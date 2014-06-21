  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    21 июня 2014

    По подсчетам ABI Research, в этом году общее количество планшетов с Android превзойдет общее количество планшетов с iOS: Apple в этом году останется крупнейшим мировым поставщиком планшетов

    21:3241

    В клавиатуре Tt eSports Poseidon ZX используются механические клавиши с подсветкой: Продажи клавиатуры Tt eSports Poseidon ZX стартуют в июле по цене $75

    19:4814

    Фото дня: дисплей смартфона Apple iPhone 6 размером 5,5 дюйма: Выход смартфона Apple iPhone 6 ожидается этой осенью

    19:3296

    Рынок принтеров большого формата растет третий квартал подряд: Лидером рынка принтеров большого формата является компания HP

    19:142

    PROMT Offline для Android заговорил на новых языках:

    15:581

    Домашний Эксперт 14 — комплексное решение для защиты и управления данными:

    15:50

    90% заражений Simplocker приходится на Россию и Украину:

    14:201

    Принтер Nexcopy USB Clip Printer предназначен для печати на флэшках: В принтере Nexcopy USB Clip Printer используется метод цветной струйной печати

    13:5812

    Производители SSD готовятся к ценовой войне: Kingston, SanDisk и Samsung сошлись в борьбе за звание крупнейшего поставщика SSD

    13:3470

    Schneider Electric Smart-UPS On-Line — первая линейка однофазных ИБП с коэффициентом мощности, равным единице: Эффективность ИБП Schneider Electric Smart-UPS On-Line достигает 97%

    13:128

    Объектив Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) предназначен для полнокадровых зеркальных камер Canon, Nikon и Sony: В комплект поставки объектива Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) включена лепестковая бленда

    12:425

    Acer готовит мобильный ПК Chromebook CB5, основанный на платформе Nvidia Tegra K1: Хромбук Acer Chromebook CB5 получит дисплей диагональю 13,3 дюйма

    10:007

    Вышла новая версия My WebMoney 2.0 для Android:

    09:03

    Apple привлекла известных спортсменов для закрытого тестирования часов iWatch : Apple использует Коби Брайанта для тестирования iWatch

    08:3061

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018