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    24 июня 2014

    Lenovo представила ноутбук Y50 с экраном разрешением 4К: Lenovo Y50 с экраном разрешением 4К оценен в $1550

    23:5625

    Micromax в ближайшие месяцы выпустит 6-дюймовый смартфон под управлением ОС Windows Phone: В основу устройства, предположительно, легла SoC Qualcomm Snapdragon 800

    23:035

    Док HighPoint RocketStor 5422A с интерфейсом USB 3.0 рассчитан сразу на два накопителя с интерфейсом SATA: Продажи HighPoint RocketStor 5422A уже начались по цене $60

    21:403

    По подсчетам IDC, рынок высокопроизводительных серверов за год сократился на 9,6%: В IDC ожидают, что ближайшие годы рост рынка высокопроизводительных серверов возобновится

    21:212

    Apple начнет выпуск 12-дюймовых ноутбуков MacBook Air в следующем квартале: Внешне 12-дюймовая модель MacBook Air будет похожа на выпускаемые сейчас модели

    20:5134

    Apple забраковала корпуса iPhone 6 производства Catcher и передала дополнительные заказы компаниям Jabil и Foxconn: Компания Catcher отказалась комментировать сообщение

    20:3775

    Huawei Talkband B1 — гибрид фитнес-трекера и Bluetooth-гарнитуры: Представлено гибридное носимое устройство Huawei Talkband B1

    20:301

    Серию бюджетных твердотельных накопителей Corsair Force Series LX пополнила модель объемом 512 ГБ: Новая модель серии Corsair Force Series LX стоит $260

    19:597

    Планшет Onda V989 построен на мощной восьмиядерной платформе Allwinner A80T: Планшет Onda V989 оценен в $220

    19:499

    Системные платы ASRock Z97 Anniversary и Z97M Anniversary ориентированы на любителей разгона: Общей чертой плат ASRock Z97 Anniversary и Z97M Anniversary является функция Pentium Anniversary Boost

    19:424

    AOC g2460Pg — монитор с поддержкой G-Sync и кадровой частотой 144 Гц : Монитор AOC g2460Pg имеет разрешение 1920 х 1080 точек

    19:321

    LG откладывает начало массового производства своей платформы Odin на октябрь: Платформа LG Odin не поддерживает дисплеи разрешением выше Full HD

    18:531

    Встреча редакции iXBT.com и форумчан состоится 4 июля!: Предлагаем назначить встречу на первую пятницу июля, 4-ое число, в 19:00

    17:4047

    Мышь Sharkoon Shark Force ориентирована на любителей игр и доступна в четырех цветовых вариантах: Цена Sharkoon Shark Force — 11 евро

    17:338

    Представлен смартфон Huawei Honor 6 с пятидюймовым дисплеем Full HD, платформой Kirin 920 и корпусом толщиной 6,5 мм: Представлен смартфон Huawei Honor 6

    17:243

    В процессорных охладителях Lepa LV12 тепловые трубки контактируют с процессором: Цена охладителя Lepa LV12 — $45

    17:142

    Pioneer продаёт бизнес по выпуску аудиовидеотехники, но оставляет себе часть акций: Pioneer продаёт бизнес по выпуску аудиовидеотехники Onkyo и инвестиционному фонду Baring Private Equity Asia

    16:5215

    5-дюймовые защищенные смартфоны Panasonic Toughpad FZ-E1 и FZ-X1 оказались заметно дороже, чем ожидалось: Самая доступная версия Touchpad FZ-X1 оценена в $1800

    16:459

    Подтвердилась информация, что GPU AMD Hawaii имеет 48 вычислительных блоков: Как будет называться 3D-карта на GPU AMD Hawaii XTX, пока неизвестно

    16:043

    Microsoft предлагает обменять ноутбук Apple MacBook Air на скидку при покупке планшета Surface Pro 3: Microsoft предлагает обменять ноутбук Apple MacBook Air на скидку в размере $650

