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    25 июня 2014

    «Лаборатория Касперского»: из-за атаки известный банк потерял более $0,5 млн. за одну неделю: «Лаборатория Касперского» раскрыла целевую атаку на известный банк

    23:00

    Представлена программа Google Android One: Программа Google Android One нацелена на улучшение характеристик бюджетных смартфонов

    21:3639

    Barnes & Noble намерена выделить подразделение, занимающееся выпуском устройств Nook, в отдельную компанию: Подразделение Nook компаии Barnes & Noble станет отдельной компанией

    18:547

    Allview Impera I и Impera S — два смартфона под управлением Windows Phone родом из Румынии: Allview Impera I и Impera S построены на SoC Qualcomm Snapdragon

    18:2711

    Asus готовит модификации мини-ПК VivoPC VM42 и VM62N с процессорами Intel Haswell: Мини-ПК Asus VivoPC VM42 и VM62N получат новые CPU Haswell

    18:127

    «Умные» часы Samsung на основе Android Wear получат имя Gear Live и будут мало отличаться от Gear 2: Часы Samsung Gear Live получат процессор с частотой 1,2 ГГц

    17:3514

    Opera стала браузером по умолчанию на смартфонах семейства Nokia X: Opera для Android представляет собой полноценный браузер для мобильных устройств

    17:271

    Мобильный «Ежедневник Глеба Архангельского» стал бесплатным: По истечении семи дней приложение не блокируется

    17:24

    «Умные» очки Google Glass получили 2 ГБ оперативной памяти: Автономность Google Glass выросла на 20%

    16:4221

    Intel проявляет интерес к API Mantle, но AMD пока не готова предоставить доступ к своей разработке: В момент анонса API Mantle реакция Intel была неизвестна

    14:5628

    Часы LG G Watch доступны для предзаказа и поступят в продажу 7 июля: Часы LG G Watch доступны для предзаказа по цене $255

    14:373

    Intel оснастит процессоры Xeon встроенными FPGA, чтобы многократно повысить их производительность: О сроках появления гибридных процессоров Intel Xeon в распоряжении разработчиков и их стоимости пока данных нет

    14:3219

    FAA всё-таки добилось запрета на использование беспилотных летательных дронов в коммерческих целях: FAA добилось запрета на программы, подобные Amazon Prime Air

    14:1511

    «Новый» процессор AMD с СВО оказался моделью FX-9590; названа его цена: Ожидается, что вариант AMD FX-9590 с СВО будет стоить $360

    14:1021

    Внешний накопитель Buffalo HD-PZ2.0U3-BC оснащен интерфейсом USB 3.0, а HD-PA2.0TU3 — еще и интерфейсом Thunderbolt: Цена Buffalo HD-PZ2.0U3-BC названа примерно равной $250, HD-PA2.0TU3 — $360

    13:52

    Samsung обязали заплатить Apple и Nokia примерно 2 млн долларов за утечку конфиденциальных сведений: Суд принял сторону Apple

    13:3017

    Производители смартфонов склоняются к разработке элементной базы собственными силами: Основная борьба на рынке мобильных решений развернется между Qualcomm, MediaTek, Marvell Technology и Intel

    13:038

    Panasonic выпустит новый смартфон серии Eluga в Индии: Новинкой может оказаться Panasonic Eluga U на базе SoC Qualcomm Snapdragon 400

    12:401

    Корпус для ПК SilentiumPC Brutus M25 Pure Black рассчитан на системные платы типоразмера ATX: Корпус для ПК SilentiumPC Brutus M25 Pure Black стоит $42

    12:304

    В будущем году TSMC планирует начать пробный, а в 2016 году — серийный выпуск продукции по нормам 10 нм: Мощности TSMC на второе полугодие 2014 года уже забиты заказами под завязку

    11:588

    Вероятным покупателем мобильного бизнеса Broadcom названо китайское правительство : В активе мобильного подразделения Broadcom — хороший ассортимент чипсетов с поддержкой 3G и 4G

    11:262

    Представлен смартфон Nokia X2: Смартфон Nokia X2 построен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 200

    10:5226

    Четырехпроцессорные рабочие станции Puget Systems Peak Quad доступны в двух вариантах — на процессорах Intel и AMD: Конфигурация Peak Quad может включать до 1 ТБ оперативной памяти

    10:334

    Samsung в 2013 году подала больше всех заявок на патенты в области мобильной связи, Apple не вошла даже в первую десятку: Второй по числу заявок в указанной области оказалась компания LG Electronics

    10:1436

    PassMark BurnInTest v.8.0 - программа для тестирования различных подсистем ПК в экстремальных условиях: Программа для тестирования различных подсистем ПК в экстремальных условиях

    10:00

    Обновленная игровая мышь Razer Abyssus одинаково подходит для использования левой или правой рукой: Обновленная игровая мышь Razer Abyssus стоит $50, как и ее предшественница

    09:557

    Paragon Software объявляет Домашний Эксперт 14 и Hard Disk Manager 14 Professional: Домашний Эксперт 14: комплексное решение для защиты и управления данными с поддержкой Windows 8.1 и новой технологией резервного копирования в виртуальный контейнер

    09:00

    Минкомсвязь России разъясняет некоторые нормы проекта «антипиратского» закона: Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации публикует разъяснение

    08:008

    Мобильный ПК Asus C200 Education Chromebook (Asus C200MA-EDU-4GB) поступил в продажу: Хромбук Asus C200 Education Chromebook (Asus C200MA-EDU-4GB) оценен в 330 долларов

    07:40

    «Лаборатория Касперского» обнаружила новые троянцы для iOS и Android, а также управляющие сервера HackingTeam: «Лаборатория Касперского» выпустила отчет, посвященный анализу масштабной глобальной инфраструктуры

    00:004

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