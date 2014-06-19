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    19 июня 2014

    Платформа для разработчиков Jetson TK1 доступна на российском рынке: Была разработана платформа разработчика Jetson TK1, представленная на GPU Technology Conference в марте этого года

    23:30

    Смартфон Samsung SM-G510F получит SoC Snapdragon 410 и дисплей qHD диагональю 4,8 дюйма : Первым смартфоном с SoC Snapdragon 410 станет Samsung SM-G510F

    22:0353

    Блок питания EVGA SuperNOVA 1200 P2 мощностью 1200 Вт имеет сертификат 80 Plus Platinum: Блок питания EVGA SuperNOVA 1200 P2 продается по цене $270

    21:45

    HTC сделает ставку на сегмент Интернета вещей: В этом году HTC выпустит новую линейку продуктов сегмента Интернета вещей

    21:263

    По подсчетам IDC, в прошлом квартале было отгружено 33,7 млн компьютерных мониторов — почти столько же, как год назад: Лидером рынка мониторов для ПК является компания Dell, сменившая в этой позиции компанию Samsung

    20:4414

    Смартфон BlackBerry Kopi с экраном размером 4,5 дюйма замечен во Вьетнаме: Смартфон BlackBerry Kopi работает под управлением операционной системы BlackBerry OS 10.2

    20:259

    Gainward выпустила шесть вариантов 3D-карты GeForce GT 730: Частота GPU всех шести моделей 3D-карт Gainward GeForce GT 730 равна 902 МГц

    20:041

    Ноутбуки Fujitsu LifeBook E544 и E554 ориентированы на корпоративных потребителей: Ноутбуки Fujitsu LifeBook E544 и E554 различаются размерами экранов, массой и габаритами

    17:485

    Встреча iXBT.com с компанией LG — говорим о новом смартфоне LG G3: Эфир состоится как всегда, в 14:00 в пятницу

    17:3042

    CHBL Jammer Coat — одежда для тех, кто хочет спрятаться от Google: Балахон CHBL Jammer Coat сшит из ткани с металлизацией

    17:0729

    Специалисты Corning создали полностью прозрачные датчики на основе стекла Gorilla Glass: Corning и учёные создали прозрачные датчики путём травления волноводов в стелке Gorilla Glass

    15:456

    Системы Neptune для добычи Bitcoin основаны на 20-нанометровых процессорах с 1440 вычислительными ядрами: Системы Neptune для добычи Bitcoin начнут поставляться на этой неделе

    15:2719

    Представлен объектив Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM: Объектив Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM предназначен для камер системы Canon EOS M

    15:195

    Цветные многофункциональные устройства формата A3 OKI Data ES9465 и ES9475 рассчитаны на большие рабочие группы: МФУ OKI Data ES9465 и ES9475 выполняют функции печати, копирования и сканирования

    13:444

    Amazon рассчитывает продать всего 2-3 млн смартфонов Fire Phone к концу текущего года: Amazon не считает, что её смартфон будет очень успешным

    13:191

    Raontech предлагает комплекты из контроллера и панелей LCoS для микродисплеев высокой четкости: Комплекты Raontech с низким энергопотреблением предназначены для умных очков

    13:182

    Sony готова выпускать вогнутые датчики изображения: Sony показала полнокадровый вогнутый датчик изображения

    12:3626

    Разработчики называют Earin самыми маленькими в мире беспроводными наушниками: Поддержавшие проект Earin начнут получать свои наушники в январе 2015 года

    11:4818

    Zotac представила пять низкопрофильных вариантов 3D-карты GeForce GT 730: Конфигурация GPU Zotac GeForce GT 730 включает 384 потоковых процессора

    11:075

    Emsisoft Anti-Malware v.9.0.0 - программа для защиты ПК от вредоносных приложений: Программа для защиты ПК от вредоносных приложений

    09:004

    Представитель LG подтвердил отсутствие работы над смартфоном Nexus 6: LG не работает над Nexus 6

    08:3014

    Cypress и EverPro удлинили подключение по USB 3.0 до 100 метров: Интерфейс USB 3.0 набирает популярность в системах машинного зрения и промышленного видео

    08:008

    Выявлены победители на создание ИТ-классов в школах Москвы: Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о завершении очередного этапа проекта создания ИТ-классов в московских школах

    08:003

    Встроенная батарея мобильного накопителя Buffalo MiniStation Air 2 обеспечивает его работу в течение 12 часов: Приложение для доступа к MiniStation Air 2 доступно в версиях для iOS и Android

    07:302

    Линейка EVGA GeForce GT 730 включает семь моделей 3D-карт: Одновременно с другими производителями свои варианты 3D-карт GeForce GT 730 представила компания EVGA

    07:002

    Смартфон Amazon Fire Phone с «динамической перспективой» построен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 800: Смартфон Amazon Fire Phone поддерживает LTE

    00:2814

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