldebaran представили робота Pepper — по их словам, первого персонального робота, воспринимающего эмоции: Pepper анализирует происходящее вокруг и реагирует на окружающую среду

    11:3019

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