    15:5628

    В серию HIS Multi-View вошли внешние адаптеры для подключения дополнительных мониторов: Внешние адаптеры HIS Multi-View поддерживают разрешения вплоть до 2048 x 1152 пикселей

    15:45

    APU AMD A6-7400K доступен для предзаказа по цене $87: APU AMD A6-7400K появился в ассортименте одно из интернет-магазинов

    15:315

    Анонсированы продажи двухдисковых настольных хранилищ WD My Book Duo объемом до 8 ТБ: Начало продаж WD My Book Duo в России намечено на август

    15:222

    Продажи LG G3 за пределами родного рынка начнутся 27 июня, но Европа увидит флагман только в июле: 27 июня стартуют мировые продажи смартфона LG G3

    15:091

    В вычислительной сети Intel Omni Scale Fabric будет использоваться фотоника: Компоненты Intel Omni Scale Fabric должны появиться на рынке в 2015 году

    15:082

    В процессорах Intel Knights Landing используется встроенная память Micron: Тесная интеграция процессора и памяти позволила устранить узкое место в пропускной способности

    14:543

    Смартфон Xiaomi Mi4 получит пятидюймовый дисплей и металлический корпус: Смартфон Xiaomi Mi4 получит пятидюймовый дисплей

    14:522

    В конфигурацию готовящегося к выпуску смартфона Lenovo A808T входит восьмиядерный CPU и модем LTE: Ожидается, что цена Lenovo A808T не превысит $250

    14:393

    Intel полностью перерабатывает архитектуру процессоров Xeon Phi: Intel использует в ускорителе внутренние соединения Intel Omni Scale Fabric

    14:3010

    AMD A8-6410 занял место флагмана в линейке гибридных процессоров AMD Beema: В составе AMD A8-6410 — графическое ядро AMD Radeon R5 series

    13:572

    Китайский суперкомпьютер Tianhe-2 сохранил за собой звание самого быстрого в мире в 43-й редакции списка Top500: Производительность суперкомпьютера Tianhe-2 — 33,86 петафлопс

    13:4910

    Avago Technologies покупает компанию PLX Technology: Покупка PLX Technology обойдется Avago Technologies примерно в 309 млн долларов

    12:358

    Point of View представила тройку планшетов Mobii WinTab, основанных на платформе Atom Z3735: Планшеты Point of View Mobii WinTab получили дисплеи разрешением 1280 х 800 точек

    12:323

    Стоимость комплекта Raspberry Pi Compute Module Development Kits составляет $200: В продажу поступил комплект Raspberry Pi Compute Module Development Kits

    10:007

    Планшет Microsoft Surface Pro 3 практически невозможно разобрать, не повредив дисплей: Планшет Microsoft Surface Pro 3 получил у iFixit один балл из десяти

    09:0085

    Представлен смартфон Samsung Galaxy S5 Sport: Смартфон Samsung Galaxy S5 Sport доступен только абонентам оператора Sprint

    09:0017

    Trojan Killer v.2.2.3.7 - программа для удаления вредоносного ПО из Windows: Программа для удаления вредоносного ПО из Windows

    09:00

    Появились изображения планшетофона Samsung Note 4, на которых хорошо видны закругленные углы : Будет выпущено две разновидности Samsung Note 4

    08:306

    Foxconn пополнит штат на 100 тыс. человек для производства смартфонов Apple iPhone 6: Foxconn и Pegatron наберут новых сотрудников для сборки iPhone 6

    08:0019

    Появились предварительные сведения о камере Panasonic Lumix DMC-LX8 с дюймовым датчиком, анонс которой ожидается 16 июля: Камере Panasonic Lumix DMC-LX8 приписывают поддержку видеосъемки в разрешении 4K

    08:0020

    OneDrive: 15ГБ для всех пользователей, 1ТБ для подписчиков Office 365: В блоге OneDrive был опубликовал пост, посвященный ближайшим изменениям, ожидающим пользователей этого сервиса

    08:006

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