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    17 июня 2014

    Смартфон Micromax Canvas Gold A300 построен на восьмиядерной платформе MediaTek MT6592T: Micromax Canvas Gold A300 оснащен камерами разрешением 5 и 16 Мп

    22:533

    В планшетах Toshiba dynabook Tab S50 и Tab S38 используется процессор Intel Atom Z3735F: Планшеты Toshiba dynabook Tab S50 и Tab S38 оценены в $490 и $390 соответственно

    22:108

    Аналитики Gartner назвали лидера рынка систем хранения на базе флэш-памяти: IBM принадлежит четверть рынка систем хранения на базе флэш-памяти

    21:517

    Ruckus Wireless ZoneFlex T300 — самые легкие и миниатюрные наружные точки доступа 802.11ac : Производитель называет ZoneFlex T300 первой наружной точкой доступа 802.11ac со встроенными адаптивными антеннами

    21:175

    Смартфоны в ближайшие годы только укрепят свои позиции в качестве основного «умного» средства доступа к сети: ПК, первоначально выступавшие основным средством доступа к сети, превращаются в дополнение к мобильным устройствам

    20:1920

    PLDA и GUC представили решение, включающее контроллер PCIe 3.0 и интерфейс физического уровня для устройств хранения данных: Оба IP-ядра уже доступны для лицензирования

    19:25

    В ближайшие дни ожидается анонс объектива Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM: Объектив Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM весит 260 г

    18:399

    Выдох, вдох: трекер Spire следит за дыханием человека, способствуя снижению уровня стресса: Трекер Spire нацелен на слежение за дыханием пользователя

    18:292

    Смартфон Amazon может стать эксклюзивом AT&T: Смартфон Amazon, возможно, будет продаваться только через оператора AT&T

    17:424

    Фото дня: планшет Apple iPad Air 2: Планшет Apple iPad Air 2 засветился на фото

    16:10145

    Samsung приписывают попытку купить разработчика голосового интерфейса Siri: После появления информации о переговорах стоимость акций Nuance выросла на 11%

    15:2525

    Стали известны характеристики APU AMD A4 PRO-7300B и A4 PRO-7350B (Kaveri): APU AMD A4 PRO-7300B и A4 PRO-7350B получили по два процессорных ядра

    14:377

    Первым смартфоном LG с платформой Odin может стать модель Liger: Смартфон LG Liger получит SoC Odin

    13:469

    Citizen Finetech Miyota и LFoundry будут совместно выпускать электронные видоискатели: Компании Citizen Finetech Miyota и LFoundry стали стратегическими партнерами

    13:35

    Apple договорилась с истцами вне суда в деле о ценовом сговоре на рынке электронных книг: В случае одобрения судьей соглашение позволит Apple избежать суда

    13:0141

    Ничьей завершается в первом полугодии 2014 года борьба Asustek Computer и Gigabyte Technology на рынке системных плат: Разрыв в объеме поставок системных плат между Asustek Computer и Gigabyte Technology не превышает 100 000 штук

    12:393

    Micron и SK Hynix заинтересованы инвестировать в тайваньских разработчиков контроллеров SSD: Phison планирует обзавестись стратегическими партнерами

    12:201

    Hadouken v.3.0.3 - легковесный BitTorrent клиент для Windows: Легковесный BitTorrent клиент для Windows

    10:20

    ARM совместно с партнерами начинает поставки наборов DSP Lab-in-a-Box учебным заведениям по всему миру: Вместе с аппаратными средствами в набор DSP LiB включены обучающие и другие материалы

    10:006

    ChrisPC DNS Switch v.1.40 - программа для быстрой смены используемых DNS-серверов: Программа для быстрой смены используемых DNS-серверов

    09:45

    Яндекс купил Auto.ru: Приблизительная сумма сделки — 175 млн долларов США.

    09:375

    Интернет делает людей ленивыми: опрос от ESET : Международная антивирусная компания ESET представила результаты опроса, посвященного роли Интернета в жизни пользователей.

    09:342

    Смартфон Moto X+1 получит дисплей AMOLED разрешением Full HD и 2 ГБ оперативной памяти: Смартфон Moto X+1 получит слот microSD

    09:3017

    Представлен полнофункциональный веб-браузер Internet Explorer Developer Channel: Представляем Internet Explorer Developer Channel, полнофункциональный браузер

    09:10

    Принят федеральный закон об упрощенном привлечении ИТ-компаниями иностранных специалистов: Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем чтении проект федерального закона «О внесении изменения в статью 13.2 Федерального закона “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”»

    08:352

    В рамках проекта Project Loon компания Google обеспечила покрытием LTE деревню в Бразилии: Один шар Google Project Loon обеспечил бразильскую деревню Campo Maior доступом в Сеть

    08:3018

    В Европе начались продажи процессорных охладителей Cooltek LP53 и ITX30 производства Thermolab: Цена Cooltek LP53 — 37 евро, Cooltek ITX30 стоит 35 евро

    08:00

    QNAP представляет QTS 4.1 для накопителей Turbo NAS: Компания QNAP представляет операционную систему QTS версии 4.1 для сетевых накопителей Turbo NAS

    08:00

    В серверах Winchester Systems FlashServer HA 4000 используются процессоры Intel Xeon E5-2600 v2 : Серверы FlashServer HA представляют собой высоконадежную и сбалансированную платформу для виртаулизированных нагрузок

    07:304

    Миниатюрная вспышка Nissin i40 выпущена в варианте для камер системы Four Thirds: Ориентировочная стоимость Nissin i40 — $250

    07:007

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