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    22 июня 2014

    В серию Samsung QMD вошли коммерческие дисплеи 4K: Коммерческие дисплеи Samsung QMD показаны на InfoComm 2014

    21:0812

    Процессор видеостен Jupiter Systems Fusion Catalyst 4500 поддерживает до 48 дисплеев разрешением 1920 x 1080 пикселей: Пропускная способность Fusion Catalyst 4500 равна 336 Гбит/с

    20:543

    Второе название планшета HTC Volantis, построенного на платформе Nvidia Tegra K1, — Nexus 9: HTC Volantis получит камеру с оптической стабилизацией и поддержку сетей LTE

    19:278

    Цена защищенного смартфона Caterpillar B15Q, работающего под управлением Android 4.4, — 400 евро: Caterpillar B15Q оказался довольно дорогим защищенным смартфоном

    19:2010

    Японские исследователи создали термоэлектрогенератор, принцип работы которого они пока и сами не могут объяснить: Эффект был обнаружен случайно, в процессе разработки материала для других нужд

    17:1338

    На аукционе Christie’s был выставлен на торги прототип первой интегральной схемы, изготовленный в 1958 году: Владелец прототипа первой интегральной схемы рассчитывал получить за него 1-2 млн долларов

    15:1817

    Начались продажи устройств Adobe Ink и Adobe Slide: Перо Adobe Ink и линейка Adobe Slide совместимы только с современными планшетами Apple

    14:114

    3D-ручка CreoPop «пишет» цветными чернилами, отверждаемыми ультрафиолетовым светом: Перо CreoPop с пятью картриджами стоит $89

    13:3913

    На выпуск дрона для экстремалов Hexo+ собрано более 800 000 долларов при исходной цели в 50 000 долларов: Дрон Hexo+ поможет любителям экстремального отдыха увидеть себя со стороны

    12:5315

    Nest Labs приобретает Dropcam за 555 млн долларов: Google Nest Labs покупает Dropcam

    11:006

    Мини-ПК Giada D2308U предлагает CPU Core i7-4500U и GPU GeForce GTX 750: Мини-ПК Giada D2308U получил видеокарту Maxwell

    09:308

    Samsung выпустит модификацию смартфона Galaxy S5 LTE-A Special Edition с иной задней крышкой: Платформа Snapdragon 805 набирает 35-37 тыс. баллов

    07:0021

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