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    7 июня 2014

    HP обновила ассортимент ПК, включив в него ноутбук HP SlateBook с ОС Android: Размер экрана HP SlateBook — 14 дюймов

    23:535

    Покрытие внешних панелей корпуса Rosewill Wolfstone напоминает камень: В нижней части Rosewill Wolfstone разработчики сымитировали след от когтей волка

    22:5510

    DisplayLink и I-O Data показали первый адаптер, позволяющий подключить к порту USB монитор 4K : Прототип адаптера I-O Data 4K USB Graphics Adapter был показан на выставке Computex 2014

    17:338

    По подсчетам IDC, рынок дисковых хранилищ за год сократился на 6,9%: На рынке дисковых хранилищ бессменно лидирует компания EMC

    14:432

    Ассортимент Winchester Systems пополнило хранилище данных FlashNAS ZFS ZX-2U12 типоразмера 2U: Winchester Systems FlashNAS ZFS ZX-2U12 поддерживает накопители объемом до 6 ТБ

    14:03

    Противоударная пленка BodyGuardz ScreenGuardz HD Impact для экрана Apple iPad Mini оценена производителем в $40: Пленка BodyGuardz ScreenGuardz HD Impact защищает экран от загрязнения, царапин и ударов

    13:4019

    Addonics выпускает устройства для тиражирования накопителей, поддерживающие накопители типоразмера M.2: Семейство Addonics M2/SSD/HDD Duplicator включает несколько моделей

    13:204

    Выпуск системы «умного сада» Edyn Smart Garden System удалось почти полностью профинансировать всего за сутки: На выпуск системы «умного сада» Edyn Smart Garden System уже собрано 90 тысяч долларов

    12:469

    Darfon Maglev Keyboard — клавиатура с «левитирующими» клавишами: Darfon пообещала появление клавиатур Maglev уже в текущем году

    12:3814

    TowerJazz и Genoray разработали датчик типа CMOS для приборов медицинской диагностики, превосходящий существующие: Новый датчик, созданный TowerJazz и Genoray, имеет пиксели размером 100 мкм

    12:245

    Продажи смартфонов Xolo Q1200 толщиной 6,85 мм начинаются 10 июня: Покупатель может выбрать белый или черный вариант цветового оформления Xolo Q1200

    11:515

    В 2016 году Intel представит новое поколение процессоров Cannonlake, рассчитанных на нормы 10 нм: Процессоры Intel Cannonlake появятся в 2016 году

    08:3046

    QNAP TS-x51 — NAS нового поколения для дома и малого офиса: По словам производителя QNAP TS-x51 меняет концепцию NAS

    08:003

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