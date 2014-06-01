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    1 июня 2014

    Робот, напоминающий велоцираптора, развивает скорость до 46 км/ч: Пока робот, созданный в Корее, бегает «на привязи»

    21:1215

    Фото дня: задняя крышка смартфона Apple iPhone 6: В крышке корпуса Apple iPhone 6 можно видеть отверстия для камеры и вспышки, а также логотип, тоже выполненный в виде двух отверстий

    20:4557

    Корпус для ПК In Win D-Frame Mini рассчитан на системные платы типоразмера mini-ITX: Основной цвет D-Frame Mini — черный

    15:0411

    В Японии создан флуоресцентный OLED, внутренняя квантовая эффективность которого равна 100%: Применение TADF позволило увеличить яркость и срок службы OLED

    13:0844

    Специалисты uBreakiFix разобрали смартфон LG G3 и высоко оценили его ремонтопригодность: Общая оценка ремонтопригодности LG G3 — восемь баллов из десяти возможных

    12:1211

    Очки дополненной реальности Meta One главным образом предназначены для разработчиков: По словам создателей Meta One, модель для потребителей будет легче и меньше

    11:561

    3D-карта Galaxy GeForce GTX 780 HOF получила 6 ГБ памяти: Изделие под каталожным номером GF-GTX780-E6GHD/SOC напоминает 3D-карту Galaxy GeForce GTX 780 HOF с 3 ГБ памяти

    11:343

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